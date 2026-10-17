Meteoroloji'den turuncu alarm: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! O illere kar uyarısı
İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağışlara ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bursa ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji ayrıca Marmara, Kıyı Ege ve iç kesimler için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde kar ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Mardin, Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.