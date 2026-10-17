Doğu Akdeniz'de 'yasal düzen' maskeli provokasyon! Türkiye ve Mavi Vatan'a karşı iki senaryolu tuzak devrede

Son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Macron ile yaptığı bir görüşme vardı. Bu görüşmede bir Fransız şirketini projeye dahil ettiler. Önümüzdeki haftaya baktığımızda iki tarih çok dikkat çekiyor: 19 Ekim ve 26 Ekim. 19 Ekim, tatbikatla doğrudan bağlantılı."

"Şimdi bu proje öteden beri var zaten. Dolayısıyla buna güvenen Güney Kıbrıs, projeyi gerçeğe dönüştürmek istiyor. İlk ayağı bu iki ülke arasında olacak, İsrail ise sonraki aşamada yer alacak. Dolayısıyla bu proje üzerinde çalışılıyor. Yunanistan birçok şirketi denedi. Birçok şirket oraya gemileriyle geldi. Bir kısmı Sicilya'ya giderek limana bağladı, kimisi başka tarafa gitti veya projeden çekildi.

Stüdyodan yöneltilen yaklaşık 1.200 kilometrelik deniz altı elektrik hattı projesinin rotasına ve sahadaki mevcut duruma ilişkin soruyu yanıtlayan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, projenin uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor. Yunanistan'ın elektrik hattı projesi üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını tartışmaya açma girişimi, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıyor. Atina yönetimi, projeyi hayata geçirmek amacıyla Fransa ve İtalya'yı da sürece dahil etmeye çalışıyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'ın planlarını ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek askeri tatbikatın perde arkasını anlattı.

Yunanistan, elektrik hattı projesiyle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmasını yeniden alevlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"İZİN ALMA DEĞİL, BİLGİ VERME" KILIFINA SIĞINIYORLAR

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tahsin, egemenlik hakları söz konusu olduğunda projeyi üstlenen şirketin Türkiye'den izin alması gerektiğine dikkat çekti.

Tahsin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eğer münhasır ekonomik bölge olursa orada sorun yok. Ancak egemenlik hakları söz konusu olduğunda Yunanistan'ın ve özellikle bu projeyi üstlenen şirketin Türkiye'den, Türk makamlarından izin istemesi gerekir. Çünkü bu konu, Libya mutabakatıyla ilgili olarak Türkiye'yi ve Libya'yı çok yakından ilgilendiriyor.

Nitekim geçtiğimiz hafta Libya, Yunanistan ile Chevron şirketinin güneydoğuda yapacağı sondaj ve deniz tabanı araştırma çalışmalarına derhâl karşı çıktı. 'Ben buna razı değilim, benim karasularımdadır ve Türkiye iledir.' diyerek noktayı koydu. Ancak şimdi bu elektrik hattı projesini 'Türkiye'den izin almayacağız, sadece bilgi vereceğiz.' kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Atina'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki bürokratlar şu anda bunun üzerine çalışıyor."

TÜRKİYE'NİN KARŞISINA YABANCI GÜÇLERİ DİKME PLANI

Yunanistan'ın "Türkiye'den izin almayacağız." çıkışının bilinçli bir gerilim stratejisi mi yoksa başka ülkeleri sürece dahil etme hamlesi mi olduğu yönündeki soruyu değerlendiren İlhan Tahsin, Atina'nın iki farklı senaryo üzerinde çalıştığını belirtti.

Tahsin, Yunanistan'ın ilk senaryoda Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve İsrail'i sürece dahil ederek olası bir krizde Türkiye'nin karşısına bu ülkelerin silahlı kuvvetlerini çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

İkinci senaryonun ise Yunanistan'ın iç kamuoyuna yönelik olduğunu belirten Tahsin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısacası Yunanistan iki değişik senaryoda oynuyor. Birincisi, 'İzin almayacağız.' diyerek Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve ardından İsrail gibi ülkeleri sahaya çekmek. Olası bir gerginlikte Türkiye'nin karşısına bu ülkelerin silahlı kuvvetlerini dikmek istiyorlar.

İkinci plan ise iç kamuoyuna yönelik. Yunanistan'da seçimler de yaklaşıyor. Bir gerginlik çıkması durumunda 'Bizim egemenlik hakkımızdı, şirket Türkiye'yi bilgilendirdi.' diyerek durumu kılıfına uydurmaya hazırlanıyorlar. Ancak Yunanistan makamları, Dışişleri Bakanı ve Başbakan düzeyinde, stratejik araştırmacıların da desteğiyle bu projenin ne olursa olsun hayata geçirileceğini savunuyor."

GÜNEY KIBRIS'A 1,5 MİLYAR EUROLUK FATURA

Projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini ve bu nedenle finansman sıkıntısı yaşanmadığını belirten Tahsin, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz planlarını etkileyen son dakika gelişmesine de dikkat çekti.

Afrodit ve Leviathan sahalarından çıkarılacak doğal gazın Mısır'a, buradan da sıvılaştırılarak boru hatları üzerinden Yunanistan aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırılmasının planlandığını belirten Tahsin, henüz üretim başlamadan Güney Kıbrıs'a 1,5 milyar euroluk fatura gönderildiğini aktardı.