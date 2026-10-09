Dijital inlerde kanlı tuzak! C31K çetesi gençleri ölüme böyle sürüklüyor
Kahramanmaraş, Manisa, Bursa ve İstanbul’da peş peşe yaşanan okul saldırılarının arkasındaki organize tehlikeye ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Okulları hedef alan saldırganların, dijital mecralardaki kapalı gruplardan, özellikle C31K gibi gruplardan gizli talimatlar aldığı ve geride birer “manifesto” bıraktığı belirlendi. Uzmanlar, gençleri intihara ve katliama sürükleyen bu tehlikeli mekanizmaya karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.
Farklı şehirlerde meydana gelen okul saldırılarının faillerinin ortak özelliklerinden birinin, eylemlerinden önce dijital ortamda manifesto niteliğinde içerikler bırakmaları ve kapalı gruplardaki talimatları uygulamaları olduğu belirtildi.
Tehlikenin boyutuna dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, dijital ortamdaki risklerin erken fark edilmesi hâlinde çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı. Kırık, dijital manifestoların saldırganların eylem öncesinde veya sonrasında düşüncelerini, öfkelerini ve hedeflerini yansıtan içerikler olabileceğini ifade etti.
"BU DÜNYADAN GİDERKEN MANİFESTONU GERÇEKLEŞTİR" TALİMATI
Kamuoyunda C31K olarak bilinen grupların, Telegram gibi platformlarda "Bu dünyadan giderken manifestonu gerçekleştir" şeklindeki söylemlerle gençleri etkilediği belirtildi. Bu söylemlerin etkisinde kalan gençlerin, saldırılarını gerçekleştirmeden önce arkalarında dijital izler bıraktığına dikkat çekildi.
Kapalı çevrim içi grupların gençleri nasıl etkilediğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, dijital izlerin bir araya getirildiğinde anlam kazandığını belirtti. C31K gibi şiddeti özendiren grupların gençlerin öfke, yalnızlık ve kabul görme ihtiyaçlarını kullandığını ifade eden Kırık, bu yolla şiddetin bir güç gösterisine dönüştürüldüğünü kaydetti.
AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI: "18 YAŞINA KADAR ÇOCUĞUN ÖZEL HAYATI OLMAZ"
Uzmanlara göre zararlı dijital içeriklere ilişkin işaretlerin tespit edilmesinde ailelere önemli sorumluluk düşüyor. Ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.
Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün de ailelere yönelik uyarısında, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları içeriklerin denetlenmesi gerektiğini belirtti. Ergün, ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını, WhatsApp mesajlarını ve internet geçmişlerini kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının ve ailelerin internette karşılaştıkları zararlı içerikleri ihbarweb.org.tr adresi üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı. Bu tür bildirimlerin, zararlı içeriklerle mücadelede önem taşıdığı ifade edildi.
SOSYAL MEDYA DEVLERİ BİLGİ PAYLAŞMIYOR: ERİŞİM ENGELİ ŞART
Bazı dijital platformların söz konusu grupların faaliyetlerine yeterince müdahale etmediği yönündeki eleştiriler de gündeme geldi.
Siber güvenlik birimlerinin bu grupları takip ederek yaşanan olayları incelediğini belirten Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, sosyal medya platformları ve benzeri uygulamaların zaman zaman devlet kurumlarıyla bilgi paylaşmadığını söyledi. Kırık, bu tür gruplarla mücadele kapsamında erişim engellerinin getirilmesi gerektiğini ifade etti.