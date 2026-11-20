Sahada oyun değiştiren 4 milli güç! Gökyüzünün yeni hakimleri görev başında: İşte Türkiye'nin stratejik sistemleri
Türk savunma sanayisi, insansız savaş uçağından elektronik harp sistemine, seyir füzesinden insansız hava aracına uzanan projelerle dikkat çekiyor. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN imzası taşıyan Kızılelma, ANKA-3, Kara Atmaca ve Ejderha'nın öne çıkan kabiliyetlerini A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
Türk savunma sanayii, elektronik harp ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleriyle dikkat çeken milli sistemleriyle gücünü her geçen gün artırıyor. Savunma sanayisinde dört koldan atılan dev adımlar kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği ANKA-3, BAYRAKTAR KIZILELMA, EJDERHA ve KARA ATMACA, sahip oldukları üstün teknolojik özelliklerle öne çıkıyor. Gökyüzünde ve sahada yeni bir dönemi başlatan bu dört stratejik sistemin özelliklerini ve savunma alanında sunduğu kritik kabiliyetleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN DÖRT KOLDAN HAMLE
Türk savunma sanayisinin son 25 yıllık süreçte kaydettiği tarihi başarılara dikkat çeken Şener Çetin, "Türk savunma sanayinde makineler durmuyor. Özellikle yetenekli mühendislerimizin emekleriyle proje üzerine proje yürütülüyor. 25 yıllık bir zaman diliminde savunma sanayinde Türkiye parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Şu anda binlerce projenin aktif olarak devam ettiğinin altını çizmekte fayda var" ifadelerini kullandı. Savunma sanayii devleri Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN tarafından geliştirilen stratejik ürünlerin sahada dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Çetin, bu başarılardan öne çıkan dört kritik projeyi tek tek detaylandırdı.
ENVANTERE GİREN KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile milli savunmada tarihi bir başarıya imza atıldığını belirten A Haber muhabiri Çetin, "Geride bıraktığımız gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada da o müjde verildi. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma, testleri başarıyla tamamladı ve kabul testlerinin ardından geride bıraktığımız günlerde ilk 3 uçak envantere girdi. Dünyada ilk kez insansız savaş uçağı envanterine giren ülke de Türkiye olarak kayıtlara geçmiş durumda" sözleriyle aktardı.
Dünyada insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke konumuna yükselen Türkiye'nin bu stratejik gücünün teknik özelliklerini de sıralayan Çetin, "Kızılelma; 5 saat havada kalış süresi özelliğine ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. AESA radarla yüksek durumsal farkındalık sunuyor. 35.000 fit operasyonel irtifa, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı ve 0.6 mach seyir hızı özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek manevra kabiliyeti ile otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti de özellikleri arasında yer alıyor. Radar sistemlerine karşı düşük görünürlüğü en az seviyede olan Kızılelma'da kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti ile görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme imkanları da bulunuyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN'DAN ANKA İHA ORTAKLIĞI
Savunma sanayisinin en önemli fabrikalarından ve işletmelerinden biri olan TUSAŞ'ın yerli ve milli olarak ürettiği insansız hava aracı ANKA-3'e de değinen Şener Çetin, "40.000 fit irtifaya sahip ANKA-3 savaş uçağının azami hızı 0.7 mach olarak karşımıza çıkıyor. Uçuş süresini 10 saat olarak tamamlayan sistemin 1200 kilogram faydalı yük kapasitesi özellikleri arasında yer alıyor" bilgisini paylaştı. ANKA-3 ile ilgili uluslararası alanda atılan önemli bir adımı da duyuran Çetin, "ANKA-3'le ilgili geride bıraktığımız günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı; Kazakistan'la bir iş birliği söz konusuydu. Bundan böyle ANKA-3 özellikle Kazakistan'da da üretilmeye devam edecek" sözleriyle aktardı.