Milli teknoloji hamlesinden sahaya yeni güç! HAVELSAN imzalı insansız kara aracı: BARKAN 2

HAVELSAN mühendislerinin titiz çalışmalarıyla geliştirilen milli platform BARKAN 2, otonom devriye, görev planlama ve GPS'ten tamamen bağımsız görev icra etme yetenekleriyle sahada fark yaratıyor.

SİNYAL KOPSA BİLE DURMUYOR: GPS'SİZ TAM OTONOM GÖREV

Üç boyutlu haritalandırma sistemi sayesinde sinyal bağlantısı kesilse dahi görevine devam eden araç, olası GPS kaybı durumunda otomatik olarak üssüne dönebiliyor. Dinamik güzergâh planlaması yapabilen yerli platform, engelden kaçınma ve lider takibi özellikleriyle sahada yüksek düzeyde emniyet sağlıyor.

ZORLU ARAZİ VE İKLİM KOŞULLARINDA SINIR TANIMIYOR 750 kilogram ağırlığındaki milli kara aracı, elektrikli motoru sayesinde saatte 12 kilometre hıza ulaşırken 5 saatin üzerinde kesintisiz görev yapabiliyor. Zorlu iklim şartlarına uyum sağlayan BARKAN 2, -20 derece soğuktan +49 derece sıcaklığa kadar farklı çevre koşullarında görev icra edebiliyor. Arazi kabiliyetiyle de öne çıkan araç, yüzde 60 dik ve yüzde 40 yan eğimleri tırmanabiliyor; 25 santimetrelik engeller ile 70 santimetrelik hendekleri aşabiliyor ve 40 santimetre derinliğindeki sulardan geçebiliyor.

AĞIR SİLAHLARLA DONATILDI: 400 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYOR

Modüler yapısıyla sahada Mehmetçiğe destek sağlayan BARKAN 2'ye, 5,56 milimetreden 12,7 milimetreye kadar farklı silah sistemlerinin yanı sıra bombaatar, robotik kol, gelişmiş radar ve mayın tespit kitleri entegre edilebiliyor.

400 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip platform, çatışma bölgelerinden yaralıların tahliyesinden cephe hattına mühimmat taşınmasına kadar kritik operasyonel görevleri üstlenebiliyor.