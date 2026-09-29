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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı toplam 1,2 milyar TL değerindeki 5 lüks villaya el konuldu. A Haber.com.tr’nin ulaştığı soruşturma tutanağında, Beykoz’daki Acar Kent Sitesi’nde bulunan taşınmazların değerinin milyonlarca dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, villaların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz'daki Acar Kent Sitesi'nde bulunan 5 villaya ilişkin dikkat çeken bir inceleme gerçekleştirildi. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri milyar TL'yi bulan taşınmazlara el koyma tedbiri uygulandı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 1

VİLLALARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Soruşturma dosyasına giren çalışmada, Acar Kent Sitesi içerisindeki emlak satış ofislerinden alınan bilgiler doğrultusunda 5 villanın güncel piyasa değerlerine ilişkin tahmini rakamlar ortaya çıktı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 2

Buna göre A2 nolu villanın 8-8,5 milyon dolar, B399 nolu villanın 3-3,5 milyon dolar, A117 nolu villanın 5 milyon dolar, B806 nolu villanın 4 milyon dolar, B366 nolu villanın ise 3-3,5 milyon dolar değerinde olabileceği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu rakamların taşınmazların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özellikleri dikkate alınarak kesinleştirilmesi için bilirkişi incelemesi gerektiğine dikkat çekti.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 3

EMSAL SATIŞ BELGESİ YOK

Dosyadaki incelemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise taşınmazlara ilişkin emsal satış ve kira belgelerinin bulunmaması oldu.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 4

Çalışmada, villaların satışının ardından site yönetimine herhangi bir emsal satış belgesi sunulmadığı, kiralanan taşınmazlara ilişkin de kira bedelini gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı kaydedildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 5

VİLLALARDAN BİRİ BOŞ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında B399 nolu villanın sahiplik bilgilerinin tespiti amacıyla da inceleme gerçekleştirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B399 nolu villaya geldi. Kapının defalarca çalınmasına rağmen açan olmadı. Dışarıdan yapılan kontrolde villanın boş olduğu, cam bölmelerden bakıldığında ise içeride herhangi bir eşyanın bulunmadığı görüldü.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu - 6

Ekipler, adreste herhangi bir kişinin ikamet etmediğini tespit etti. Gerekli incelemeler tamamlanarak taşınmaz fotoğraflandı ve ekipler adresten ayrıldı.

Soruşturma dosyasındaki çalışmada, 5 villanın değerinin kesin olarak belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesinin gerektiği ifade edilirken, taşınmazlara ilişkin mevcut tespitler soruşturma dosyasına girdi.

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