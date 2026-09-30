Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Şüpheliler için yakalama ve tutuklama kararları peş peşe geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte 4 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya ulaşırken, SPK tarafından 131 fon TEFAS'ta işleme kapatıldı. Soruşturma kapsamında 56 şüpheli tutuklanırken, aralarında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal Sütşurup’un da olduğu çok sayıda isim hakkında yakalama kararı verildi. Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmadaki son gelişmeler ve tüm detayları.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başlayan adli süreçte şu ana kadar 4 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükselirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla 131 fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işleme kapatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu.
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
PİYASA DOLANDIRICILIĞI KAPSAMINDA ELE ALINIYOR
Soruşturma kapsamında ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, savcılık yazısında, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı. Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu'nda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Ardından aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.
TERA PORTFÖY ESKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanan Alper Öztürk, ifadesinde Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu savundu. Tera Portföy Yönetim Şirketinde çalışan sayısının 4 olduğunu ve asgari portföy yöneticisi bulundurma zorunluluğu nedeniyle kendisinin yönetici olarak gösterildiğini belirten Öztürk, alımların fiilen diğer yönetici Ayşegül Kaya tarafından yapıldığını söyledi. Öztürk, kararların "hâkim ortağın üst yöneticilerinin" iradesini yansıttığını savundu. Halka arz sonrasında ilgili hisselerde işlem inisiyatifinin olmadığını belirten Öztürk, SPK'nın Vişne işlemleri nedeniyle şirketten savunma istemesinin ardından portföy yöneticiliği görevlerinden ayrıldığını anlattı.
MASAK RAPORLARINDA ARAÇ, JET VE YAT DETAYLARI YER ALDI
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL yatırıldığı tespit edildi. Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. 4 araca el konulurken, 1 aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araçların şasi ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.