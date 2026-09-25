BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Lübnan'daki saldırılara gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesine ilişkin, dünya liderlerine Genel Kurul salonunun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Netanyahu'nun çağrı cihazıyla saldırı propagandası yapmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Birçok dünya liderinin konuşmasını dinlediklerini ve dinlemeye devam edeceklerini aktaran Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğuna işaret etti.

"SALONUN KUTSİYETİNE SAYGI GÖSTERİN"

Dujarric, "İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz." dedi.

Netanyahu, dün Genel Kurul'daki konuşmasında kendisini dinleyen ülke temsilcilerine bir çağrı cihazı göstererek, Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen saldırıya gönderme yapmıştı.