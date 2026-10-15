Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Sada kenti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi bir savaş uçağını karadan havaya fırlatılan bir füzeyle vurduklarını ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait "Typhoon" tipi bir savaş uçağını karadan havaya fırlatılan bir füzeyle vurduklarını ileri sürdü.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinde bulunan bir hava üssünden havalanan savaş uçağının çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirilen Husi saldırısında doğrudan isabet aldığını kaydeden Seri, jetin düşme tehlikesi geçirdiğini iddia etti. Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN: "ÜLKENİN DOĞUSUNU HEDEF ALAN İHA SALDIRISI ÖNLENDİ"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.