"170 MİLYON TL'LİK PARA ÇEKME İŞLEMİ NASIL OLABİLİR?" Hedef Yatırım'daki Sukuk hesabını 26 Şubat 2024 tarihinde açtığını belirten Bakan Bolat, hesabın 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tasfiye amacıyla Ziraat Bankasına devredildiğini ifade etti. Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek; soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale tasarruf hesabımı kapattığıma ve '400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır." İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Bolat, "Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım Sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon TL'lik bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." dedi.

MKK AÇIKLAMASI: ŞAHIS TALİMATIYLA İŞLEM YAPILAMAZ

Merkezi Kayıt Kuruluşunun işleyişine de değinen Bakan Bolat, MKK'nın doğrudan kişisel talimatlarla para transferi gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Bolat, "İkincisi; MKK'nın (Merkezi Kayıt Kurulu) doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesi kanunlara göre yasaktır. MKK, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumudur. Üçüncüsü, sermaye piyasalarındaki tüm işlemler, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirilir." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIK ÇAĞRI: "SİZE HODRİ MEYDAN"

İddiaları gündeme getirenlere banka kayıtlarının incelenmesi çağrısında bulunan Bolat, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Öyleyse size açık davetim; Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon TL para transfer işlemi yapılabilmiş midir?' Size hodri meydan."

Bolat, iddiaları dile getirenlerin finansal işlemler konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmadığını savunarak yeni iddialarla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürdü.