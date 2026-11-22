İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü açıkladı. Son 24 saatte 4 İHA'nın imha edildiğini öne süren İran, hava sahasına yönelik ihlallere sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim, Körfez bölgesinde karşılıklı hamlelerle devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD'YE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Hürmüz Boğazı çevresinde hava ve deniz hareketliliği sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birlikleri, modern ve gelişmiş hava savunma sistemini kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, ABD'ye ait keşif ve saldırı amaçlı MQ-1 tipi, genişletilmiş menzilli (ER) bir insansız hava aracını (İHA) hassas ve etkili atışlarla imha etti" denildi.

"SON 24 SAATTE DÜŞÜRÜLEN DÖRDÜNCÜ ARAÇ"

Açıklamada, düşürüldüğü belirtilen MQ-1 tipi İHA'nın son 24 saat içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edilen dördüncü araç olduğu bildirildi.

İRAN'DAN HAVA SAHASI UYARISI

İran hava sahasının ülkenin silahlı kuvvetleri için kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu hava sahasına yönelik her türlü saldırı veya ihlalin, savaşçılar tarafından sert, kararlı ve güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.