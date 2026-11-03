AK Parti 24 yılda nelerle sınandı? Milli iradenin vesayete karşı direniş kronolojisi

Takvimler 3 Kasım 2026'yı gösterirken, Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 2002 seçimlerinin üzerinden 24 yıl geçti. Bankaların battığı, memur maaşlarının ödenemediği, koalisyon krizlerinin ve vesayet tartışmalarının yaşandığı eski Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile yeni bir döneme geçildi. E-muhtıradan kapatma davalarına, sokak olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçte yaşanan gelişmeler karşısında milli irade vurgusu öne çıktı. İşte milli iradenin vesayete karşı direniş kronolojisi...

Bundan 24 yıl önce Türkiye; memur maaşlarının dahi ödenemediği ekonomik krizler, batan bankalar, istikrarsız koalisyonlar ve demokrasiye yönelik vesayet müdahaleleriyle karşı karşıyaydı.

TEK BAŞINA İKTİDARLA YENİ BİR GÜNEŞ DOĞDU

Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 35 oy alarak tek başına iktidara geldi. Ancak seçim zaferinin ardından da siyasi ve hukuki engeller gündemdeki yerini korudu.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran 24 yıllık süreç, sandıktan çıkan halk iradesiyle başladı. Ancak milletin tercihi, vesayet odaklarının müdahaleleriyle engellenmek istendi:

3 KASIM 2002 | AK PARTİ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELİŞİ: Ekonomik krizlerin ve siyasi istikrarsızlığın ardından gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti, yüzde 35 oy alarak tek başına iktidara geldi.

2002-2003 | ERDOĞAN'A SİYASİ YASAK: AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu bir şiir nedeniyle aldığı mahkûmiyet kararı sonucunda siyasi yasaklı hâle geldi. Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olmasının önündeki engel, Siirt'te yapılan seçimlerin ardından aşıldı.

9 KASIM 2005 | ŞEMDİNLİ OLAYLARI: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen olaylar, güvenlik bürokrasisi ve hükümet arasındaki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı.

17 MAYIS 2006 | DANIŞTAY SALDIRISI: Danıştay 2. Dairesine düzenlenen silahlı saldırıda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, dört üye yaralandı. Saldırı, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

VESAYETİN AÇIK MÜDAHALELERİ: E-MUHTIRA, 367 KRİZİ VE KAPATMA DAVASI

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşanan gerilimler ve AK Parti'ye açılan kapatma davası, siyasi gündemin önemli başlıkları oldu:

27 NİSAN 2007 | E-MUHTIRA: Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamayla cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin müdahale niteliğinde mesajlar verildi. Hükümet, açıklamaya karşı tutumunu ortaya koyarak sürece tepki gösterdi.

1 MAYIS 2007 | 367 KRİZİ: Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli toplantı yeter sayısına ilişkin tartışmalar nedeniyle seçim süreci kilitlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından erken seçim kararı alındı ve millet iradesini yeniden sandığa yansıttı.

14 MART 2008 | AK PARTİ'YE KAPATMA DAVASI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, AK Parti'nin kapatılması ve aralarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bazı isimlere siyasi yasak getirilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı. Anayasa Mahkemesi, kapatma talebini reddetti.

YARGI, EMNİYET VE SOKAK OLAYLARI: MİT KRİZİNDEN KOBANİ'YE

2012-2014 yılları arasında yaşanan gelişmeler, hükümet ile yargı ve emniyet içerisindeki bazı yapılanmalar arasındaki gerilimi artırdı. Bu dönemde öne çıkan olaylar şöyleydi:

7 ŞUBAT 2012 | MİT KRİZİ: İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmasıyla başlayan süreç, hükümet ile yargı arasındaki gerilimi artırdı. Olay, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da doğrudan ilgilendiren bir krize dönüştü.

28 MAYIS 2013 | GEZİ PARKI OLAYLARI: İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Gösteriler sırasında hükümet karşıtı eylemler ve kamu düzenini etkileyen olaylar yaşandı.

17-25 ARALIK 2013 | FETÖ'NÜN YARGI ELİYLE DARBE TEŞEBBÜSÜ: 17 ve 25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar, hükümet ile yargı ve emniyet içerisindeki yapılanmalar arasındaki krizi derinleştirdi. Hükümet, operasyonları darbe girişimi olarak nitelendirdi.

1 OCAK 2014 | HATAY'DA MİT TIRLARININ DURDURULMASI: Hatay'da MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin tartışmalara neden oldu. Olay, devletin gizli faaliyetlerinin ve güvenlik politikalarının gündeme taşınmasına yol açtı.

1 OCAK 2014 | HATAY'DA MİT TIRLARININ DURDURULMASI: Hatay'da MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin tartışmalara neden oldu. Olay, devletin gizli faaliyetlerinin ve güvenlik politikalarının gündeme taşınmasına yol açtı.

15 TEMMUZ 2016: DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLİ İRADE

Siyasi krizler, sokak olayları ve güvenlik sorunlarının ardından Türkiye, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına mensup askerler, darbe girişimi sırasında savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla harekete geçti. TBMM ve çeşitli kamu kurumları bombalanırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti ve yaralandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halka meydanlara ve havalimanlarına çıkma çağrısının ardından binlerce vatandaş darbe girişimine karşı sokaklara çıktı. Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin direnişiyle darbe girişimi engellendi. 15 Temmuz, Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.