Yağış miktarının oluşturabileceği risklere değinen Adil Tek, " Haritada mor ve daha koyu tonlara dönen alanlarda metrekareye 50 kilogramın üzerine çıkılıyor. Özellikle Kocaeli ve Sakarya hattında yağış miktarının 100 ila 150 kilogram seviyelerine kadar yaklaşması muhtemel" açıklamasında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURSA 8°C 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli , kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; iç kesimleri ile İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.