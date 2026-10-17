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Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağışlara ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bursa ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji ayrıca Marmara, Kıyı Ege ve iç kesimler için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde kar ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Mardin, Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 3

UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında radar görüntüleri ve hava durumu modelleri eşliğinde Türkiye genelinde beklenen yeni yağış dalgasını değerlendirdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta sonu için özellikle cumartesi akşam saatlerine dikkat çeken Tek, Marmara'nın doğusu, Ege ve İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 4

O İLLERDE YAĞIŞ YOĞUNLUĞU YÜKSEK

Tek, "Isparta, Afyonkarahisar ve Konya arasındaki bölgede yağış yoğunluğu yüksek. Ankara'ya doğru ilerleyen bu hat başkentte de yağış bırakacak. Mersin doğusunda da riskler bulunuyor. Ancak mevcut sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek zayıflamaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 5

YENİ BİR SİKLON OLUŞUYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç merkezlerinin hava hareketini sıkıştırdığına dikkat çekerek, "İki taraftan bastıran yüksek basınç alanı nedeniyle arada kalan bölgede yükselici hareketler oluşuyor ve yeni bir siklon meydana geliyor. Bu yeni yapı Ege'nin güneyinden sokularak yukarıya doğru tırmanışa geçecek" sözleriyle atmosferdeki gelişimi aktardı.

YAĞIŞIN EN ETKİLİ OLACAĞI SAATLER: CUMARTESİ AKŞAMI BAŞLIYOR

Yağışın etki alanını saat vererek açıklayan Adil Tek, "Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ege'de kuvvetli yağışlar başlayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında yağışlar İç Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın doğusuna doğru genişleyecek. Akşam saat 21.00 ile gece 24.00 arasında ise sistem İstanbul Boğazı ve özellikle kentin Anadolu Yakası'nı etkisi altına alacak" dedi.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 6

METREKAREYE 100 İLA 150 KİLOGRAM YAĞIŞ İHTİMALİ

Yağış miktarının oluşturabileceği risklere değinen Adil Tek, "Haritada mor ve daha koyu tonlara dönen alanlarda metrekareye 50 kilogramın üzerine çıkılıyor. Özellikle Kocaeli ve Sakarya hattında yağış miktarının 100 ila 150 kilogram seviyelerine kadar yaklaşması muhtemel" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURSA 8°C 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli , kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; iç kesimleri ile İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop dışında bölge genelinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

#Meteoroloji
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