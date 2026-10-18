Yemen'de savaş yeniden alevlendi! Husilerin Babülmendep planı deşifre oldu: Körfez'de kritik harekat

Yemen'de yıllardır büyük ölçüde donmuş halde devam eden iç savaş yeniden alevlendi. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, İran destekli Husilere karşı başlattıkları karşı taarruzda stratejik noktaları birer birer geri almaya başladı. Üç ayrı cepheden ilerleyen hükümet güçlerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları da destek veriyor. Çatışmaların merkezinde ise dünya ticareti ve enerji taşımacılığı açısından hayati öneme sahip Babülmendep Boğazı bulunuyor. Peki, Husiler kimdir, neyi hedefliyor ve Babülmendep neden küresel dengeler açısından bu kadar kritik? İşte tüm detaylar…