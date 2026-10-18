Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak
Son dönemde iyi komşuluk ilişkilerini tamamen bir kenara bırakan ve başta Türkiye olmak üzere tüm sınır komşularıyla gerilimi tırmandıran Yunanistan, ABD ve İsrail ile kurduğu kirli ittifakın gölgesine sığındı. Milyarlarca euroluk silah anlaşmalarıyla bölgede tansiyonu yükselten Atina yönetimi, diplomatik çözüm yerine provokatif adımlarla bölgeyi ateşe atarken, kendi halkının ve komşularının tepkisini hiçe sayarak başkalarının çıkarlarına hizmet eden bir garnizon devleti görünümüne büründü.
Tüm dünya Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail yönetimine sırtını dönerken, Atina hükümeti Tel Aviv ile olan samimiyetini her geçen gün daha da artırıyor.
Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi gerekçe göstererek silahlanma yarışına giren Yunanistan, İsrail ile 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşmasına imza attı.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Hemen ardından ABD ile de masaya oturan Atina, Washington ile yeni bir askeri mutabakata vardı. Anlaşma töreninde konuşan ABD'li yetkili, "Ortak bir güvenlik programı kuran yeni bir mutabakat zaptını duyurmaktan gurur duyuyoruz" sözleriyle iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ilan etti.
TÜRKİYE DİYALOG DERKEN ATİNA GERİLİMİ KÖRÜKLÜYOR
Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarından vazgeçmeyen Atina cephesinde Bakan Dendias, "Karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkımız vazgeçilemez" diyerek provokatif söylemlerini sürdürdü.
Ankara ise krizin başından bu yana gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını defalarca vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası hukuk ve diyalog çağrısını yineleyerek, "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun" ifadelerini kullandı.
Ancak Miçotakis hükümeti, adalar üzerinden yürüttüğü inat politikasıyla gerilimden beslenmeyi tercih etti.
"İKİ MAVİ BEYAZ": İSRAİL VE ABD'NİN KULLANIŞLI ORTAĞI
Yunanistan ile kurulan ortaklığı öven İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İki mavi beyaz, iki kadim toplumun bir araya gelmesidir. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara sahibiz" sözlerini kaydetti. Buna karşılık Washington ve Tel Aviv'in Yunanistan'ı bir müttefikten ziyade bölgesel çıkarları için kullanışlı bir araç olarak gördüğünü düşünen Yunan halkı ise sokaklara döküldü. Eylemlerde söz alan Yunan bir protestocu, "Açıkça beyan ediyoruz; emperyalizm ve siyonizmle iş birliği kabul edilmeyecektir" sözleriyle hükümetin politikalarına sert tepki gösterdi.
ATİNA BÖLGEDE YALNIZLAŞIYOR: TÜM KOMŞULARLA KAVGALILAR
Yunanistan attığı bu adımlarla sadece Türkiye ile değil, neredeyse tüm komşularıyla kriz yaşıyor.