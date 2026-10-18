Yemen'deki askeri hareketlilik, Kızıldeniz'in güvenliği ve küresel ticaretin kritik geçiş güzergâhlarından Babülmendep üzerindeki mücadeleyi yeniden gündeme taşıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

HAREKATIN 3 STRATEJİK HEDEFİ

Operasyonun askeri maksatlarını ve Babülmendep Boğazı'nın küresel önemini analiz eden Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Yemen'de koalisyon kuvvetlerinin birlikte başlatmış olduğu bu harekat kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla Husilerin oluşturmuş olduğu blokaj bu koalisyon kuvvetleri tarafından yıkılmak üzere. Neden bu harekat icra ediliyor? Bunlardan bir tanesi; Yemen'deki milli hükümetin, Husilerin bölgede illegal kontrol altına almış olduğu arazi parçalarını ve şehirleri yeniden ele geçirmek istemesi. İkinci maksat; ülke ve toprak bütünlüğünü sağlamak ve egemenliği tesis etmek. Yemen milli hükümeti tarafından milli ordu kullanılarak ve Suudi Arabistan destekli koalisyon kuvvetlerinin desteğiyle bu hedef husul olacak gibi gözüküyor. Üçüncü konu, burada Babülmendep'in kontrol altına alınmasıdır; burası çok kritik bir boğaz. Dünya ticaretinin ve kısmi olarak enerjinin doğrudan akışkanlığını sağlayan bir düğüm noktası. Süveyş Kanalı'nın da kıymeti harbiyesi aslında Babülmendep'ten kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.