Başbuğ , "Buradaki hâkimiyeti tekrar ele geçirmek isteyen bir meşru hükümet tablosu var. Ancak Suudi Arabistan hedef olduğu için Bâbülmendeb'i kontrol etmeye kalksanız dahi Suudi Arabistan, Eritre ve Cibuti hattını kullanarak boğazdan geçmeyi denedi. Dolayısıyla Husilerin elindeki botlar ve füzeler, buradaki gemilere yapacakları saldırılarda yetersiz kaldı. Bunun üzerine Husiler, 'Güneye inelim, buradaki Mokha Limanı'nı ve ilini ele geçirelim. Buradaki kritik adaları da tutarsak boğazı otomatikman kapatmış oluruz; her füzemiz buraya yeter, kuş uçmaz.' mantığıyla güneye saldırdı ve Mokha ele geçti. Bu durum meşru hükümet için bir kayıptı. Ancak sonrasında meşru hükümet güçleri, Suudi Arabistan'ın da desteğiyle Marib'den başlayarak güneye ve batıya doğru harekâtı yoğunlaştırdı ve Mokha'yı tekrar ele geçirdi. Şimdi Aden'e ve yanı başındaki Mokha bölgesine yönelik saldırıları, Husilerin hâkimiyeti yeniden sağlamak adına başlattığı bir karşı atak olarak okuyorum. Çünkü bu bölgeyi kontrol eden güç, Bâbülmendeb'e fiilen hâkim olur." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, Yemen'in dağlık coğrafyasındaki mağara ve sığınakların Husilere önemli bir savunma avantajı sağladığını vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"3 BİN 700 METRELİK ŞUAYB DAĞI VAR; UZAKTAN SAPANLA SİNEK AVLARSINIZ"

Yemen güçlerinin ve Suudi Arabistan'ın sahip olduğu hava üstünlüğüne rağmen neden düz bir hat üzerinden ilerleyerek kontrolü tamamen sağlayamadığı ve bölgedeki dağ silsilesinin kara operasyonlarını ne ölçüde zorlaştırdığı sorusu üzerine Coşkun Başbuğ, coğrafi şartların belirleyici rolüne dikkat çekti.

Bölgenin yalnızca harita üzerinde basit bir yükselti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Başbuğ, "Orada rakımı 3 bin 700 metreye varan Şuayb Dağı gibi zirveler ve devasa bir dağ silsilesi var. Bu yapının içinde çok sayıda mağara ve sığınak bulunuyor. Bizim Kandil örneğinde olduğu gibi havadan bombardımanla bir etki üretemezdiniz. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bataklığı kurutacağız' vizyonuyla Mehmetçik o dağların tepesine konuşlandı, teröre alan dar edildi. Burada da özel harekât ve özel birliklerin sahaya girmesi gerekiyor. Fakat bu nitelikte birlikler ne Yemen'de var ne de Suudi Arabistan'da; Amerika'nın dahi gücü buna yetmez. Karşınızda elinde Kalaşnikof ve RPG olan, bu mağaralara ve sarp dağlara hâkim 200 bine yakın Husi varlığı bulunuyor. Eğer o coğrafyayı havadan 24 saat kesintisiz gözetleyemiyorsanız ve dağlara çıkaracak askerî gücünüz yoksa uzaktan ancak sapanla sinek avlarsınız." sözleriyle sahadaki zorluğu aktardı.