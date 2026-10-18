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Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak

Son dönemde iyi komşuluk ilişkilerini tamamen bir kenara bırakan ve başta Türkiye olmak üzere tüm sınır komşularıyla gerilimi tırmandıran Yunanistan, ABD ve İsrail ile kurduğu kirli ittifakın gölgesine sığındı. Milyarlarca euroluk silah anlaşmalarıyla bölgede tansiyonu yükselten Atina yönetimi, diplomatik çözüm yerine provokatif adımlarla bölgeyi ateşe atarken, kendi halkının ve komşularının tepkisini hiçe sayarak başkalarının çıkarlarına hizmet eden bir garnizon devleti görünümüne büründü.

Tüm dünya Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail yönetimine sırtını dönerken, Atina hükümeti Tel Aviv ile olan samimiyetini her geçen gün daha da artırıyor.

YUNANİSTAN İSRAİL İÇİN MÜTTEFİK Mİ YOKSA KULLANIŞLI ORTAK MI?

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi gerekçe göstererek silahlanma yarışına giren Yunanistan, İsrail ile 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşmasına imza attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak - 1

Hemen ardından ABD ile de masaya oturan Atina, Washington ile yeni bir askeri mutabakata vardı. Anlaşma töreninde konuşan ABD'li yetkili, "Ortak bir güvenlik programı kuran yeni bir mutabakat zaptını duyurmaktan gurur duyuyoruz" sözleriyle iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ilan etti.

TÜRKİYE DİYALOG DERKEN ATİNA GERİLİMİ KÖRÜKLÜYOR
Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarından vazgeçmeyen Atina cephesinde Bakan Dendias, "Karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkımız vazgeçilemez" diyerek provokatif söylemlerini sürdürdü.

Ankara ise krizin başından bu yana gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını defalarca vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası hukuk ve diyalog çağrısını yineleyerek, "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun" ifadelerini kullandı.

Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak - 2

Ancak Miçotakis hükümeti, adalar üzerinden yürüttüğü inat politikasıyla gerilimden beslenmeyi tercih etti.

"İKİ MAVİ BEYAZ": İSRAİL VE ABD'NİN KULLANIŞLI ORTAĞI
Yunanistan ile kurulan ortaklığı öven İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İki mavi beyaz, iki kadim toplumun bir araya gelmesidir. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara sahibiz" sözlerini kaydetti. Buna karşılık Washington ve Tel Aviv'in Yunanistan'ı bir müttefikten ziyade bölgesel çıkarları için kullanışlı bir araç olarak gördüğünü düşünen Yunan halkı ise sokaklara döküldü. Eylemlerde söz alan Yunan bir protestocu, "Açıkça beyan ediyoruz; emperyalizm ve siyonizmle iş birliği kabul edilmeyecektir" sözleriyle hükümetin politikalarına sert tepki gösterdi.

ATİNA BÖLGEDE YALNIZLAŞIYOR: TÜM KOMŞULARLA KAVGALILAR
Yunanistan attığı bu adımlarla sadece Türkiye ile değil, neredeyse tüm komşularıyla kriz yaşıyor.

Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak - 3

Geçmişte Ortodoks bağı nedeniyle yakın olduğu Moskova ile arası açılan Atina; Kuzey Makedonya'ya yıllarca isim baskısı uyguladı, Arnavutluk ile İyon Denizi'ndeki yetki alanları konusunda anlaşmazlıkları sürdürdü ve Arnavutlara yönelik sistematik baskılar uyguladı.

Bu duruma tepki gösteren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Sözde Kuzey Epir'den ilham alan bu hayaletler tehditler savurmaya kadar varmışlardır. Bu da bende sadece acıma duygusu uyandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan ile de AB serbest dolaşımı üzerinden Kuzey Yunanistan'da arazi ve gayrimenkul alımları sebebiyle halk nezdinde yeni bir krizin fitili ateşlenmiş durumda.

Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak - 4

MİÇOTAKİS'İN HADSİZ ŞARTINA KARŞI TRUMP'TAN ERDOĞAN VURGUSU
Türkiye ile olan meseleleri diplomatik yollar yerine tehdit diliyle çözmeye çalışan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli" sözleriyle haddini aşan şartlar öne sürdü.

Oysa İsrailli yetkililer, "Bu stratejik bir ortaklık, önemli bir dönüm noktası" diyerek Atina'yı kendi eksenlerine çekerken, Yunan muhalifler ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ziyaretine tepki göstererek, "Marco Rubio'nun ziyareti bizim için bir provokasyondur. Yunan halkının çoğunluğu savaşa karşıdır ve Filistin'in yanındadır. Onun buraya gelmesinin amacı terörist İsrail devletiyle iş birliğini derinleştirmek" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret kapsamında enerji anlaşmalarına değinen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt, "Her iki ülkenin ikili enerji altyapısında bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek yeni gaz ve elektrik bağlantı hatları inşa etmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.
Atina'nın Washington'a yaranma çabalarına karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a verdiği önem bir kez daha tescillendi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim" açıklamasında bulunarak Ankara'nın bölgedeki vazgeçilmez ağırlığını gözler önüne serdi. Miçotakis'in ise bu tablo karşısında duyduğu rahatsızlık uluslararası zirvelerdeki tavırlarına yansıdı.

Atina'nın tehlikeli oyunu! Bölgede yalnızlaşan Yunanistan'ın İsrail'e yaranma çabası: Müttefik değil kullanışlı ortak - 5

SİLAHLAR ÇÖZÜM GETİRMEZ: YUNANİSTAN'IN MALİ ÇIKMAZI
Silahlanma yarışının Yunan ekonomisine getirdiği ağır yük hükümet içinde de tartışmalara neden oluyor.

Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, "Yunanistan'ın sınırsız kaynakları yok, sınırsız parası yok. Bütçemizde yer almayan ve mali alanımızın dışında kalan projelere asla başlamayız" diyerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik açmazı itiraf etti.

Sonuç olarak; Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin vaatlerine güvenerek komşularıyla düşmanlaşan Atina'nın unutmaması gereken en temel gerçek ortada duruyor: İsrail ve Washington'daki yönetimler geçici, coğrafya ve komşuluk ise kalıcıdır.

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