Türk savunma sanayisi, insansız savaş uçağından elektronik harp sistemine, seyir füzesinden insansız hava aracına uzanan projelerle dikkat çekiyor. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN imzası taşıyan Kızılelma, ANKA-3, Kara Atmaca ve Ejderha'nın öne çıkan kabiliyetlerini A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

Türk savunma sanayii, elektronik harp ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleriyle dikkat çeken milli sistemleriyle gücünü her geçen gün artırıyor. Savunma sanayisinde dört koldan atılan dev adımlar kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği ANKA-3, BAYRAKTAR KIZILELMA, EJDERHA ve KARA ATMACA, sahip oldukları üstün teknolojik özelliklerle öne çıkıyor. Gökyüzünde ve sahada yeni bir dönemi başlatan bu dört stratejik sistemin özelliklerini ve savunma alanında sunduğu kritik kabiliyetleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı. SAHADA OYUN DEĞİŞTİREN 4 MİLLİ GÜÇ! TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN DÖRT KOLDAN HAMLE Türk savunma sanayisinin son 25 yıllık süreçte kaydettiği tarihi başarılara dikkat çeken Şener Çetin, "Türk savunma sanayinde makineler durmuyor. Özellikle yetenekli mühendislerimizin emekleriyle proje üzerine proje yürütülüyor. 25 yıllık bir zaman diliminde savunma sanayinde Türkiye parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Şu anda binlerce projenin aktif olarak devam ettiğinin altını çizmekte fayda var" ifadelerini kullandı. Savunma sanayii devleri Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN tarafından geliştirilen stratejik ürünlerin sahada dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Çetin, bu başarılardan öne çıkan dört kritik projeyi tek tek detaylandırdı.

(Foto: ahaber.com.tr) ENVANTERE GİREN KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER? Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile milli savunmada tarihi bir başarıya imza atıldığını belirten A Haber muhabiri Çetin, "Geride bıraktığımız gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada da o müjde verildi. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma, testleri başarıyla tamamladı ve kabul testlerinin ardından geride bıraktığımız günlerde ilk 3 uçak envantere girdi. Dünyada ilk kez insansız savaş uçağı envanterine giren ülke de Türkiye olarak kayıtlara geçmiş durumda" sözleriyle aktardı. Dünyada insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke konumuna yükselen Türkiye'nin bu stratejik gücünün teknik özelliklerini de sıralayan Çetin, "Kızılelma; 5 saat havada kalış süresi özelliğine ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. AESA radarla yüksek durumsal farkındalık sunuyor. 35.000 fit operasyonel irtifa, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı ve 0.6 mach seyir hızı özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek manevra kabiliyeti ile otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti de özellikleri arasında yer alıyor. Radar sistemlerine karşı düşük görünürlüğü en az seviyede olan Kızılelma'da kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti ile görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme imkanları da bulunuyor" ifadelerini kullandı.