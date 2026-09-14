Kızıldeniz'de bulunan Babülmendep Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki küresel ticaret taşımacılığında kritik rol oynuyor. (Foto: AA)

Kızıldeniz'deki kriz başta Brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Babülmendep Boğazı'nın kapanması durumunda küresel enerji ticaretini nasıl etkileyeceği gündemde en çok konuşulan başlıklar arasında yerini aldı. A Haber'e konuk olan enerji uzmanı Altuğ Karataş, gazeteci Bülent Erandaç, askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Yemen'deki son durumu ve dünya ticaretinin önümüzdeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BABÜLMENDEP'TE SEVKİYAT YARI YARIYA DÜŞTÜ

Kızıldeniz hattındaki sevkiyat grafiklerini değerlendiren Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "Husilerin saldırıları bugün olmadı, daha önceden de oldu ve olduğu müddetçe iki farklı grafik göstereceğim. Babülmendep'ten geçen petrol 2023'te 9.3 milyon varilken, 2024'te Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 4.1'e, 2025'te 4.5'e ve 4.8'e geriledi; yani yaklaşık yarı yarıya düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

"LNG VE PETROL ÜMİT BURNUNA SEVK EDİLİYOR" Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında çok daha çarpıcı bir tablonun ortaya çıktığına işaret eden Enerji Uzmanı Altuğ Karataş,"LNG tarafı daha da ilginç. Ümit Burnu'ndan, yani son 5-10 yılda son derece popüler olan sıvılaştırılmış doğal gazın geçişi 2023'te 2.1 milyar metreküpken, bakın neredeyse 5 katına çıkmış 2026 projeksiyonunda. Hem petrol hem de LNG aslında Ümit Burnu'na doğru sevk ediliyor. Babülmendep'ten geçiş azalırken, Ümit Burnu'ndan geçişte 4 katı bir artış görülüyor" sözleriyle aktardı.

ROTANIN UZAMASI MALİYETLERİ FIRLATTI

Mecburi rota değişikliğinin denizcilik sektörüne ağır faturalar çıkardığını belirten enerji uzmanı Altuğ Karataş, "Gemi sahipleri bunu tercih etmek zorunda kalıyor; çünkü mesafe 17 bin ila 20 bin kilometre, yani ortalama 19 bin kilometre uzuyor. Bu tablo, orta ölçekli ve büyük petrol gemilerinde gemi başına her seferde 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında bir maliyet artışı anlamına geliyor. Bu da petrolün varil fiyatına 0.3 dolar ile 1 dolar arasında etki yapabilir. Petrol tarafında bu durum çok keskin değil ama LNG'de çok daha ciddi. LNG'de metreküp başına 3 ila 8 dolar seviyesinde lojistik maliyet artışına sebep oluyor. Gemiyi 19-20 gün uzattığınızda mevcut gemi trafiğindeki gemi sayısı yetersiz kalıyor ve arz azaldığı için navlun bedelleri kıymetleniyor" değerlendirmesinde bulundu.