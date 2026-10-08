İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya uyarısı yapmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti.

SAYMAZ VE AĞIREL "ŞÜPHELİ" OLARAK İFADE VERDİ

Bu açıklamanın ardından, fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

İKİ İSİM TUTUKLANDI

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün akşam gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan iki gazeteci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 TUTUKLAMA

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ İSME ADLİ KONTROL KARARI

Gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrolle serbest bırakıldı.