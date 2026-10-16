Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan öğrenci ve öğretmen o anları A Haber’e anlattı: “Daha adil bir dünya için dualarını aldım”

Ödülünü bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken büyük bir heyecan yaşadığını belirten Ömer, "Ödülü alırken çok heyecanlandım. Aynı zamanda verdiğim emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadım. Bu ödül, gelecekte büyük hedeflere ulaşmak için benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca bu anı unutamayacağım. 'Türkçen iyi midir?' diye sordular. Ben de 'Evet, iyidir.' dedim." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Afganistanlıyım. 17 yaşındayım ve 10. sınıf öğrencisiyim. Türkçe öğrenmek benim için yalnızca bir dil öğrenmek değil, aynı zamanda yeni bir kültürü tanımak anlamına geliyordu. Türkiye Maarif Vakfının dünya genelinde düzenlediği Türkçe sınavında birinci olmak benim için çok büyük bir başarı oldu."

SOMALİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ: "DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN DUALARINI ALDIM"

Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra ülkesinde Türkçe öğreterek gönül köprüleri kuran Somalili İsmail İbrahim İsak, "30 yaşındayım, Somaliliyim. Türkiye'de lise ve üniversite eğitimimi tamamladım. Şu anda Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Uluslararası Somali Maarif Okullarında Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Bu ödül töreni, bizi destekleyen ve daha ileriye gitmemiz, daha başarılı olmamız için motivasyon sağlayan bir etkinlik oldu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşi Emine Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Külliye'de Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği sohbetin detaylarını da paylaşan İsak, "Aramızda kısa bir konuşma geçti. Misyonumuz ve vizyonumuz, Anadolu'nun irfan geleneğini esas alarak erdemli nesiller yetiştirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda konuştuk. Daha adil bir dünya için erdemli nesiller yetiştirmek noktasında kendisinden dua istemiştim. Kendileri de bu konuyu çok beğendiler ve dualarını aldım." ifadelerini kullandı.