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Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı

Bölgeyi saran savaşlar, çatışmalar ve küresel krizlerin ortasında Türkiye'nin bağımsız dış politikası ve kararlı diplomasisiyle nasıl küresel bir aktöre dönüştüğü A Haber ekranlarında ele alındı. Programa konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'ya kadar kritik gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası alanda oyun kurucu bir güç haline geldiğini vurguladı.

Küresel jeopolitikte taşlar yerinden oynarken uluslararası sistem büyük bir türbülansın içinden geçiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattında tırmanan gerilimler, dünya ticaretini ve enerji koridorlarını tehdit ediyor.

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Bölgesel çatışmaların tetiklediği ekonomik darboğaz ve güvenlik endişeleri küresel dengeleri altüst ederken krizler, sınır tanımaksızın yayılıyor.

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BATI ÇIKMAZDA, AVRUPA VE AFRİKA'DA DERİN ÇALKANTI

Orta Doğu ateş çemberiyle kuşatılırken bir zamanlar refahın merkezi olarak gösterilen Avrupa ülkelerinde siyasi istikrarsızlık, ağırlaşan ekonomik sorunlar ve sokaklara taşan toplumsal protestolar öne çıkıyor.

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Küresel bölünmüşlüğün faturasını en ağır şekilde ödeyen Afrika kıtasında ise açlık, kuraklık ve susuzluk krizi her geçen gün daha da derinleşerek insanlığı tehdit ediyor.

Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı - 1

KAFKASYA'DAN DOĞU AKDENİZ'E: TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAMLELERİ

Tüm bu küresel sarsıntıların merkezinde, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan geniş ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye bulunuyor.

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Türkiye, uyguladığı çok boyutlu dış politikayla dengeleri lehine çevirmeyi başarıyor. Milli imkanlarla güçlenen savunma sanayisi, terörle tavizsiz mücadelesi, kriz bölgelerinde yürüttüğü diplomatik arabuluculuk faaliyetleri ve kurduğu bölgesel iş birlikleri sayesinde küresel satranç tahtasında kurucu bir aktör olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDA NASIL KÜRESEL AKTÖR OLDU?

EMEKLİ KURMAY ALBAY DR. ÇAĞLAR ÖZER, A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ

A Haber yayınında küresel krizlerin ortasında Türkiye'nin sergilediği duruşu ve yükselen gücünü kapsamlı şekilde analiz eden Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin savunma sanayisinden diplomatik hamlelerine kadar birçok kritik başlıkta önemli adımlar attığına işaret etti.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR DENGE POLİTİKASI GÜDÜYOR"

Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasındaki stratejik konumuna dikkat çeken Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, ülkenin tarih boyunca çatışmaların ve güç mücadelelerinin yaşandığı kritik bir coğrafyada bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin jeopolitik öneminin küresel gelişmelerle birlikte arttığını vurgulayan Özer, güçlü liderlik ve stratejik kararların önemine işaret ederek "Türkiye çok güzel bir denge politikası güdüyor." dedi.

Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı - 2

RUSYA-UKRAYNA HATTI: "BÜYÜK GÜÇ İLE SÜPER GÜÇ ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin Kırım'ın ilhakına karşı uluslararası hukuktan yana tavır aldığını belirten Özer, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanması ve savunma sanayisindeki gelişmelerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin hem diplomatik masada hem de sahada etkili bir aktör haline geldiğini kaydeden Özer, ülkenin uluslararası konumunu "Büyük güç ile süper güç arasında bir yere oturduk." sözleriyle anlattı.

Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı - 3

TERÖRLE MÜCADELE VE 80 MİLYAR DOLARLIK KALKINMA YOLU

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin önemine değinen Dr. Özer, Suriye'nin güçlü, Irak'ın ise egemen bir yapıya kavuşmasının ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomik potansiyeline dikkat çeken Özer, projenin 80 milyar dolarlık bir değer oluşturabileceğini ifade etti. Sincar Anlaşması ve Başika Üssü'nün Irak'a devri gibi gelişmelerin de sahada yakından takip edildiğini söyledi.

KAFKASYA'DA KARABAĞ ZAFERİ VE KAZAN-KAZAN STRATEJİSİ

Karabağ Zaferi'nde Türkiye ile Azerbaycan'ın iş birliğine dikkat çeken Özer, Ankara'nın Kafkasya'da barış ve ekonomik istikrarı önceleyen bir politika izlediğini vurguladı. Zengezur Koridoru ve TRACECA'nın bölgesel ticaret açısından önem taşıdığını belirten Özer, Türkiye'nin yaklaşımını "Kazan-kazan" vizyonuyla özetledi.

Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı - 4

TRUMP'IN TELEFON TRAFİĞİ: "ASIL ARABULUCU TÜRKİYE"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin Türkiye'nin diplomatik ağırlığını gösterdiğini belirten Özer, Ankara'nın hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem de İran'la ilgili gelişmelerde arabulucu rolü üstlendiğini ifade etti. Türkiye'nin güvenilir bir muhatap olarak öne çıktığını vurgulayan Özer, "Perde arkasındaki asıl arabulucu Türkiye." dedi.

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LİBYA'DAN YEMEN'E UZANAN BARIŞ HATTI

Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın bölgesel kazanımlarına dikkat çeken Dr. Özer, Mekke İttifakı'nın diplomasi süreci kapsamında Yemenli yetkililerle kurulan diyaloğun da yeni bir barış sürecine kapı aralayabileceğini belirtti. Özer, Yemen'de "İkinci bir Libya örneğinin" yaşanabileceğini ifade etti.

Türkiye ateş çemberinden nasıl küresel bir güç olarak çıktı? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, A Haber'de açıkladı - 5

GAZZE'DE SOYKIRIMA KARŞI: "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda İsrail'in politikalarına karşı en güçlü seslerden biri olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." mesajının küresel adaletsizliğe dikkat çektiğini belirten Özer, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların durdurulması için diplomatik çaba yürüttüğünü vurguladı.

#Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer #Türkiye
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