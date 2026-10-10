ANALİZ | Siyasette vefa sınavı: Lidere yük mü lidere destek mi?

Her kararın bir bedeli, her tercihin bir sonucu var. Atılan her imzanın ardında milyonlarca insanın hayatı, üstlenilen her makamın üzerinde ise milletin emaneti bulunuyor. A Haber'in analiz haberinde, siyasetin görünmeyen sorumlulukları ve dava arkadaşlığının gerçek anlamı mercek altına alınıyor.

BİRİNCİ GÖREV MİLLETE HİZMET

Siyaset anlayışının bir insanın gölgesinde büyümek ya da liderin omuzlarına yeni yükler yüklemek olmadığı; asıl siyasetin yükü görmek, o yükten pay almak, gerektiğinde öne çıkıp gerektiğinde geri durarak milletin huzurunda sorumluluk üstlenmek olduğu belirtildi. Her tercihin bir sonucu ve her makamın üzerinde görünmeyen bir emanet bulunduğu kaydedilirken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İster iktidar, ister muhalefet sıralarında olalım, hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimizin bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz." ifadelerini kullandı.