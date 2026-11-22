Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde olası zam senaryoları gündeme geldi. A Haber ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, enflasyon beklentileri üzerinden hesaplanan zam oranlarını ve işverene yansıyacak maliyetleri değerlendirdi.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde yeni ücretin belirlenmesine yönelik zam oranları ele alınacak.

Toplantılarda enflasyon beklentileri, çalışanların geçim koşulları, ekonomik gelişmeler ve işverenlerin maliyetleri değerlendirilecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı net ve brüt asgari ücret tutarı belirlenecek.

AÇLIK SINIRI İLE ASGARİ ÜCRET ARASINDAKİ FARK A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret ile açlık sınırının farklı kriterler üzerinden hesaplandığını belirtti. Açlık sınırının dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda ihtiyacını esas aldığını ifade eden Yılmaz, asgari ücretin ise çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en düşük ücret olduğunu vurguladı.

Mevcut asgari ücretin 28 bin 75 lira, açlık sınırının ise 38 bin lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, iki kavramın hesaplama yöntemlerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına da değinen Yılmaz, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluştuğunu belirtti. Görüşmelerin aralık ayının başında başladığını ve genellikle dört toplantının ardından ay sonunda tamamlandığını aktardı.

DEVLETİN İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücretin belirlenmesinde işverenlerin maliyetlerinin de önemli bir unsur olduğunu belirten Yılmaz, devletin sağladığı vergi istisnaları ve teşviklerle işverenin yükünü hafiflettiğini ifade etti.

2022 yılında asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatan Yılmaz, bu düzenlemeyle devletin işveren ve çalışan üzerindeki vergi yükünü azalttığını kaydetti. Asgari ücret desteğinin geçmişte 500 liradan başladığını, sonraki dönemlerde farklı tutarlara yükseltildiğini ve 2026 yılında 1.270 lira olarak uygulandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bütçe görüşmelerindeki açıklamalarının da desteğin devam edebileceğine işaret ettiğini aktaran Yılmaz, devletin sağlayacağı teşviklerin işverenin maliyetlerini azaltarak çalışanların ücretlerine olumlu yansıyabileceğini dile getirdi.

YÜZDE 30 ZAMDA İŞVERENİN MALİYETİ 52 BİN LİRAYI AŞIYOR Olası zam oranlarının işverenlere getireceği maliyetleri de değerlendiren Yılmaz, yüzde 30'luk artış senaryosunu örnek gösterdi. Bu oranda bir zam yapılması hâlinde mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücretin 36 bin 498 liraya yükseleceğini belirtti.

Söz konusu ücretin brüt karşılığının 42 bin 939 lira olacağını aktaran Yılmaz, işverenin ödeyeceği toplam tutarın ise sektöre ve prim teşviklerine göre değişeceğini ifade etti.

Yılmaz'ın hesaplamalarına göre yüzde 30 zam senaryosunda işverenin maliyeti imalat sektöründe yaklaşık 51 bin liraya, hizmet ve diğer sektörlerde 52 bin 278 liraya ulaşıyor. SGK borcu bulunan işverenler açısından ise bu tutar yaklaşık 53 bin lirayı buluyor.

SGK PRİMLERİ İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRIYOR

İşverenin asgari ücret üzerinden üstlendiği maliyetin yalnızca çalışana ödenen maaştan ibaret olmadığını belirten Yılmaz, SGK ve işsizlik sigortası primlerinin de toplam maliyette önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Brüt ücret üzerinden çalışandan yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesildiğini hatırlatan Yılmaz, işverenin de kendi prim yükümlülüğünü bu tutara eklediğini belirtti. Böylece işçinin eline geçen net ücretin üzerinde önemli bir maliyet ortaya çıktığını ifade etti.

SGK primlerinin sağlık hizmetlerinden emeklilik haklarına kadar birçok güvenceyi kapsadığını vurgulayan Yılmaz, bu ödemelerin Genel Sağlık Sigortası, uzun vadeli sigorta kolları ve iş kazası sigortası gibi alanlarda kullanıldığını anlattı.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI

2027 yılı asgari ücretine ilişkin olası zam oranlarını değerlendiren Yılmaz, Orta Vadeli Program, Merkez Bankasının enflasyon tahmini ve Piyasa Katılımcıları Anketi üzerinden farklı senaryolar oluşturulabileceğini belirtti.

Uzmanın paylaştığı hesaplamalara göre öne çıkan zam senaryoları şöyle:

Yüzde 28 zam: Yaklaşık 36 bin lira

Yüzde 29,5 zam: 36 bin 357 lira

Yüzde 30 zam: 36 bin 498 lira

Yüzde 33 zam: 37 bin 535 lira

Yüzde 35 zam: 37 bin 901 lira

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminine dayandırılan yüzde 29,5'lik senaryoda asgari ücretin 36 bin 357 liraya çıkabileceğini belirten Yılmaz, Piyasa Katılımcıları Anketi üzerinden yapılan hesaplamada ise yüzde 30 zamla ücretin 36 bin 498 liraya ulaşabileceğini aktardı.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILMALI" Asgari ücret artışında enflasyonun temel belirleyicilerden biri olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çalışanların yaşanan fiyat artışları nedeniyle uğradığı kayıpların yeni ücret düzenlemesiyle telafi edilmesinin önemine dikkat çekti.

Komisyonun karar sürecinde yalnızca enflasyon verilerinin esas alınmadığını belirten Yılmaz, açlık sınırı ve ekonomik göstergelerin de işçi ve işveren arasındaki pazarlık sürecinde değerlendirildiğini ifade etti. Devletin ise bu süreçte teşvikler ve ekonomik desteklerle arabulucu rolü üstlendiğini kaydetti.