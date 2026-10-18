Son dönemde iyi komşuluk ilişkilerini tamamen bir kenara bırakan ve başta Türkiye olmak üzere tüm sınır komşularıyla gerilimi tırmandıran Yunanistan, ABD ve İsrail ile kurduğu kirli ittifakın gölgesine sığındı. Milyarlarca euroluk silah anlaşmalarıyla bölgede tansiyonu yükselten Atina yönetimi, diplomatik çözüm yerine provokatif adımlarla bölgeyi ateşe atarken, kendi halkının ve komşularının tepkisini hiçe sayarak başkalarının çıkarlarına hizmet eden bir garnizon devleti görünümüne büründü.

Tüm dünya Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail yönetimine sırtını dönerken, Atina hükümeti Tel Aviv ile olan samimiyetini her geçen gün daha da artırıyor. YUNANİSTAN İSRAİL İÇİN MÜTTEFİK Mİ YOKSA KULLANIŞLI ORTAK MI? Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi gerekçe göstererek silahlanma yarışına giren Yunanistan, İsrail ile 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşmasına imza attı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından ABD ile de masaya oturan Atina, Washington ile yeni bir askeri mutabakata vardı. Anlaşma töreninde konuşan ABD'li yetkili, "Ortak bir güvenlik programı kuran yeni bir mutabakat zaptını duyurmaktan gurur duyuyoruz" sözleriyle iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ilan etti. TÜRKİYE DİYALOG DERKEN ATİNA GERİLİMİ KÖRÜKLÜYOR

Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarından vazgeçmeyen Atina cephesinde Bakan Dendias, "Karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkımız vazgeçilemez" diyerek provokatif söylemlerini sürdürdü. Ankara ise krizin başından bu yana gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını defalarca vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası hukuk ve diyalog çağrısını yineleyerek, "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun" ifadelerini kullandı.