Küresel bölünmüşlüğün faturasını en ağır şekilde ödeyen Afrika kıtasında ise açlık, kuraklık ve susuzluk krizi her geçen gün daha da derinleşerek insanlığı tehdit ediyor.

Orta Doğu ateş çemberiyle kuşatılırken bir zamanlar refahın merkezi olarak gösterilen Avrupa ülkelerinde siyasi istikrarsızlık, ağırlaşan ekonomik sorunlar ve sokaklara taşan toplumsal protestolar öne çıkıyor.

Küresel jeopolitikte taşlar yerinden oynarken uluslararası sistem büyük bir türbülansın içinden geçiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattında tırmanan gerilimler, dünya ticaretini ve enerji koridorlarını tehdit ediyor.

KAFKASYA'DAN DOĞU AKDENİZ'E: TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAMLELERİ

Tüm bu küresel sarsıntıların merkezinde, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan geniş ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye bulunuyor.

Türkiye, uyguladığı çok boyutlu dış politikayla dengeleri lehine çevirmeyi başarıyor. Milli imkanlarla güçlenen savunma sanayisi, terörle tavizsiz mücadelesi, kriz bölgelerinde yürüttüğü diplomatik arabuluculuk faaliyetleri ve kurduğu bölgesel iş birlikleri sayesinde küresel satranç tahtasında kurucu bir aktör olarak öne çıkıyor.

EMEKLİ KURMAY ALBAY DR. ÇAĞLAR ÖZER, A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ

A Haber yayınında küresel krizlerin ortasında Türkiye'nin sergilediği duruşu ve yükselen gücünü kapsamlı şekilde analiz eden Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin savunma sanayisinden diplomatik hamlelerine kadar birçok kritik başlıkta önemli adımlar attığına işaret etti.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR DENGE POLİTİKASI GÜDÜYOR" Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasındaki stratejik konumuna dikkat çeken Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, ülkenin tarih boyunca çatışmaların ve güç mücadelelerinin yaşandığı kritik bir coğrafyada bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin jeopolitik öneminin küresel gelişmelerle birlikte arttığını vurgulayan Özer, güçlü liderlik ve stratejik kararların önemine işaret ederek "Türkiye çok güzel bir denge politikası güdüyor." dedi.

RUSYA-UKRAYNA HATTI: "BÜYÜK GÜÇ İLE SÜPER GÜÇ ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin Kırım'ın ilhakına karşı uluslararası hukuktan yana tavır aldığını belirten Özer, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanması ve savunma sanayisindeki gelişmelerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin hem diplomatik masada hem de sahada etkili bir aktör haline geldiğini kaydeden Özer, ülkenin uluslararası konumunu "Büyük güç ile süper güç arasında bir yere oturduk." sözleriyle anlattı.