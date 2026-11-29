İsrail'de hükümet kurma krizinde köşeye sıkışan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, iktidarını koruyabilmek için ilk kez dönüşümlü başbakanlık formülüne yeşil ışık yaktı ve başbakanlık koltuğunu ilk etapta Gadi Eisenkot'a bırakmaya razı olduğunu duyurdu. Tel Aviv'deki siyasi kilitlenmeyi, Netanyahu'nun koltuğunu korumak için devreye soktuğu taktikleri ve koalisyon hesaplarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Danışmanı Metin Mutanoğlu, sürecin perde arkasına ilişkin çarpıcı ayrıntıları paylaştı.

İsrail siyasetinde hesaplar yeniden karıştı! Seçimlerin ardından hükümet kurmakta zorlanan Netanyahu, iktidarda kalabilmek için bu kez daha önce yanaşmadığı bir formülü gündeme taşıdı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Danışmanı Metin Mutanoğlu, A Haber canlı yayınında İsrail'deki siyasi denklemi ve Netanyahu'nun hamlesinin perde arkasını değerlendirdi. KOLTUK KORKUSU NETANYAHU'YA GERİ ADIM ATTIRDI! İLK KEZ ESİENKOT'A BAŞBAKANLIK TEKLİFİ KATİL BİBİ İLK KEZ GERİ ADIM ATTI Canlı yayında, geçici İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koltuğunu korumak için ulusal birlik hükümeti çağrısını yinelediği ve dönüşümlü başbakanlık görevini ilk olarak Gadi Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğu aktarıldı. Netanyahu'nun ilk kez bu yönde bir teklif sunmasının siyasi geleceği açısından ne anlama geldiği tartışılırken, görevden ayrılacağının anlaşılmasına rağmen koltuğunu bırakmak istemediği vurgulandı. Bir yandan İran'la çatışma zeminini sürdürmeye çalışırken diğer yandan iktidarda kalabilmek için farklı siyasi taktiklere başvuran Netanyahu'nun hamleleri masaya yatırıldı.

NETANYAHU'NUN İKTİDARDA KALMA TAKTİKLERİ VE BİRLİK ÇAĞRISI Gelişmeleri değerlendiren Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Danışmanı Metin Mutanoğlu, Netanyahu'nun seçimlerden bu yana iktidarda kalmak için yoğun çaba harcadığını belirterek, "Netanyahu gitmemek için seçimi kaybettiği günden beri, daha doğrusu seçim sonuçlarında önde olsa bile Netanyahu bloğunun tek başına hükümet kuramadığı anlaşılan 27 Ekim seçimlerinden bugüne kadar iktidarda kalmak için yoğun bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı. Gadi Eisenkot'un hükümeti kurabilme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla Netanyahu'nun kendisini yeniden ön plana çıkardığını belirten Mutanoğlu, Yeş Atid Partisi ile Likud arasında ortaklık kurularak bir ulusal birlik hükümeti oluşturulmasının önerildiğini aktardı. Netanyahu'nun siyasi söylemlerine de değinen Mutanoğlu, "Netanyahu başından beri 'İsrail eğer ben gidersem bir tehlike içerisine girecek ve bu İsrail'in sonu olabilir. Ancak Siyonist merkezli bir hükümet İsrail'i tek başına tutabilir, dışarıya karşı koruyabilir.' tezini savunuyor." dedi. Netanyahu'nun koltuğunu korumak amacıyla attığı son adıma dikkat çeken Mutanoğlu, teklifin önceki girişimlerden farklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar kendisinin başbakan olduğu, Eisenkot'un ise yardımcısı olarak yer aldığı bir birlik hükümeti çağrısı yapıyordu. Ancak bugün Eisenkot'un ilk olarak başbakan olduğu, kendisinin alternatif başbakan olarak kenarda duracağı ve daha sonra dönüşümlü başbakanlığa geçileceği bir teklifte bulundu." Eisenkot'un söz konusu teklifi görüşmeyi kabul ettiğini belirten Mutanoğlu, iki ismin yarın saat 10.00'da bir araya geleceğini bildirdi.

KOALİSYON HESAPLARINDA ARAP PARTİLERİ DÜĞÜMÜ Eisenkot'un hükümeti kurma sürecinde de zorlu bir siyasi denklemle karşı karşıya olduğunu belirten Mutanoğlu, meclisteki sandalye dağılımına dikkat çekti. Mutaoğlu, "Meclisteki iki bloğa baktığımızda Netanyahu bloğu 53 sandalyeye, Eisenkot bloğu ise 48 sandalyeye sahip. Hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor ve her iki taraf da tek başına bu sayıya ulaşamıyor. Kenarda ise 19 sandalyesi bulunan Arap partileri yer alıyor" şeklinde konuştu. İki bloktan birinin Arap partilerinin desteğini alması durumunda 61 sandalye sınırının aşılabileceğini belirten Mutanoğlu, siyasi kilitlenmenin temel nedenini ise şöyle açıkladı: "Ancak ne Netanyahu bloğu ne de Eisenkot bloğu Arap partilerinin bir koalisyonda yer almasına sıcak bakıyor; şu ana kadar konuyu kilitleyen asıl nokta burası." Eisenkot'un diğer siyasi aktörlere kıyasla daha ılımlı bir dil kullandığını ve bazı şartlar öne sürdüğünü kaydeden Mutanoğlu, Netanyahu bloğu ile aşırı sağcı partilerin tutumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Netanyahu bloğu ve aşırı sağcı Siyonist partiler, Arapları hükümete ortak etmenin İsrail'in yok edilmesi planına hizmet edeceğini öne sürerek Eisenkot'u zor durumda bırakıyor." Arap partilerine sunulan koşullara da değinen Mutanoğlu, "İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanınması ve Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmesi şart koşuldu. Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am Partisi bu noktada Eisenkot'un beklentilerine dönük adımlar atsa da Eisenkot bloğundaki Avigdor Lieberman ve Yair Lapid gibi isimlerin tam desteği henüz sağlanabilmiş değil" diye konuştu.