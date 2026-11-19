Türk savunma sanayisi tarihi bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın kabul testlerini tamamlayan ilk 3 uçak güvenlik güçlerine teslim edildi. Toplam 600 sortinin gerçekleştirildiği proje kapsamında Türkiye, Baykar'ın açıklamasına göre insansız savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

İLK 3 UÇAK TESLİM EDİLDİ

Proje kapsamında yapılan test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi.

Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

"TARİHİ BİR GÜNDEYİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KIZILELMA'nın envantere girmesini tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi.

Çelik, "Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA MİMARİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM"

KIZILELMA'nın envantere girmesinin Türkiye'nin savunması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Çelik, bu gelişmenin dünyadaki savunma mimarileri bakımından da yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti. Çelik, "Bu, hem dünyadaki savunma mimarileri açısından yeni bir dönemin başlamasıdır hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Özgüven devrimi"nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı. KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun."

Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke ünvanını kazandı. Baykar'ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adım attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA insansız savaş uçağı, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDAN ÖNCE UÇTU

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021'de kamuoyuyla paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi. Baykar'ın 2023 yılı için açıkladığı hedefin de önüne geçerek 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılına giden süreçte önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracı yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'da ise halka açık olarak insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile önemli kol uçuşlarına imza attı.

HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

KIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı.

29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Platform, 27 Aralık 2025'te ise yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.

SÜPERSONİK FÜZE VE DAHİLİ YUVADAN ATIŞ

KIZILELMA'nın 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekat konseptinde önemli bir adım oldu. 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vuran milli insansız savaş uçağı, aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 37 ülkeyle, AKINCI TİHA için 16 ülke ile olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.