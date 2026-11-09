A Haber canlı yayınına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl, facianın perde arkasını ve bakım-onarım süreçlerindeki hayati açıkları anlattı. Bakım sırasında yüksek risk taşıyan ocağın devrede tutulması ve geçmişteki benzer kazalardan ders çıkarılmaması dikkat çekerken, uzman isim fabrikadaki güvenlik kültürünün yetersizliğini ve değişim yönetimi eksikliğini gözler önüne serdi.

Olayın oluş şekline dair ilk tespitleri ve teknik detayları paylaşan Dr. Nuri Bingöl, " Aldığımız ve valiliğin paylaştığı bilgilere göre, bakım onarım çalışması sırasında bir vincin ayaklarıyla beraber komple kopması ve çelik üretmek üzere bulunan sistemin üzerine düşmesi sonucu patlamalar meydana gelmiş. Çelik maddesi binlerce derecede eritildiği için üzerine bir damla su bile dökülse kimyasal ayrışma nedeniyle devasa bir patlama etkisi yaratır. Sıradan gaz veya petrokimya patlamalarından çok farklı ve nadir görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl yaşanan kazayı değerlendirdi (İHA)

HURDA MALZEME VE MÜHİMMAT KALINTISI ŞÜPHESİ

Dr. Nuri Bingöl, "Kapalı kaplar veya tüpler ocak içerisinde fiziksel bir patlamaya yol açabilir. Nitekim 2007 yılında aynı tesiste hurdalıktaki bir top mermisi kalıntısının patlamasıyla yaşanan bir kaza geçmişi bulunuyor. Günümüzde yapay zeka ve görüntü işleme sistemleriyle bu hurdalar çok rahat ayıklanabiliyor olsa da gözden kaçan bir mühimmat parçasının bu faciayı tetiklemiş olma ihtimali yabana atılamaz" sözleriyle yanıt verdi.