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Fon soruşturmasında şüpheliler ve mağdurlar nasıl ayrıştırılacak?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Fon soruşturmasında şüpheliler ve mağdurlar nasıl ayrıştırılacak?

Fon soruşturmasında mağdurların zararlarının nasıl giderileceği merak konusu olurken, ekonomist Tonguç Erbaş tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını A Haber’e anlattı. Erbaş, fonların tüzel kişilikler üzerinden oluşturulduğunu ve tasfiyenin ayrı ayrı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, mağdur ve şüphelilerin MKK kayıtları ve meblağ bazında yapılacak araştırmayla birbirinden ayrıştırılabileceğini ifade ederek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

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