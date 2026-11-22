Trump'tan İran'a askeri saldırı tehdidi! Ocak ayını işaret etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İranlı yetkilileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşma sağlanamaması halinde 1 Ocak'tan sonra askeri saldırı emri verebileceğini belirtti. İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşma ihtimaline de değinen Trump, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar" ifadelerini kullandı.
Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi.
Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.
İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.
Trump, İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değinerek, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar." ifadesini kullandı.