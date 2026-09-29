Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı toplam 1,2 milyar TL değerindeki 5 lüks villaya el konuldu. A Haber.com.tr’nin ulaştığı soruşturma tutanağında, Beykoz’daki Acar Kent Sitesi’nde bulunan taşınmazların değerinin milyonlarca dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, villaların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz'daki Acar Kent Sitesi'nde bulunan 5 villaya ilişkin dikkat çeken bir inceleme gerçekleştirildi. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri milyar TL'yi bulan taşınmazlara el koyma tedbiri uygulandı.
VİLLALARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Soruşturma dosyasına giren çalışmada, Acar Kent Sitesi içerisindeki emlak satış ofislerinden alınan bilgiler doğrultusunda 5 villanın güncel piyasa değerlerine ilişkin tahmini rakamlar ortaya çıktı.
Buna göre A2 nolu villanın 8-8,5 milyon dolar, B399 nolu villanın 3-3,5 milyon dolar, A117 nolu villanın 5 milyon dolar, B806 nolu villanın 4 milyon dolar, B366 nolu villanın ise 3-3,5 milyon dolar değerinde olabileceği belirtildi.
Yetkililer, söz konusu rakamların taşınmazların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özellikleri dikkate alınarak kesinleştirilmesi için bilirkişi incelemesi gerektiğine dikkat çekti.