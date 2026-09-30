Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi. (Fotoğraf: DHA) Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi. MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar TL'lik işlem durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı. Bu aşamada soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 26 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 11 şüphelinin ise firari durumda olduğu bildirilmişti.

LORETA isimli yata da el konuldu. (Fotoğraf: A Haber arşiv) 3. DALGA OPERASYONDA TUTUKLAMA KARARLARI Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olarak arandığı belirtildi. Sistemde toplam 12 kişinin hesabının tespit edildiği soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DÜĞMEYE BASILDI Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında bulunan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven olduğu belirtildi. 26 Eylül 2026'da Karadağ'a çıktığı tespit edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu bildirildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması istendi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi. SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.