Fon soruşturmasında yeni gelişme! Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait milyarlık villalara el konuldu

EMSAL SATIŞ BELGESİ YOK Dosyadaki incelemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise taşınmazlara ilişkin emsal satış ve kira belgelerinin bulunmaması oldu.

Çalışmada, villaların satışının ardından site yönetimine herhangi bir emsal satış belgesi sunulmadığı, kiralanan taşınmazlara ilişkin de kira bedelini gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı kaydedildi.

VİLLALARDAN BİRİ BOŞ ÇIKTI Soruşturma kapsamında B399 nolu villanın sahiplik bilgilerinin tespiti amacıyla da inceleme gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B399 nolu villaya geldi. Kapının defalarca çalınmasına rağmen açan olmadı. Dışarıdan yapılan kontrolde villanın boş olduğu, cam bölmelerden bakıldığında ise içeride herhangi bir eşyanın bulunmadığı görüldü.