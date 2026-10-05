Netanyahu'dan dünyaya cep telefonu üzerinden sızma tehdidi: "İsrail'in parçasını elinizde tutuyorsunuz"
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında cep telefonları üzerinden dünyayı tehdit ederek, “Telefonlar, ilaçlar, yiyecekler ve çok daha fazlası İsrail'in bir parçası. Telefonlara sızıp düşmanlarımızı bir canavar gibi gösterebiliriz.” dedi. A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, özellikle sosyal medya şirketlerinin doğrudan birer güvenlik açığı oluşturduğunu ve modern savaşlarda kişisel verilerin hedef alındığını vurguladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu ise dünyada birçok siyasi lidere ve seçim süreçlerine yönelik İsrail tarafından propaganda faaliyetleri yürütüldüğünü ifade ederek, Türkiye'nin de seçim güvenliği konusunda önlemlerini artırması çağrısında bulundu.
"Gazze kasabı" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında akıllı telefonlar üzerinden tüm dünyayı tehdit etti.
"DÜŞMANLARIMIZIN TELEFONLARINA SIZIP HER ŞEYİ YERLEŞTİREBİLİRİZ"
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu programda cep telefonunu eline alarak, "Cep telefonu olan insanlara sesleniyorum: İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Telefonlar, ilaçlar, yiyecekler, kiraz ve domates dahil hepsi İsrail'in bir parçası. Düşmanlarımız telefonuna sızıp istediğimiz her şeyi yerleştirebiliriz. Onları bir canavar gibi gösterebiliriz, kimse bizi durduramaz. " dedi.
ÇAĞRI CİHAZIYLA DÜNYAYI HEDEF ALMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda 81. BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilmesine rağmen eline aldığı çağrı cihazıyla tüm dünyayı tehdit etmişti. Netanyahu "Hizbullah çok iyi hatırlıyor" ifadelerini kullanması, geçmiş yıllarda çağrı cihazlarıyla yapılan siber saldırıları gündeme getirmişti.
A Haber'de Netanyahu'nun tehditleri mercek altına alınırken, uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL'İN AVRUPA ÇIKMAZI VE SEÇİMLER ÜZERİNDEN PROPAGANDA
İsrail yönetiminin dünya genelinde artan meşruiyet krizine dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail'in artık dünyada bir problemi var, paryaya dönüşmüş bir problemi var ve en önemlisi de Avrupa problemi. Avrupa'da giderek yükselen bir İsrail karşıtlığı mevcut. Yunanistan ve Güney Kıbrıs meselesine de sadece iki ülkenin meselesi olarak bakmamak lazım; bu durum İsrail'in Avrupa sorununa bulduğu bir çözümdür. Çünkü bütün Avrupa ülkelerini şu an manipüle ediyorlar. Fransız yerel seçimlerine müdahale ettiler, Slovenya'da başbakana kaybettirdiler. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez aleyhinde eşi üzerinden yürütülen bir kampanya var. Hatta İngiltere'ye bile 'İngiliz İslam Cumhuriyeti' diyerek karşı propaganda başlattılar." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın içine düştüğü enerji açmazının Tel Aviv tarafından bir koz olarak kullanıldığını belirten Mutlu, "Şu an Avrupa'ya 'size elektrik getireceğiz, enerji getireceğiz' diyerek bunu pazarlıyorlar. Çünkü Avrupa'da 2027'de Rusya ile bağların koparılacak olması sebebiyle ciddi bir enerji paniği yaşanıyor ve İsrail bu paniği manipüle ediyor." sözleriyle yaşanan tabloyu aktardı.
MOSSAD GÜDÜMLÜ SİBER ŞİRKETLER DEVREDE
İsrail'in hedef ülkelerde hükümetleri devirmek ve kamuoyu algısını yönlendirmek için özel istihbarat şirketlerini sahaya sürdüğünü kaydeden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail mezaliminin ve ipliğinin pazara çıkarılması noktasında Türk medyası dünyaya örnek bir imtihan verdi. Ancak karşımızdaki diaspora mücadelesi hiç kolay değil. Kolombiya'da bile seçim kaybettirebilecek güçte bir yapıdan bahsediyoruz. Black Cube ve Black Core isimli iki şirket üzerinden, MOSSAD koordinasyonunda hedefe yönelik operasyonlar yapıyorlar. Brezilya'da Lula aleyhine de kesinlikle benzer bir propaganda yürütecekler. Yeryüzünde bir ülkedeki İsrail karşıtı hareketi manipüle etme konusunda bunlardan daha yetenekli bir grup yok." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE SEÇİM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLERİ ARTIRMALI"
Sözlerinin devamında Türkiye'ye de kritik bir uyarıda bulunan Mutlu, "Türkiye de 2028 ve 2029 yıllarında kritik bir seçim sürecine girecek. Türkiye'deki seçim güvenliğinin bu bağlamda kesinlikle ele alınması ve buna dönük özel hazırlıkların yapılması hayati bir önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
DİJİTAL TERÖR VE ÇAĞRI CİHAZI OPERASYONU: PSİKOLOJİK HARP Mİ?
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elinde çağrı cihazıyla yaptığı tehdit dolu açıklamalara ve küresel dinleme ağı iddialarına değinen Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "Netanyahu bu meseleyi biraz abartarak ve psikolojik etki yaymaya çalışarak konuşuyor. Çağrı cihazları üzerinden operasyonel bir hamle yapmış olabilirler ancak 'dünyadaki bütün cep telefonlarına hakimiz' algısı bir korku yayma çabasıdır. Fakat bu durum bize yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu konu yalnızca klasik savunma sanayii ile sınırlı değil; iletişim sistemleri, akıllı televizyonlar, ev otomasyonları ve cep telefonları da doğrudan bu tehdit kapsamındadır. Sayın Sinan Bey sizin de hatırlattığınız gibi ASELSAN'ın bu alanda yerli cihaz çalışmaları var ve bu adımlar tam olarak söz konusu tehditlerin tamamen dışında kalıyor olmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
"YANIMIZDA BİRER BOMBA TAŞIYORUZ"
Küresel teknoloji tekellerinin ve popüler sosyal medya ağlarının mülkiyet yapısına mercek tutulması gerektiğini vurgulayan tTerör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "Üzülerek söylüyorum, her gün kullandığımız meşhur sosyal medya firmaları, o markalar ve aplikasyonlar kime ait? Bunların tamamı aslında doğrudan birer güvenlik açığıdır. Cep telefonlarımızı yanımızda taşırken aslında fiziki anlamda olmasa bile siber güvenlik anlamında birer bomba taşıyoruz. Konuştuklarımız, yazdıklarımız, banka hesaplarımız ve alışkanlıklarımız tamamen açıkta. Günümüz savaşlarında artık sadece konvansiyonel silahlar kullanılmıyor; bankacılık sistemlerinin çökertilmesi, ekonomik altyapıların felç edilmesi ve kişisel verilerin sızdırılması gibi modern savaş yöntemleri devreye sokuluyor. Türkiye'nin kendi yazılımlarını ve donanımlarını üretmesi, bu küresel kuşatmayı yarmak adına olmazsa olmazdır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.