237 yıl sonra aynı tablo! Fransa'da yeni bir ihtilalin ayak sesleri mi?
Fransa'da eğitim sistemine yönelik eleştirilerle başlayan protestolar, kısa sürede isyana dönüştü. Paris sokakları savaş alanına dönerken ihtilal denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden Fransa, benzer bir süreci 1789'da da yaşamıştı. Peki, Fransa bugün yeni bir devrimle mi karşı karşıya? 1789'da neler yaşanmıştı? Alp Miraç Dilek'in hazırladığı Dünya Tarihi programımızı izliyoruz.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: BİNLERCE GÖZALTI, YÜZLERCE YARALI
Fransa'yı saran şiddet dalgası ve kamu düzenindeki bozulma, ülkede tansiyonu giderek yükseltti. Sarı Yelekliler, öğrenci olayları ve sol grupların eylemleriyle sokaklar adeta alevlere teslim oldu.
Okullardaki eğitim ve fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle başlayan protestolar, Paris'ten tüm Fransa'ya yayıldı. Olaylarda binlerce kişi gözaltına alınırken yaklaşık 200 kişi tutuklandı, 600'den fazla kişi yaralandı.
Ancak Paris sokakları bu tür çalkantılara ilk kez sahne olmuyordu. 1789 Fransız İhtilali'ne uzanan süreçte de ülkenin en büyük sorunlarından biri, alt tabakanın yönetimde temsil edilmemesiydi. Kral, ülkeyi yalnızca soylularla birlikte yönetiyor, toplumun geniş kesimleri karar mekanizmalarının dışında bırakılıyordu.
1789'UN AYAK SESLERİ: AÇLIK, EKONOMİK ÇÖKÜŞ VE BASTILLE BASKINI
Fransız İhtilali'nin arkasında derin bir ekonomik ve toplumsal buhran vardı. Kral XVI. Louis'nin Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na verdiği destek, ülkeyi ağır bir ekonomik krize sürükledi.
Ruhbanlar, soylular ve alt tabaka olmak üzere üç sınıftan oluşan Fransız toplumunda sosyal adaletsizlik giderek derinleşti. Hasat kıtlığından en çok etkilenen köylüler, ekmek fiyatlarındaki büyük artışla da mücadele etmek zorunda kaldı. Aynı dönemde Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle özgürlük ve eşitlik fikirleri hızla yayılıyordu.