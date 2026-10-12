Suudi Arabistan'ın Abha kentinde alarmlar devrede! Husiler Hamis Muşayt vilayetini hedef aldı

Suudi Arabistan’ın Abha kentinde erken uyarı sistemi tehlike alarmı verilirken, yetkililer tehlikenin kısa süre sonra geçtiğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki ise Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt’ı balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Abha kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Tehlikeye karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Açıklamada, tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istenen açıklamada, sağlam bir bariyerin arkasına siper alınması gerektiği aktarıldı.

TEHLİKENİN SONA ERDİĞİ BİLDİRİLDİ

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, kentte "tehlikenin geçtiği" belirtildi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

HUSİLERİN BALİSTİK FÜZESİ ENGELLENDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan füzeyi Hamis Muşayt semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.