Türkiye istikrarını ve kazanımlarını korumalı! Liderliği "iyi ki Erdoğan var" dedirtiyor

Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaş, Gazze'de insani yıkım, Filistin'de derinleşen İsrail soykırımı, Lübnan'da yıkılan şehirler, çok yakınımızda İran, ABD ve İsrail savaşı, Körfez ülkelerinde patlayan bombalar, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan savaş hattı, enerji darboğazı, yükselen petrol fiyatları, artan güvenlik endişeleri, Afrika'da açlık ve susuzluk... Dünya bölündü, kaos her yerde ve fırtına Avrupa'nın da merkezinde.

Fransa'da hükümet krizleri, sokaklarda protestolar... Almanya'da ekonomik baskılar ve gelecek kaygısı... İtalya'da ağırlaşan borç yükü... İspanya ve Portekiz'de barınma sorunları, ayaklanmalar... İngiltere'de siyasi çalkantılar, sık sık değişen hükümetler... Polonya'da anayasal kurumlar arasında derinleşen çatışma... Belçika'da grevler, Yunanistan'da hayat pahalılığı... Bir zamanlar dünyanın yönünü belirleyen merkezler, bugün kendi geleceklerini tartışıyor.

TÜRKİYE KENDİ İSTİKAMETİNİ BELİRLİYOR

Peki, bütün bunlar ilk kez mi yaşanıyor? Hayır. 15 yıl önce Arap Baharı ile fitili ateşlenen Orta Doğu'daki yönetim kargaşası: Tunus'ta halk isyanı, Libya'da devlet düzeninin çöküşü, Suriye'de yıllarca süren iç savaş, Yemen'de bölünme ve açlık, Mısır'da darbe, Irak'ta derinleşen mezhep çatışmaları... Bütün bunlar yaşanırken milyonlarca insan öldürüldü, milyonlarcası da yerinden edildi. Kimi yollara düştü perişan oldu, kimi Aylan bebek gibi denizlerde hayatını kaybetti, kimi ise sınır kapılarında yeni bir hayatın umudunu aradı. Birçok insan için bahar umudu uzun bir kışa dönüştü ve yangın sınırlarımıza kadar ulaştı. Milyonlarca insan ülkemize sığındı. Türkiye'nin güvenliği, bağımsızlığı, geleceği de bu güç mücadelesinin doğrudan hedefi oldu. Batı küresel ağırlığını giderek kaybediyor.

Peki, dünya sarsılırken böylesine zorlu coğrafyada, büyük felaketlerin ortasında Türkiye nasıl bir yol izliyor? Kendi istikametini belirliyor. Sınırlarının ötesinde kimsesizlerin kimi oluyor, farklı kıtalarda insanlığa umut oluyor. Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde geleceğine emin adımlarla yürüyor. Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Çin'e, Türki Cumhuriyetlerden Körfez ülkelerine, Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, İslam dünyasının dört bir yanına... Herkesle konuşuyor, sözü dinleniyor. Artık masayı kuran, menüde olmayan bir Türkiye var. İyi ki Erdoğan var!

MİLLİ VE YERLİ ATILIMLAR SÜRÜYOR

Şimdi önümüzde yeni sınavlar, yeni hesaplaşmalar var. Farklı oyunlar ve senaryolar devrede. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor; kıtalar, ülkeler ve siyasi dengeler sarsılıyor. Ekonomiler baskı altında, yeniden şekillenen haritalar, acımasız hegemonik rekabet... Dünyada bunlar yaşanırken küresel belirsizlikler arasında Türkiye, milli ve yerli atılımlarını sürdürüyor. 30 yıldır ülkesi için gece gündüz çalışan, meselesi memleket olan Recep Tayyip Erdoğan var.

Türkiye, gelecek nesillerimize güçlü ve aydınlık bir ülke bırakmak için yükselişini sürdürmeli. Çünkü mesele yalnızca küresel ya da bölgesel krizler değil, mesele memleket ve asıl mesele yalnızca bugünü değil yarını da kurabilmek. Türkiye istikrarını ve kazanımlarını korumalı. İyi ki o var, iyi ki Erdoğan var!"