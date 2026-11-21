İran Ordusu dün akşam ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağına füze ile atış yapıldığını ve uçağın zarar gördüğünü öne sürdü.

İran devlet televizyonunun İran Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağına füze ile atış yapıldığı ve uçağın zarar gördüğü belirtildi.



Haberde, F-16 savaş uçağının yerli hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve ardından uçağa füze fırlatıldığı vurgulanırken, füzenin savaş uçağının yakınında patlaması sonucu uçakta hasar meydana geldiği ve uçağın görevini tamamlayamadan yakın bölgedeki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.



Öte yandan İran devlet televizyonu olay anına ilişkin görüntüleri yayımladı.



Görüntülerde ateşlenen füzenin patladığı ana ilişkin karelere yer verilirken F-16 savaş uçağının zarar görüp görmediğine ilişkin net kareler görüntülerde yer almadı.