-°C
CANLI YAYIN

Netanyahu Genel Kurul'da çağrı cihazı gösterdi, BM'den tepki gecikmedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Netanyahu Genel Kurul'da çağrı cihazı gösterdi, BM'den tepki gecikmedi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Lübnan'daki saldırılara gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesine ilişkin, dünya liderlerine Genel Kurul salonunun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Netanyahu'nun çağrı cihazıyla saldırı propagandası yapmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Birçok dünya liderinin konuşmasını dinlediklerini ve dinlemeye devam edeceklerini aktaran Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğuna işaret etti.

"SALONUN KUTSİYETİNE SAYGI GÖSTERİN"

Dujarric, "İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz." dedi.

Netanyahu, dün Genel Kurul'daki konuşmasında kendisini dinleyen ülke temsilcilerine bir çağrı cihazı göstererek, Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen saldırıya gönderme yapmıştı.

BMde tarihi protesto: 77 ülke Netanyahuyu boykot ettiBMde tarihi protesto: 77 ülke Netanyahuyu boykot etti BM'DE TARİHİ PROTESTO: 77 ÜLKE NETANYAHU'YU BOYKOT ETTİ
Kılıçdaroğlundan Netanyahuya tepkiKılıçdaroğlundan Netanyahuya tepki KILIÇDAROĞLU'NDAN NETANYAHU'YA TEPKİ
BMdeki bombalı görüntü yeni bir saldırı hazırlığı mı?BMdeki bombalı görüntü yeni bir saldırı hazırlığı mı? BM'DEKİ BOMBALI GÖRÜNTÜ YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞI MI?

Kazakistan’da Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi, 14 asker hayatını kaybetti, AK Parti'den başsağlığı
Sonraki Haber
Kazakistan’da Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi, 14 asker hayatını kaybetti, AK Parti'den başsağlığı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın