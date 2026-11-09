Ekonomik sıkıntılar ve toplumsal eşitsizlik, kısa sürede silahlı bir kalkışmaya dönüştü. Kralın kendi ordusunu kullanarak devrime karşı askerî operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde alt tabaka harekete geçti.

Devrimcilerin hedefinde kralı durdurmak, siyasi mahkûmları kurtarmak ve en önemlisi baruta ulaşmak vardı. Bu amaçla Bastille Hapishanesi basıldı. Baskının ardından mutlak monarşi sınırlandırıldı, monarşi tamamen kaldırıldı ve Birinci Cumhuriyet ilan edildi.

Demokrasi arayışıyla kurulan beş kişilik Direktuvar yönetimi de bu kaosa son veremedi. Askeri başarılarıyla öne çıkan Napolyon Bonapart, gerçekleştirdiği darbeyle yönetimi ele geçirdi. Konsüllük yönetiminin ardından 1804'te imparatorluğunu ilan eden Bonapart, böylece Fransız İhtilali'ni sona erdiren lider olarak tarihe geçti.

İHTİLALİN KÜRESEL MİRASI: MİLLİYETÇİLİK VE SAĞ-SOL KUTUPLAŞMASI Fransız Devrimi, yalnızca bir ülkenin sınırları içinde yaşanan isyan değil, bütün dünyayı değiştiren tarihsel bir kırılmaydı. İhtilalin en önemli sonuçlarından biri, imparatorlukların dağılmasına zemin hazırlayan ve her ulusun kendi devletine sahip olması fikrini güçlendiren milliyetçilik akımının yükselişi oldu.