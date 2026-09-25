BM'de Netanyahu'ya tarihi protesto! İsrail heyeti boykot edenleri tek tek not aldı: İşte bu utanca ortak olan Avrupa ülkeleri
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve döktüğü kana tepki göstermek amacıyla, Birleşmiş Milletler üyesi 77 ülkenin temsilcileri, New York'taki BM Genel Kurul Salonu'nda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye çağrıldığı sırada, Genel Kurul salonunu topluca terk edip arkalarını dönerek diplomasi tarihinin en büyük boykotlarından birine imza attı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda eli kanlı soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda tarihi bir protesto dalgası yaşandı. Katil Netanyahu'nun hitap edeceği anons edildiği anda 77 ülkenin heyeti Genel Kurul salonunu topluca terk ederek soykırıma karşı net bir mesaj verdi. Salon adeta boşalırken; daha önce Gazze'deki katliamları sözde eleştiren Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin koltuklarında oturup katili dinlemesi, Avrupa'nın utanç verici ikiyüzlülüğünü bir kez daha tescilledi.
77 ÜLKEDEN KÜRSÜYE ÇIKAN NETANYAHU'YA TARİHİ TOKAT
BM Genel Kurulu'nda yaşanan diplomatik depremin ayrıntılarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Kana kan katan soykırımcı İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir şov olarak Genel Kurul'a gelişi ve Genel Kurul'da kürsüye çıkışına kadar bir şov denemesinde bulundu fakat kürsüye çağrıldığı sırada 77 ülkenin delegasyon heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk etti" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu kitlesel boykotun katil Netanyahu'ya doğrudan bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Aydın, onlarca ülke temsilcisinin salonu terk ederek soykırımcı yönetimi protesto ettiğini bildirdi.
BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ YİNE SAHNEDE: SÖZDE ELEŞTİRİ, ÖZDE DESTEK
Salondaki boş koltuklara ve katil Netanyahu'yu dinlemeyi seçen heyetlerin kimliğine dikkat çeken Ömer Aydın, "Yani çok az bir ülke heyeti, temsilcileri katil Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeyi tercih ettiler. Bunların arasında da Avrupa ülkelerinin, Batılı ülkelerin olduğu gözlemlendi" sözleriyle Batı başkentlerinin riyakarlığını gözler önüne serdi.
Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sergilediği çelişkiye vurgu yapan Aydın, "Fransa gibi, özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önceki gün yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu eleştirmişti ve bir utanç olduğunu ifade etmişti. Buna rağmen Fransız heyeti Genel Kurul salonunda kalarak konuşmayı dinlediler" diyerek Batılı liderlerin samimiyetsizliğini dile getirdi. İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan ve Finlandiya gibi ülkeler de katliam mimarını dinlemeyi sürdüren tarafta yer aldı.
AVRUPA'DA TEK İSTİSNA İSPANYA OLDU
Avrupa kıtasında sergilenen bu utanç verici duruşa yalnızca İspanya'nın dahil olmadığını belirten Ömer Aydın, "Sadece Avrupa ülkelerinden, mesela İspanya heyetinin Genel Kurul salonunu terk ettiğini, bir protesto şeklinde tavır gösterdiğini ifade edebiliriz" dedi.
İSRAİL HEYETİ SALONDAN KAÇANLARI TEK TEK NOT ALDI
Geniş katılımlı boykot karşısında İsrail heyetinin yaşadığı paniği de aktaran Aydın, "İsrail heyetinin, katil Netanyahu konuşmasını sürdürürken Genel Kurul salonunu terk eden üyelerin bir hesabını yaptığı, kontrol ettikleri ve not aldıkları da kameralara yansıdı" şeklinde konuştu. Batılı ülkelerin katil Netanyahu'yu dinlemesinin diplomatik çevrelerde açık bir ikiyüzlülük olarak değerlendirildiğini belirten muhabir Ömer Aydın, tarihi boykotun yankılarının süreceğini ifade etti.