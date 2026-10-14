WSJ yazdı: Bu kez füzeler İran'dan değil! Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik kanlı saldırılarının arkasında kimin mühimmatı var?
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, örgütün füze kapasitesine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), Husilerin Çin'den temin edilen parçalarla İran'ın gelişmiş balistik füzelerinden Hayber Şiken'in benzerini üretmeye çalıştığını yazdı. Yaklaşık 1.930 kilometre menzile ulaşabileceği belirtilen füze, Husilerin bölgesel tehdit kapasitesini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Orta Doğu'da güvenlik dengelerini etkileyebilecek yeni bir gelişme gündemde. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla bölgesel gerilimi tırmandıran Husilerin, yalnızca İran'dan gelen silahlara bağımlı kalmayarak kendi gelişmiş balistik füzelerini üretmek için harekete geçtiği öne sürüldü. WSJ'nin incelediği yeni bir rapor, bu girişimde Çin'den temin edilen parçaların rolüne işaret etti.
Çatışma bölgelerinde silahların izini ve tedarik zincirlerini araştıran Conflict Armament Research kuruluşunun raporuna göre Husiler, İran'ın en gelişmiş balistik silahlarından biri olan Hayber Şiken füzesinin benzerini üretmek için gerekli bileşenleri Çinli bir tedarikçiden ülkeye getirdi.
İddia edilen üretim girişiminin başarıya ulaşması hâlinde, Husilerin füze kapasitesinde önemli bir artış yaşanabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 1.930 kilometre menzile sahip olması hedeflenen füze, Suudi Arabistan'ın tamamını ve İsrail'i menziline alabilecek potansiyele sahip.
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA ÇİN DETAYI
Husilerin füze üretimine yönelik girişimi, Suudi Arabistan'la gerilimin yükseldiği bir dönemde ortaya çıktı. WSJ'nin haberine göre örgüt, Riyad yönetiminin öncülük ettiği ablukayı kırmak amacıyla son haftalarda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı.
Husilerin saldırıları, Körfez bölgesindeki güvenlik risklerini artırırken örgütün daha uzun menzilli ve daha güçlü silahlara erişme ihtimali yeni endişeleri beraberinde getiriyor.
Rapora göre Yemenli yetkililer, geçen yıl iki ayrı sevkiyata el koydu. Çeşitli ticari ürünlerin arasına gizlenmiş füze ekipmanları ve üretimde kullanılabilecek bileşenler, Husilerin silah tedarik ağlarına ilişkin önemli bulgular ortaya koydu.
Ele geçirilen parçalar arasında özel üretim metal füze bileşenleri, motor ve gövde parçaları, füzenin uçuş dengesini sağlayan kanatçıklar ve katı yakıtlı roket motoruna ait bileşenler bulunuyor. Yetkililerin ayrıca füze üretiminde kullanılabilecek test ekipmanları, aletler ve yüksek ısıya dayanıklı malzemelere el koyduğu bildirildi.
İRAN'IN HAYBER ŞİKEN FÜZESİNE BENZER BİR SİSTEM GELİŞTİRMEK İSTİYORLAR
Husilerin üretmeye çalıştığı sistemin, İran'ın Hayber Şiken balistik füzesini örnek aldığı belirtiliyor. İran, ilk kez 2022'de tanıttığı bu füzeyi geçen ilkbaharda ABD ile yaşanan savaş sırasında Amerikan üslerine karşı kullanmıştı. WSJ'nin daha önceki haberlerinde, füzenin bazı saldırılarda belirli ölçüde başarı sağladığı aktarılmıştı.
Hayber Şiken'i öne çıkaran özelliklerden biri, hava savunma sistemlerinden kaçmayı zorlaştıran manevra kabiliyeti. Füzenin bazı varyantlarında, patlayıcı savaş başlığını taşıyan burun bölümünün uçuşun son aşamasında ana gövdeden ayrılarak küçük bir motor yardımıyla yön değiştirebildiği belirtiliyor.