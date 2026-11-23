Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları ile insansız savaş uçakları arasındaki görev farkına dikkat çeken Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, ANKA'nın keşif ve gözetleme gibi görevlerde öne çıktığını, KIZILELMA'nın ise hava-hava muharebesi yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu vurguladı.

Sistemlerin sahip olduğu üstün teknolojik özelliklere ve sahadaki caydırıcı etkisine değinen Özer, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği bu savunma araçlarının bölgesel dengeler açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

A Haber ekranlarında Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu devrim niteliğindeki adımlarını detaylı olarak değerlendiren Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, yerli ve milli envanterin bölgedeki stratejik önemine dikkat çekti.

Gökyüzünde ve sahada yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu yerli sistemler, operasyonel kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Özellikle havacılık ve füze teknolojilerinde çığır açan projelere imza atan Türkiye; ANKA , Bayraktar KIZILELMA , Ejderha ve KARA ATMACA gibi stratejik sistemleri envanterine katarak gücüne güç katmaya devam ediyor.

Savunma sanayiinde atılan kararlı adımların meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği kritik sistemlerle bölgedeki istikrarın teminatı olmayı sürdürüyor.Sahada dengeleri kökten değiştiren yeni nesil envanteriyle caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaran Ankara, küresel ölçekte adından söz ettiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraktar KIZILELMA ile birlikte...



"F-35'LERDEN DAHA İYİSİNİ ÜRETECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Türkiye'nin insansız savaş uçağı alanında ulaştığı seviyeyi F-35 programıyla da karşılaştıran Özer, KIZILELMA'nın gelecekte çok daha ileri kabiliyetlere ulaşabileceğini savundu.

Özer, "F-35'lerden daha iyisini biz 10 sene sonra üreteceğiz, ben buna inanıyorum" sözleriyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki potansiyeline ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

"GÜÇLÜ SAVUNMA, GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA DEMEKTİR"

Savunma sanayisindeki yerli üretimin yalnızca askeri kapasite açısından değil, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumu bakımından da önemli olduğunu belirten Özer, savunma alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çevresindeki güvenlik gelişmelerinin savunma yatırımlarını zorunlu kıldığını dile getiren Özer, bu çalışmaların saldırgan bir politika anlamına gelmediğini, temel amacın ülkenin güvenliğini ve caydırıcılığını sağlamak olduğunu kaydetti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ Türkiye'nin savunma sanayisindeki millilik oranını artırmasının önemine dikkat çeken Özer, yerli sistemlerin ordunun ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların zaman içerisinde savunma sanayisine aktarılmasının da yeni yatırımlara katkı sağlayabileceğini ifade eden Özer, güçlü bir savunma altyapısının Türkiye'nin diplomatik ve siyasi hareket alanını genişleteceğini söyledi.

Türkiye'nin kendi silah sistemlerini üretmesinin egemenlik açısından taşıdığı önemi vurgulayan Özer, "Savunma sanayiimde bağımsız ve egemenim, kimseye de muhtaç olmayacağım inşallah" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Peki, Türkiye'nin geliştirdiği bu dört stratejik sistem hangi özelliklere sahip? Savunma alanında hangi kabiliyetleri sunuyor?

1-) ANKA İNSANSIZ HAVA ARACI NEDİR? TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir. Anka-3’ün gölge ordusu sahaya iniyor! ANKA-3'ÜN GÖLGE ORDUSU SAHAYA İNİYOR!



ANKA İHA, 30.000ft irtifada 24 saatten fazla havada kalabilmekte ve 350+ kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 50 adet ANKA SİHA'nın teslim edildiği tahmin edilirken, bir o kadarının da üretim faaliyetleri devam etmektedir.

2- BAYRAKTAR KIZILELMA NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELER?

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, insansız savaş uçağı olarak Türk savunma sanayisinin önemli projeleri arasında yer alıyor. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren KIZILELMA, test ve kabul süreçlerinin ardından ilk üç uçağının envantere girmesiyle yeni bir aşamaya geçti.

İnsansız savaş uçağı olarak tasarlanan KIZILELMA, 5 saat havada kalış süresi ve 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık sağlayan platform, 35 bin feet operasyonel irtifaya ve 6 ton azami kalkış ağırlığına ulaşıyor. Seyir hızı 0,6 Mach olan KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetiyle de öne çıkıyor.

Otomatik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan insansız savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü için geliştirilen tasarımıyla dikkat çekiyor. Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlanan KIZILELMA, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme sistemleriyle de donatıldı.

Dünyada bir ilk: Tek atışla tehditler bertaraf! DÜNYADA BİR İLK: TEK ATIŞLA TEHDİTLER BERTARAF! 3-) EJDERHA NEDİR? DRON TEHDİDİNE KARŞI NASIL ÇALIŞIYOR? ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA, insansız hava araçlarına (İHA) ve dronlara karşı kullanılan yüksek güçlü elektromanyetik dalga sistemidir. Çelik Kubbe hava savunma mimarisi kapsamında geliştirilen sistem, herhangi bir mühimmat kullanmadan hava hedeflerini etkisiz hâle getirmeyi amaçlıyor.

Radar sistemiyle dronları tespit ve takip edebilen EJDERHA, elektro-optik görüntüleme kabiliyetiyle hedeflerin izlenmesini sağlıyor. Yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar aracılığıyla hedeflerin elektronik sistemlerini etkileyerek görev yapamaz duruma getiriyor.

Operasyonel ihtiyaçlara göre ayarlanabilen darbe süresi ve tekrarlama frekansına sahip EJDERHA, iki farklı çalışma moduyla öne çıkıyor. Dar hüzme moduyla belirli bir hedefe odaklanabilen sistem, sabit bakış moduyla tek bir hedef üzerinde yoğunlaşabiliyor. Gelişmiş hedef takip algoritması ve yüksek hızlı anten yönlendirme kabiliyeti sayesinde hareketli dronlara karşı da müdahale imkanı sunuyor.

EJDERHA'nın dikkat çeken özelliklerinden biri de mühimmat kullanmadan müdahale kabiliyeti. Sistemle gerçekleştirilen son testte 51 dronun aynı anda etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

4-) KARA ATMACA FÜZESİ NEDİR?

Roketsan tarafından geliştirilen KARA ATMACA, karadan karaya kullanılan, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Sabit ve hareketli kara hedeflerini etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan sistem, taktik tekerlekli ve paletli kara platformlarından ateşlenebiliyor.

Yaklaşık 6,1 metre uzunluğunda ve 370 milimetre çapında olan KARA ATMACA, 910 kilogram ağırlığa sahip. 280 kilometre menzile ulaşabilen füze; kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık, barometrik ve radar altimetre ile ataletsel ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemleriyle donatıldı.

Karıştırmaya karşı dirençli uydu konumlama kabiliyetiyle öne çıkan KARA ATMACA, yüksek infilaklı harp başlığı taşıyor. Düşük irtifada uçuş ve hassas güdüm kabiliyetleri sayesinde hedefe yönelik etkili bir taarruz imkanı sunuyor.