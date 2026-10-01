Fon soruşturmasında şüpheliler ve mağdurlar nasıl ayrıştırılacak?

Fon soruşturmasında mağdurların zararlarının nasıl giderileceği merak konusu olurken, ekonomist Tonguç Erbaş tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını A Haber’e anlattı. Erbaş, fonların tüzel kişilikler üzerinden oluşturulduğunu ve tasfiyenin ayrı ayrı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, mağdur ve şüphelilerin MKK kayıtları ve meblağ bazında yapılacak araştırmayla birbirinden ayrıştırılabileceğini ifade ederek yatırımcılara uyarılarda bulundu.