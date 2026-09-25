BM'de Netanyahu'ya tarihi protesto! İsrail heyeti boykot edenleri tek tek not aldı: İşte bu utanca ortak olan Avrupa ülkeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda eli kanlı soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda tarihi bir protesto dalgası yaşandı. Katil Netanyahu'nun hitap edeceği anons edildiği anda 77 ülkenin heyeti Genel Kurul salonunu topluca terk ederek soykırıma karşı net bir mesaj verdi. Salon adeta boşalırken; daha önce Gazze'deki katliamları sözde eleştiren Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin koltuklarında oturup katili dinlemesi, Avrupa'nın utanç verici ikiyüzlülüğünü bir kez daha tescilledi.

77 ÜLKEDEN KÜRSÜYE ÇIKAN NETANYAHU'YA TARİHİ TOKAT

BM Genel Kurulu'nda yaşanan diplomatik depremin ayrıntılarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Kana kan katan soykırımcı İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir şov olarak Genel Kurul'a gelişi ve Genel Kurul'da kürsüye çıkışına kadar bir şov denemesinde bulundu fakat kürsüye çağrıldığı sırada 77 ülkenin delegasyon heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk etti" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu kitlesel boykotun katil Netanyahu'ya doğrudan bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Aydın, onlarca ülke temsilcisinin salonu terk ederek soykırımcı yönetimi protesto ettiğini bildirdi.