İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Mayına çarpan tanker patladı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahta seyreden bir petrol tankerinin mayına çarparak patladığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin izin verilmeyen rotadan geçiş yapmaya çalıştığı ifade edildi.
MAYINA ÇARPAN TANKER PATLADI
Tankerlerden birinin deniz mayınına çarparak patladığı, diğer petrol tankerinin ise geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.
İZİNSİZ GEÇİŞLERDE AZALMA
Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapan petrol tankerlerinin sayısının son günlerde önemli ölçüde azaldığı, bu durumun İran Devrim Muhafızları donanmasının Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve batısındaki mutlak egemenliğini gösterdiği vurgulandı.