Kahramanmaraş, Manisa, Bursa ve İstanbul’da peş peşe yaşanan okul saldırılarının arkasındaki organize tehlikeye ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Okulları hedef alan saldırganların, dijital mecralardaki kapalı gruplardan, özellikle C31K gibi gruplardan gizli talimatlar aldığı ve geride birer “manifesto” bıraktığı belirlendi. Uzmanlar, gençleri intihara ve katliama sürükleyen bu tehlikeli mekanizmaya karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Farklı şehirlerde meydana gelen okul saldırılarının faillerinin ortak özelliklerinden birinin, eylemlerinden önce dijital ortamda manifesto niteliğinde içerikler bırakmaları ve kapalı gruplardaki talimatları uygulamaları olduğu belirtildi. Başakşehirdeki okulda bıçaklı kavga BAŞAKŞEHİR'DEKİ OKULDA BIÇAKLI KAVGA Tehlikenin boyutuna dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, dijital ortamdaki risklerin erken fark edilmesi hâlinde çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı. Kırık, dijital manifestoların saldırganların eylem öncesinde veya sonrasında düşüncelerini, öfkelerini ve hedeflerini yansıtan içerikler olabileceğini ifade etti. OKUL SALDIRGANLARI ARDINDA İZ BIRAKIYOR "BU DÜNYADAN GİDERKEN MANİFESTONU GERÇEKLEŞTİR" TALİMATI Kamuoyunda C31K olarak bilinen grupların, Telegram gibi platformlarda "Bu dünyadan giderken manifestonu gerçekleştir" şeklindeki söylemlerle gençleri etkilediği belirtildi. Bu söylemlerin etkisinde kalan gençlerin, saldırılarını gerçekleştirmeden önce arkalarında dijital izler bıraktığına dikkat çekildi.

Kapalı çevrim içi grupların gençleri nasıl etkilediğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, dijital izlerin bir araya getirildiğinde anlam kazandığını belirtti. C31K gibi şiddeti özendiren grupların gençlerin öfke, yalnızlık ve kabul görme ihtiyaçlarını kullandığını ifade eden Kırık, bu yolla şiddetin bir güç gösterisine dönüştürüldüğünü kaydetti.

AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI: "18 YAŞINA KADAR ÇOCUĞUN ÖZEL HAYATI OLMAZ" Uzmanlara göre zararlı dijital içeriklere ilişkin işaretlerin tespit edilmesinde ailelere önemli sorumluluk düşüyor. Ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün de ailelere yönelik uyarısında, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları içeriklerin denetlenmesi gerektiğini belirtti. Ergün, ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını, WhatsApp mesajlarını ve internet geçmişlerini kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının ve ailelerin internette karşılaştıkları zararlı içerikleri ihbarweb.org.tr adresi üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı. Bu tür bildirimlerin, zararlı içeriklerle mücadelede önem taşıdığı ifade edildi.