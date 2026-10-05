İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında cep telefonu üzerinden dünyaya sızma tehdidinde bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"DÜŞMANLARIMIZIN TELEFONLARINA SIZIP HER ŞEYİ YERLEŞTİREBİLİRİZ"

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu programda cep telefonunu eline alarak, "Cep telefonu olan insanlara sesleniyorum: İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Telefonlar, ilaçlar, yiyecekler, kiraz ve domates dahil hepsi İsrail'in bir parçası. Düşmanlarımız telefonuna sızıp istediğimiz her şeyi yerleştirebiliriz. Onları bir canavar gibi gösterebiliriz, kimse bizi durduramaz. " dedi.

ÇAĞRI CİHAZIYLA DÜNYAYI HEDEF ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda 81. BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilmesine rağmen eline aldığı çağrı cihazıyla tüm dünyayı tehdit etmişti. Netanyahu "Hizbullah çok iyi hatırlıyor" ifadelerini kullanması, geçmiş yıllarda çağrı cihazlarıyla yapılan siber saldırıları gündeme getirmişti.

A Haber'de Netanyahu'nun tehditleri mercek altına alınırken, uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN AVRUPA ÇIKMAZI VE SEÇİMLER ÜZERİNDEN PROPAGANDA

İsrail yönetiminin dünya genelinde artan meşruiyet krizine dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail'in artık dünyada bir problemi var, paryaya dönüşmüş bir problemi var ve en önemlisi de Avrupa problemi. Avrupa'da giderek yükselen bir İsrail karşıtlığı mevcut. Yunanistan ve Güney Kıbrıs meselesine de sadece iki ülkenin meselesi olarak bakmamak lazım; bu durum İsrail'in Avrupa sorununa bulduğu bir çözümdür. Çünkü bütün Avrupa ülkelerini şu an manipüle ediyorlar. Fransız yerel seçimlerine müdahale ettiler, Slovenya'da başbakana kaybettirdiler. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez aleyhinde eşi üzerinden yürütülen bir kampanya var. Hatta İngiltere'ye bile 'İngiliz İslam Cumhuriyeti' diyerek karşı propaganda başlattılar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın içine düştüğü enerji açmazının Tel Aviv tarafından bir koz olarak kullanıldığını belirten Mutlu, "Şu an Avrupa'ya 'size elektrik getireceğiz, enerji getireceğiz' diyerek bunu pazarlıyorlar. Çünkü Avrupa'da 2027'de Rusya ile bağların koparılacak olması sebebiyle ciddi bir enerji paniği yaşanıyor ve İsrail bu paniği manipüle ediyor." sözleriyle yaşanan tabloyu aktardı.

MOSSAD GÜDÜMLÜ SİBER ŞİRKETLER DEVREDE

İsrail'in hedef ülkelerde hükümetleri devirmek ve kamuoyu algısını yönlendirmek için özel istihbarat şirketlerini sahaya sürdüğünü kaydeden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail mezaliminin ve ipliğinin pazara çıkarılması noktasında Türk medyası dünyaya örnek bir imtihan verdi. Ancak karşımızdaki diaspora mücadelesi hiç kolay değil. Kolombiya'da bile seçim kaybettirebilecek güçte bir yapıdan bahsediyoruz. Black Cube ve Black Core isimli iki şirket üzerinden, MOSSAD koordinasyonunda hedefe yönelik operasyonlar yapıyorlar. Brezilya'da Lula aleyhine de kesinlikle benzer bir propaganda yürütecekler. Yeryüzünde bir ülkedeki İsrail karşıtı hareketi manipüle etme konusunda bunlardan daha yetenekli bir grup yok." şeklinde konuştu.