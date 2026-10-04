İşgalci İsrail’in Gazze’deki üç yıllık soykırımı! 74 bini aşkın şehit, enkaza dönen bir şehir

Dünya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik eşi benzeri görülmemiş soykırımına ve insanlık suçlarına tanıklık ediyor. Katil İsrail güçlerinin üç yıldır aralıksız sürdürdüğü vahşi saldırılarda Gazze adeta haritadan silinirken, 74 binden fazla masum sivil şehit edildi. Peki, insanlığın gözü önünde cereyan eden bu üç yılda neler yaşandı, dünya katliamlara nasıl tepki verdi? İşte A Haber farkıyla hazırlanan özel analiz haberi...

Tarihler 7 Ekim 2023'ü gösterdiğinde İsrail, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini açtı. Üç yıl boyunca savaş kurallarını, ahlakı ve hukuku hiçe sayan işgal ordusu; hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları ve ibadethaneleri aralıksız vurdu. İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ ÜÇ YILLIK SOYKIRIMI ADIM ADIM SOYKIRIM: GAZZE HARİTADAN SİLİNMEK İSTENDİ Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in saldırılarında 74 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, altyapının büyük ölçüde çöktüğünü ve kentin devasa bir enkaza dönüştüğünü bildirdi. Yıllardır abluka altında tutulan kentte açlık, susuzluk ve ilaçsızlık birer silah olarak kullanıldı.

BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ VE KÜRESEL VİCDANIN AYAKLANIŞI İsrail yönetimi Gazze'yi yok etmeye çalışırken, Batı dünyasındaki bazı hükümetler saldırıları görmezden gelmeyi ve İsrail'in arkasında durmayı seçti. Ancak hükümetlerin bu tavrına karşı küresel vicdan sokaklara taştı. Londra'dan Washington'a, Paris'ten Tokyo'ya kadar milyonlarca insan meydanları doldurdu.

Süreci yakından takip eden uluslararası insan hakları temsilcileri, Gazze'de yaşananların yalnızca bir askeri operasyon olmadığını, modern tarihin en ağır insanlık dramlarından biri olduğunu ve uluslararası hukukun ciddi biçimde yara aldığını belirtti. Birleşmiş Milletler kürsülerinde ve uluslararası mahkemelerde İsrail'in yargılanması istenirken, bağımsız hukukçular da İsrail'in işlediği öne sürülen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekti.