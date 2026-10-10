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ANALİZ | Siyasette vefa sınavı: Lidere yük mü lidere destek mi?

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ANALİZ | Siyasette vefa sınavı: Lidere yük mü lidere destek mi?

Siyaset, bir liderin gölgesinde büyümek ya da onun omuzlarına yeni yükler bindirmek değil; sorumluluğu paylaşmak, zor zamanda öne çıkmak ve milletin emanetini taşımaktır. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, siyasi sorumluluğun yalnızca makam sahibi olmakla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Erdoğan, "Bizim davamızda 'ben' yoktur, bizim davamızda 'biz' vardır" sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verirken, "Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin" ifadeleriyle de millete hizmet yolunda kararlılık ve sorumluluk vurgusu yaptı. Peki siyasetin gerçek ölçüsü ne? Makam mı, şahsi ikbal mi, yoksa milletin yükünü omuzlamak mı?

Her kararın bir bedeli, her tercihin bir sonucu var. Atılan her imzanın ardında milyonlarca insanın hayatı, üstlenilen her makamın üzerinde ise milletin emaneti bulunuyor. A Haber'in analiz haberinde, siyasetin görünmeyen sorumlulukları ve dava arkadaşlığının gerçek anlamı mercek altına alınıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİRİNCİ GÖREV MİLLETE HİZMET

BİRİNCİ GÖREV MİLLETE HİZMET

Siyaset anlayışının bir insanın gölgesinde büyümek ya da liderin omuzlarına yeni yükler yüklemek olmadığı; asıl siyasetin yükü görmek, o yükten pay almak, gerektiğinde öne çıkıp gerektiğinde geri durarak milletin huzurunda sorumluluk üstlenmek olduğu belirtildi. Her tercihin bir sonucu ve her makamın üzerinde görünmeyen bir emanet bulunduğu kaydedilirken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İster iktidar, ister muhalefet sıralarında olalım, hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimizin bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"MÜCADELE HİÇBİR ZAMAN KOLTUK KAPMAK OLMADI"

Ülke büyüdükçe ekonomi, güvenlik, dış politika, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve sosyal meseleler gibi liderin omzundaki yüklerin de aynı anda cevap beklediği ve siyasetin gerçek niteliğinin tam da bu noktada ortaya çıktığı ifade edildi. Kimi çevrelerin sadece makam, görünürlük veya isim peşinde koştuğu, kimilerinin ise sessizce sorumluluk üstlendiği hatırlatılırken; Başkan Erdoğan, "Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DEAŞ'ından FETÖ'süne, eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz Mehter Marşı'ndan rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı." sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BİZİM DAVAMIZDA SIRTINDAN HANÇERLEMEK YOKTUR"

Siyasetin liderin arkasına saklananlara değil, yükü paylaşabilen, yanlışa karşı çıkıp doğrunun arkasında duran, kriz anında kaybolmayıp başarıda kendini öne çıkarmayan kadrolara ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Davanın yalnızca kürsü cümleleriyle değil, zor zamanda yük alanlarla taşınabileceğine işaret eden Başkan Erdoğan, "Biz bu makamlara milletle geldik. Bizim davamızda 'ben' yoktur, bizim davamızda 'biz' vardır, biz! Bizim davamızı şöyle biliniz: Bu davada yol arkadaşını yolda satmak yoktur! Bizim davamızda sinsilik yoktur, sırtından hançerleme yoktur, arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur! Biz millete hizmetkarlık uğruna yola çıkmış dava arkadaşlarıyız. Millete hizmet yolunda bencillik yoktur." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ASIL MESELE YÜK OLMAK DEĞİL, OMUZ VERMEK

Bir liderin çevresindeki insanların gerçek değerinin rahat günlerde değil; fırtınalar koptuğunda, eleştiriler ve riskler arttığında anlaşıldığı belirtildi. Zor zamanlarda kimilerinin geri çekilip sorumluluğu başkalarına devrettiği, asıl meselenin ise yüke omuz vermek olduğu ifade edilirken; Başkan Erdoğan, "Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle: 'Bu halk içinde bize gülen var. Koy gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, Hakk'a esir var, Hakk'a tapan var, Hak yoluna başını koyan var, Hak için candan, serden geçen var.' Unutmayın; Hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize 'Allah sizden razı olsun' dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

86 MİLYONU KUCAKLAYAN SAMİMİ ANLAYIŞ

Makam, yetki ve gücün tek başına insanı büyütmeyeceği, asıl büyüklüğün taşınan sorumluluğun hakkını vermek olduğu bildirildi. Geçici unvanlar unutulurken milletin hafızasında zor zamanda geri durmayanların kalacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvuf anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da 'Dostlar alışverişte görsün' anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BU HAREKET AHLAK ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

Siyaset ahlakının makamdan önce görevi, unvandan önce emeği ve kişisel hesaplardan önce milleti gözetmekten geçtiği aktarılırken, hiçbir ülkenin tek bir insanın omuzlarında sonsuza dek taşınamayacağı, kadroların yolu genişletmesi gerektiği kaydedildi. Davanın ahlaki omurgasına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık. Çok sınamayla karşılaştık, çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun, bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık." açıklamasında bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"DAVANIN HAKKINI VERMEYEN KENARA ÇEKİLSİN"

Siyasette asıl sorulması gereken meselenin kişisel kazançlar değil, hangi sorumluluğun ve yükün üstlenileceği olduğu kaydedildi. Tarihin kalabalıkları değil, yükün altına girenleri yazdığına ve gerçek siyasetin milletin huzurunda sorumluluk almak olduğuna dikkat çekilirken; Başkan Erdoğan, "Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa, o zaman millete hizmet davasının hakkını versin!" sözleriyle hedefini ve beklentisini net bir şekilde ortaya koydu.

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