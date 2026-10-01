Fon soruşturmasında mağduriyetler nasıl giderilecek? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Ödemeler gruplandırma üzerinden yapılacak"

Soru üzerine araştırmanın odağındaki kredi trafiğine değinen Ekonomist Tonguç Erbaş, "Bence şu anda hararetle araştırılan konu; yani burada mesela ilgili kurum belli şirketlere kredi vermiş, o şirketler krediyle dönmüş, bunlar tabii bir neticeliği yok ama konuşulduğu için söylüyorum, dönmüş yine bu fonları satın almış. Şimdi burada eğer birbiriyle ilişkili bir bağlantı varsa bu kazanç tarafında, illaki bunun bir soruşturulması olur. Ama sizin hiçbir şeyden haberiniz yok, 455 bin kişiden bahsediyoruz. Bu fon meselesinin ortaya çıkmasıyla hiç tahmin etmediğim birçok kişinin az çok bir birikimi de varmış. Bazı bankalar bile 'Hangi fonu alalım?' dendiğinde bu fonları tavsiye etmiş. Bu 455 bin kişinin içinde birçoğu sadece tavsiye üzerine olabilir, eş dosttan duymuş olabilir ya da yüksek bir getiri arayışıyla herhangi bir dönemde parasını koymuştur, çekmiştir, çekememiştir. Ama bunların hepsinin aynı kefeye koyulacağını ben zannetmiyorum." dedi.

Fonların hukuki yapısına ve tasfiye sürecine dikkat çekerek değerlendirmelerine başlayan Ekonomist Tonguç Erbaş, "Her fon bir tüzel kişilik. Dolayısıyla bana göre tasfiye sürecinde bu 131 fonun ayrı ayrı tasfiyesi olması gerekiyor. Burada para piyasası fonları var, serbest fonlardan bahsediyoruz ama burada araştırılan konu bir manipülasyon artı Ponzi sistemi denilen yapı." ifadelerini kullandı.

MAĞDURLAR NASIL AYIRT EDİLECEK? MKK KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Masum yatırımcı ile şüpheli işlemlerin nasıl ayrılacağını sorusunu yanıtlayan ekonomist Tonguç Erbaş, "Aslında son üç ay da biliyorsunuz araştırılıyor. Ama burada MKK kayıtlarında herkesin bir sicili vardır. O fona ne zaman girdiniz, ne kadar aralıklarla para yatırdınız, ne zaman paranızı çektiniz; dolayısıyla bunların hepsi belli. Çünkü bunun 1,5-2 sene gerisine de gidebilirsiniz. Orada bir tarama yaptığınızda büyük ihtimal meblağ bazlı bir araştırma yapılır. Örnek veriyorum; bir kişi 100 bin lira yatırdı, 1 milyon aldı; bu çok şaibeli bir işlem gibi gözükmüyor, olabilir de. Ama üst bantta inanılmaz getiriler elde edip tam da fon tasfiyesi öncesi, özellikle bir ay önce, 15 gün önce, 10 gün önce bir haber mi aldın, ne oldu? Bunun araştırılması önemli. Dolayısıyla bunun üstüne gidileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELERDE GRUPLANDIRMA YAPILACAK"

Yatırımcının yükseliş gösteren fondaki değer artışının ardından SPK sürecinin sona ermesiyle oluşacak değer farkını kimin karşılayacağı sorusunu yanıtlayan Ekonomist Tonguç Erbaş, "Maalesef burada bir kayıp olacak. 826 milyarın hepsi ödenecek dersek çok doğru bir tabir olmaz. Ama burada benim anladığım kadarıyla bir mağduriyet; yani özellikle taban dediğimiz, rakamlardan da bahsediliyor, bu sonuçta şu an ellerinde var. 455 bin yatırımcının belki de 300 bini sadece 1 milyon ile 10 milyon arasında bir birikimi vardı. Bunlar değerlendirildiğinde en azından oradaki mağduriyetin daha tabana yayılması için o kişilerde bir sınır belirlenebilir." dedi.

Ekonomist Tonguç Erbaş, ödemelere yönelik gruplandırma yapılması gerektiğini belirterek, "Bir gruplanma yapılacak. Bir taban tutar belirlenebilir. Bunlar çok rahat hesaplanabilir, bunun stratejisi kurulabilir. Ben bir iki gün içinde onun için dedim; bir tasfiye planı yatırımcıya açıklanması lazım. Dolayısıyla bu kategorize etme gerçekleştikten sonra tasfiye sürecinin nasıl olacağı açıklanır. Ama herkes bu 826 milyarın içindeki yatırımcılar ne yatırdıysa bunu alacak demek çok doğru bir yaklaşım olmaz." açıklamasında bulundu.

SUNİ FİYATLAMA ÜZERİNDEN BÜYÜK TEZGAH

Finansal mekanizmanın arka planındaki tehlikeyi anlatan Ekonomist Tonguç Erbaş, sermaye piyasalarındaki manipülasyona değinerek,"Buradaki esas mesele bizim sermaye piyasalarında manipülasyon dediğimiz suni fiyatlama. Bunu haberle yapabilirsiniz, belli suni hacimle yapabilirsiniz. Her şirketin, varlığın bir ederi vardır. Bazı yatların, uçakların şu fiyatta diyoruz. Şimdi bu yata 1 milyar değil de 10 milyar, 100 milyar dediğinizde bunu ne kimse alır ne bir mantığı vardır. Burada yatırımcının da bir suçu yok aslında. Bir fon oluştururken bir izahname belirliyorsunuz, SPK'ya iletiyorsunuz, o da kabul ediyor ve yatırımcı parasını yatırıyor. Ama buradaki manipülasyon, yani bir art niyet ve Ponzi tabiri kullanıldığı için; parayı devamlı bir para piyasasına koy, oradan hisse senedinin fiyatını yükselt, o hisse senedini teminat göster, para piyasası fonunun yüksek getirisi olduğu için insanlar oraya daha fazla para yatırsın ve şirket değerlemeleri çok enteresan fiyatlara gitsin. Eninde sonunda gerçeği olmayan fiyatın bir yerde çökmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.