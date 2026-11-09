İzmir'deki fabrikadaki patlama faciasında korkutan ihmal iddiası! Geçmiş kazalar gündemde
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından olası ihmaller gündeme geldi. A Haber canlı yayınında konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl, facianın nedenlerine ve fabrikadaki güvenlik açıklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından kahreden ihmaller zinciri gün yüzüne çıkıyor.
A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ
A Haber canlı yayınına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl, facianın perde arkasını ve bakım-onarım süreçlerindeki hayati açıkları anlattı. Bakım sırasında yüksek risk taşıyan ocağın devrede tutulması ve geçmişteki benzer kazalardan ders çıkarılmaması dikkat çekerken, uzman isim fabrikadaki güvenlik kültürünün yetersizliğini ve değişim yönetimi eksikliğini gözler önüne serdi.
PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?
Olayın oluş şekline dair ilk tespitleri ve teknik detayları paylaşan Dr. Nuri Bingöl, "Aldığımız ve valiliğin paylaştığı bilgilere göre, bakım onarım çalışması sırasında bir vincin ayaklarıyla beraber komple kopması ve çelik üretmek üzere bulunan sistemin üzerine düşmesi sonucu patlamalar meydana gelmiş. Çelik maddesi binlerce derecede eritildiği için üzerine bir damla su bile dökülse kimyasal ayrışma nedeniyle devasa bir patlama etkisi yaratır. Sıradan gaz veya petrokimya patlamalarından çok farklı ve nadir görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.
HURDA MALZEME VE MÜHİMMAT KALINTISI ŞÜPHESİ
Dr. Nuri Bingöl, "Kapalı kaplar veya tüpler ocak içerisinde fiziksel bir patlamaya yol açabilir. Nitekim 2007 yılında aynı tesiste hurdalıktaki bir top mermisi kalıntısının patlamasıyla yaşanan bir kaza geçmişi bulunuyor. Günümüzde yapay zeka ve görüntü işleme sistemleriyle bu hurdalar çok rahat ayıklanabiliyor olsa da gözden kaçan bir mühimmat parçasının bu faciayı tetiklemiş olma ihtimali yabana atılamaz" sözleriyle yanıt verdi.
BAKIM ESNASINDA NEDEN BU KADAR ÇOK KİŞİ ALANDAYDI?
Dr. Nuri Bingöl, "Büyük tesislerde bakım personeli 30 kişiyi dahi bulabilir; elektrikçisi, mekanikçisi, vinç bakımcısı hepsi aynı anda sahada olabilir. Asıl kritik nokta, ark ocağı durdurulduğunda içindeki madde donacağı ve yeniden faaliyete geçirmek devasa maliyet yaratacağı için fırının sıcak tutulmaya devam etmesidir. Ancak bu, önlem alınmayacağı anlamına gelmez. Pota tam doldurulmayabilir, seviyesi düşürülebilir ya da fırının üzeri kapatılabilirdi. İş izin sistemlerinin ve risk değerlendirmelerinin eksiksiz yapılması gerekirdi" şeklinde konuştu.
"KAZA 'GELİYORUM' DİYE BAĞIRDI"
İşletmenin geçmiş kaza siciline ve iş güvenliği süreçlerine sert tepki gösteren Dr. Nuri Bingöl, "Biz hep söyleriz; kaza öylece gelmez, bağıra bağıra gelir. Bu fabrikada 2007'de, 2011'de, 2017 ve sonraki yıllarda, hatta daha birkaç gün önce ölümlü kazalar yaşanmış. Tesis büyümüş, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiş fakat iş güvenliği kültürü ve değişim yönetimi bu büyümeye ayak uyduramamış. Ortada sistematik bir ihmal ve kurumsal eksiklik olduğu çok açık" diyerek sözlerini tamamladı.