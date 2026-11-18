Çelik Kubbe'ye EJDERHA gücü! Dünyada bir ilk: Tek atışla dronlar bertaraf
Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA ile çok daha güçlü bir hale geldi. Özellikle mini ve mikro İHA'lar ile sürü halinde gelen dron tehditlerine karşı geliştirilen sistem, klasik füze veya namlulu silah mühimmatı ateşlemeden hedeflerin elektronik devrelerini yakarak devre dışı bırakıyor. Son testlerde 51 dronu tek atışla indiren EJDERHA'nın Türkiye'nin hava savunma kapasitesine katacağı gücü, Terör ve Güvenlik Uzmanı ve Askeri Stratejist İbrahim Keleş A Haber'de değerlendirdi.
Savunma sanayisindeki yerli ve milli hamlelerle gökyüzünü korumaya devam eden Türkiye, Çelik Kubbe projesine yeni bir vurucu güç daha ekledi. ASELSAN tarafından geliştirilen ve yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar kullanan EJDERHA sistemi, son yayınlanan test görüntüleriyle sahadaki etkinliğini kanıtladı.
Sistemi geçtiğimiz baharda SAHA EXPO Fuarı'nda da gördüğünü belirten İbrahim Keleş, "Özelliklerini aşağı yukarı o zamandan biliyoruz ama yeni yayınlanan video bize bir şeyin lafta değil, sahada da gerçekten karşılığının olduğunu gösterdi. 51 tane dronu indirdi. 51 sayısı ASELSAN'ın kuruluş tarihinden ve 51 yaşında olmasından dolayı sembolik. Peki kapasite 51 ile sınırlı mı? Hayır, kapasite çok daha fazla." ifadelerini kullandı.
FÜZE ATMADAN TEHDİDİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR
Klasik mühimmatların aksine ses, barut veya gürültü olmadan hedefleri bertaraf eden EJDERHA, öncelikle radarıyla sürü halindeki dronları tespit edip tek tek işaretliyor.
Ardından tek bir elektromanyetik atışla tüm hedefleri aynı anda durduruyor.
Görüntülerdeki çalışma prensibini yorumlayan Keleş, "51 tane dronu radarıyla tespit ediyor, tek tek hepsini kırmızı işaretliyor ve sonrasında tek bir atış yapıyor. Ne bir barut var, ne bir ses var, hiçbir gürültü ve klasik silah yok. Sadece radar kilitleniyor, hedefler belirleniyor ve sonra güçlü bir elektromanyetik dalga gönderiliyor. O dronların elektronik sistemlerini imha ederek devre dışı bırakıyor. Devre dışı bırakınca da hepsi pat pat yerlere iniyor." sözleriyle aktardı.
DRON SÜRÜLERİNE VE FPV TEHDİDİNE ELEKTROMANYETİK KALKAN
Günümüz muharebe sahasının artık İHA, SİHA ve dron savaşları dönemine girdiğine dikkat çekilen değerlendirmelerde, EJDERHA'nın özellikle sinyal karıştırıcılara karşı dirençli kablolu dronlara karşı da kesin çözüm sunduğu vurgulandı.