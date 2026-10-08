Özgür Özel'in "bilgi sızdırma" yalanına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt: Mesnetsiz iftira! Bakan Göktaş’tan “fon” iddialarına tepki
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin Özgür Özel’in bazı bilgilerin Bakanlıktan “sızdırıldığı” yönündeki iddialarına “ağır ve mesnetsiz bir iftira” ifadeleriyle yanıt verdi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasını "iftira" olarak nitelendirerek ailesinin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi veya kayıtlı hesabı bulunmadığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisi hakkındaki iddialarını sorması üzerine Göktaş, "Bunlar iddia değil yalan ve iftira." karşılığını verdi.
"Ne benim ne babamın ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur" vurgusu yapan Göktaş, "Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. Kendilerine çekidüzen vermelerini bekliyoruz. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.
Göktaş, Özlale'nin iddiasında yer alan kişinin Bartın nüfusuna, babasının ise Konya nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkati çekerek, "TC kimlik numarasının son iki numarasını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılmayı kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Soru üzerine babasının bir işleminin olmadığını yineleyen Göktaş, şunları kaydetti: "Özdemir soyadında Türkiye'de 500 bin insan var. 'Hasan' isimli belki 10 bin-20 bin insan vardır. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına asla fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz, dava açacağım. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir, görevini bıraksın."
"AİLEMİN TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOK"
Bakan Göktaş daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şahsının ve aile üyelerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem veya hesabının bulunmadığını belirterek, "Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur." ifadelerini kullandı.
"İSİM BENZERLİĞİNİ KULLANIP İFTİRA KAMPANYASINA ALET EDİLDİ"
Bahsedilen işlemin sahibine ait T.C. kimlik numarası ile babasının kimlik numarasının farklı olduğunu belirten Göktaş, isim benzerliğinin kullanıldığını savundu. Göktaş, "Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC'si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim." dedi.
"İDDİALARINIZI İSPATLAYIN, GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM"
İddiaları ortaya atanlardan bunları gecikmeksizin ispatlamalarını isteyen Göktaş, en ufak bir ispat halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı. Göktaş, iddiaların ispatlanamaması halinde ise aynı kişilerden görevlerinden istifa etmelerini beklediğini belirtti.
"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Göktaş, kendisinin ve ailesinin adının yalanlarla kirletilmesine izin vermeyeceğini belirterek, "Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.
Göktaş ayrıca iddiaları ortaya atanlara seslenerek, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARINA BAKANLIKTAN YALANLAMA
Öte yandan Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin Özgür Özel'in bazı bilgilerin Bakanlıktan "sızdırıldığı" yönündeki iddialarına "ağır ve mesnetsiz bir iftira" ifadeleriyle yanıt verdi.
FON SORUŞTURMASININ KRONOLOJİSİ PAYLAŞILDI
Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçtiğini belirtti. Açıklamaya göre Başsavcılık, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattı.
Fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül tarihinde alındığı belirtilen açıklamada, bu kronolojinin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça gösterdiği ifade edildi.
"DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİNDE"
Sürecin Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütüldüğü bildirildi.
Adalet Bakanlığının, iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması ile sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiği kaydedildi.
"AĞIR VE MESNETSİZ BİR İFTİRA"
Açıklamada, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşların devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimlerin bulunduğu belirtildi.
Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından "sızdırıldığı" yönündeki beyanına da tepki gösterilen açıklamada, söz konusu ifadenin Bakanlığı zan altında bırakmaya dönük "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olduğu belirtildi.
"SORUŞTURMAYI SİYASİ POLEMİKLERİN İÇİNE ÇEKME ÇABASI AÇIK"
Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, Bakanı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaların perdelemeye çalışıldığı ve kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmanın siyasi polemiklerin içine çekilmesine yönelik çabanın açık olduğu kaydedildi.
"FON SORUŞTURMASI DELİLLERİN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE SÜRDÜRÜLÜYOR"
Adalet Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda vatandaşların haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirdiği vurguladı.
Açıklamada, "Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.