Rusya-Ukrayna savaşında ve bölgedeki çatışmalarda iki tür dronun kullanıldığını hatırlatan İbrahim Keleş, "Bir kablosuz olarak dışarıdan yönlendirilebilen dronlar var, bir de FPV dron dediğimiz arkasında misina gibi bir ip bulunan kablolu dronlar var. Dışarıdan müdahale yapılamadığı ve sinyalleri bozulamadığı için Ukrayna bunu çok kullanıyor, zaman zaman Hamas da İsrail'e karşı kullanıyor. İşte ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA kablolu veya kablosuz fark etmez diyor. Ne olursa olsun her halükarda bunlara elektronik devreler takılıyor. Çünkü hedefleme ve kumanda için o devreler şart. EJDERHA ise o elektronik devreleri yakarak devre dışı bırakıyor." açıklamasında bulundu.

MİLYON DOLARLIK FÜZELERE KARŞI DÜŞÜK MALİYETLİ SAVUNMA

EJDERHA'nın menzil bilgisinin açıklanmamasına karşın hedefleri yaklaşmadan uzaktan tespit edip bertaraf ettiğini belirten Keleş, sistemin savaş ekonomisi açısından devrim niteliğinde bir maliyet avantajı sağladığının altını çizdi.

İsrail, ABD ve Rusya'nın dronları durdurmak için milyon dolarlık güdümlü füzeler fırlattığını kaydeden Keleş, "En ucuz tabanca mermisi bile az para değil, füzeyle gönderirseniz maliyet çok daha pahalı. Bazıları 1 milyon dolarlık füze kullanıyor. Ama bunda öyle değil. Ürünü geliştirdikten sonra bunun dışında mühimmat atmıyorsunuz. Bir dronu indirmek için milyonluk füze atmaya, hatta ucuz füze atmaya bile gerek yok. Düğmeye basıyorsunuz ve imha gerçekleşiyor." diye konuştu.

ALÇAKTAN YÜKSEĞE KATMANLI SAVUNMA VE HAKİM'İN ROLÜ

Türkiye'nin hava sahasının tek merkezden nasıl yönetildiğini de detaylandıran Keleş, Çelik Kubbe mimarisinde karar verici merkezin yapay zeka destekli HAKİM sistemi olduğunu ifade etti. 600 kilometre öteden gelen bir uçağı veya füzeyi gökyüzündeki uyduların yanı sıra ASELSAN'ın geliştirdiği ALP 300 ve ALP 600 radarlarının tespit ettiğini belirten Keleş, şu değerlendirmeyi yaptı: