Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar ve Babülmendep Boğazı'nı kapsayan geniş çaplı bir operasyon hazırlığı iddiaları ile ABD-İran hattında tırmanan gerilim gündeme gelirken, Tahran'daki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Bu cephede de ciddi anlamda çatışmalar söz konusu. Hatta az önce Husilerden gelen açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi olan Aramco'ya yönelik saldırıların düzenlendiği Husiler tarafından ifade edildi. Yakın bir geçmişe dönersek, İran'a yönelik savaş başladıktan sonra İranlı yetkililer sürekli, 'Savaş uzarsa, bize yönelik baskılar artarsa Hürmüz'ün dışında başka cepheler açılacak' diyordu. Bu da oldu; Babülmendep ve Kızıldeniz cephesi açılmış oldu. Husiler, birkaç aydır Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik ambargosunu gerekçe göstererek saldırılar düzenliyor." sözleriyle bölgedeki son durumu paylaştı.

Kızıldeniz ve Babülmendep hattında Husilere karşı yeni bir askeri harekât hazırlığı gündeme gelirken, bölgedeki gerilim giderek tırmanıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

HUSİLERE KARŞI İKİ FARKLI HAREKÂT SENARYOSU

Suudi Arabistan'ın askeri planlarına ilişkin uluslararası basına yansıyan detaylara değinen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Reuters'ın iddiasına göre Suudi Arabistan, Yemen ordusuyla birlikte kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde bulunuyor. Bu saldırının, duruma göre farklı senaryoları masada yer alıyor. Birincisi, Suudi Arabistan'ın sadece Babülmendep'in Husilerin elinden çıkarılmasına yönelik bir operasyon yapması; diğer seçenekte ise en az 100 bin Yemen ordusu mensubunun katıldığı, Yemen'in içlerine yönelik çok daha geniş kapsamlı bir saldırının gerçekleşmesidir. Tabii Suudi Arabistan'ın bu konuda ne kadar başarı sağlayacağı tartışmaya açık bir mesele." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA GİZLİ ZİRVE VE BÖLGEDEKİ UÇAK GEMİLERİ

ABD yönetiminin attığı kritik adımlara dikkat çeken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Dün ABD cephesinde önemli bir gelişme oldu ve gizli bir toplantı yapıldı. Amerikan medyasına sızan bilgilere göre, Donald Trump'ın yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilen zirveye Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, CIA Başkanı ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda İran meselesi ile Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gelişmeler tartışıldı. Bilindiği gibi ABD, Yemen'deki savaşa doğrudan katılmasa da Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlıyor. İran konusunda ise bir bilinmezlik hâkim. ABD'nin İran yakınlarına bir uçak gemisi daha göndermesiyle bölgedeki uçak gemisi sayısı üçe yükselecek. Donald Trump dün konuya ilişkin, 'İran meselesini ya savaşla ya da müzakerelerle bitirmemiz gerekiyor' dedi ancak diplomasi konusunda somut bir perspektif bulunmuyor; daha ziyade savaş ihtimali ön plana çıkıyor." şeklinde konuştu.