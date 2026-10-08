Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale (Foto: AA)

Bir gazetecinin, Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisi hakkındaki iddialarını sorması üzerine Göktaş, "Bunlar iddia değil yalan ve iftira." karşılığını verdi.

"Ne benim ne babamın ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur" vurgusu yapan Göktaş, "Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. Kendilerine çekidüzen vermelerini bekliyoruz. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Göktaş, Özlale'nin iddiasında yer alan kişinin Bartın nüfusuna, babasının ise Konya nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkati çekerek, "TC kimlik numarasının son iki numarasını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılmayı kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Soru üzerine babasının bir işleminin olmadığını yineleyen Göktaş, şunları kaydetti: "Özdemir soyadında Türkiye'de 500 bin insan var. 'Hasan' isimli belki 10 bin-20 bin insan vardır. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına asla fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz, dava açacağım. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir, görevini bıraksın."