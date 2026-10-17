Yemen’de Husilere ağır darbe! 2 balistik füze rampası imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’in Saada vilayetinde İran destekli Husilere ait 2 balistik füze rampasını düzenlenen operasyonla imha etti. Bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırıya ilişkin açıklama yapan Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, hedeflerin tamamen yok edildiğini duyururken Husilerden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.