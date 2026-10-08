Bakan Bolat fon iddialarını tek tek yalanladı! Banka kayıtları için açık çağrı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması üzerinden kendisine yöneltilen iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Hedef Yatırım'daki Sukuk hesabının 26 Şubat 2024 tarihinde açıldığını ve 16 Eylül 2026'daki operasyonun ardından tasfiye amacıyla Ziraat Bankasına devredildiğini belirten Bolat, 170 milyon TL çektiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, iddiaları gündeme getirenlere "Size hodri meydan" sözleriyle seslenirken, gerçeğe aykırı bilgi sızdıran ve iftira yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sözcü TV'de dile getirilen iddialara tepki gösteren Bolat, Hedef Yatırım'daki Sukuk hesabının geçmişine ve finansal işlemlerin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"170 MİLYON TL'LİK PARA ÇEKME İŞLEMİ NASIL OLABİLİR?"
Hedef Yatırım'daki Sukuk hesabını 26 Şubat 2024 tarihinde açtığını belirten Bakan Bolat, hesabın 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tasfiye amacıyla Ziraat Bankasına devredildiğini ifade etti. Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek; soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale tasarruf hesabımı kapattığıma ve '400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır." İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Bolat, "Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım Sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon TL'lik bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." dedi.
MKK AÇIKLAMASI: ŞAHIS TALİMATIYLA İŞLEM YAPILAMAZ
Merkezi Kayıt Kuruluşunun işleyişine de değinen Bakan Bolat, MKK'nın doğrudan kişisel talimatlarla para transferi gerçekleştiremeyeceğini belirtti.
Bolat, "İkincisi; MKK'nın (Merkezi Kayıt Kurulu) doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesi kanunlara göre yasaktır. MKK, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumudur. Üçüncüsü, sermaye piyasalarındaki tüm işlemler, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirilir." ifadelerini kullandı.
BAKAN BOLAT'TAN AÇIK ÇAĞRI: "SİZE HODRİ MEYDAN"
İddiaları gündeme getirenlere banka kayıtlarının incelenmesi çağrısında bulunan Bolat, şu sözlerle tepki gösterdi:
"Öyleyse size açık davetim; Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon TL para transfer işlemi yapılabilmiş midir?' Size hodri meydan."
Bolat, iddiaları dile getirenlerin finansal işlemler konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmadığını savunarak yeni iddialarla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürdü.
SUKUK HESAPLARINA İLİŞKİN DETAYLARI ANLATTI
Açıklamasında Sukuk olarak bilinen kira sertifikalarının işleyişine de yer veren Bakan Bolat, bu yatırım araçlarında birden fazla yatırımcının bulunabileceğine dikkat çekti.
Bolat, "SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikaları, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlardır. Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait bir varlık bütünü olmadığı, farklı yatırımcıların da bu yapı içerisinde yer alabildiği bilinmelidir. Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır." açıklamasında bulundu.
Kira sertifikasının toplam ihraç tutarının tek bir kişinin hesabındaki para gibi gösterilemeyeceğini belirten Bolat, bunun finansal gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.
HUKUKİ İŞLEM MESAJI: "İFTİRA VE TEZVİRAT YAYANLAR..."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasının sonunda finansal verilerin gerçeğe aykırı şekilde paylaşılmasına yönelik hukuki süreç başlatılabileceğini duyurdu. Bolat, "Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.