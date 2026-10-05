Milli teknoloji hamlesinden sahaya yeni güç! HAVELSAN imzalı insansız kara aracı: BARKAN 2
Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. HAVELSAN tarafından Türk mühendislerinin üstün kabiliyetiyle geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı BARKAN 2, zorlu arazi koşullarındaki tam otonom yapısı, caydırıcı vuruş gücü ve modüler tasarımıyla muharebe sahasındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. BARKAN 2’nin sahadaki kabiliyetlerini A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin anlattı.
HAVELSAN mühendislerinin titiz çalışmalarıyla geliştirilen milli platform BARKAN 2, otonom devriye, görev planlama ve GPS'ten tamamen bağımsız görev icra etme yetenekleriyle sahada fark yaratıyor.
SİNYAL KOPSA BİLE DURMUYOR: GPS'SİZ TAM OTONOM GÖREV
Üç boyutlu haritalandırma sistemi sayesinde sinyal bağlantısı kesilse dahi görevine devam eden araç, olası GPS kaybı durumunda otomatik olarak üssüne dönebiliyor. Dinamik güzergâh planlaması yapabilen yerli platform, engelden kaçınma ve lider takibi özellikleriyle sahada yüksek düzeyde emniyet sağlıyor.
ZORLU ARAZİ VE İKLİM KOŞULLARINDA SINIR TANIMIYOR
750 kilogram ağırlığındaki milli kara aracı, elektrikli motoru sayesinde saatte 12 kilometre hıza ulaşırken 5 saatin üzerinde kesintisiz görev yapabiliyor. Zorlu iklim şartlarına uyum sağlayan BARKAN 2, -20 derece soğuktan +49 derece sıcaklığa kadar farklı çevre koşullarında görev icra edebiliyor. Arazi kabiliyetiyle de öne çıkan araç, yüzde 60 dik ve yüzde 40 yan eğimleri tırmanabiliyor; 25 santimetrelik engeller ile 70 santimetrelik hendekleri aşabiliyor ve 40 santimetre derinliğindeki sulardan geçebiliyor.
AĞIR SİLAHLARLA DONATILDI: 400 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYOR
Modüler yapısıyla sahada Mehmetçiğe destek sağlayan BARKAN 2'ye, 5,56 milimetreden 12,7 milimetreye kadar farklı silah sistemlerinin yanı sıra bombaatar, robotik kol, gelişmiş radar ve mayın tespit kitleri entegre edilebiliyor.
400 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip platform, çatışma bölgelerinden yaralıların tahliyesinden cephe hattına mühimmat taşınmasına kadar kritik operasyonel görevleri üstlenebiliyor.
KESİNTİSİZ İLETİŞİMLE SAHADA MİLLİ GÖVDE GÖSTERİSİ
GSM, fiber optik ve SATCOM gibi gelişmiş haberleşme sistemleriyle donatılan BARKAN 2, görüş hattında 2 kilometreye kadar kesintisiz veri transferi sağlayabiliyor. Gece ve gündüz, zorlu operasyon şartlarında görev yapabilen milli platform, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun sahadaki örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.