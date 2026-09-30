Washington'da kritik denklem: İran stratejisinde seçim hesabı mı? "Askeri-endüstriyel kompleks Trump'ı sıkıştırıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray bahçesinde yaptığı “İran artık pes etmek üzere” yönündeki açıklamaları sıcaklığını korurken, Washington hattındaki gelişmelerin diplomasi ve iç siyasette farklı bir tabloya işaret ettiği belirtildi. Sahadaki askeri durum, yaklaşan 3 Kasım ara seçimleri ve ABD içindeki güç odaklarının savaşı sürdürme baskısı, A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz’ın bölgeden aktardığı son bilgilerle masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran artık pes etmek üzere" açıklaması Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İran'la yürütülen diplomasi trafiği, yaklaşan 3 Kasım ara seçimleri ve Trump üzerindeki savaş baskısı, bölgedeki gelişmelerin perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. TRUMP'TAN İRAN DENKLEMİ: SAVAŞIN GÖLGESİNDE 3 KASIM HESABI "TRUMP 3 KASIM ARA SEÇİMLERİ İÇİN BASKI UNSURU YAPIYOR" ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran artık pes etmek üzere" açıklamalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve Tahran'ın gerçekten pes etme noktasına gelip gelmediği sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Tabii ki öyle olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. 3 Kasım ara seçimleri yaklaştığı için tamamıyla bir baskı unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. En son yaptığı açıklamalarda özellikle İran'ın henüz pes edip etmeyeceğini bilmediğini ama pes edeceklerini söylüyor ve İran'ın çok kötü durumda olduğunu belirtiyor. Tabii her zaman söylediği şeyler işin açıkçası Donald Trump'ın. Ama çok yakında da en son açıklamada 'Her ne olursa olsun kazanacağız' diyor" ifadelerini kullandı.

Diplomasi cephesindeki son gelişmeleri de aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Diplomasi cephesine baktığımız zaman İran, Katar aracılığıyla iletilen 7 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden başlatılması öncesinde Washington'dan yanıtı aldığını açıkladı. Reuters'a göre taslak, Haziran'daki mutabakatın geliştirilmiş bir biçimine dönmeyi ve İran'ın nükleer programı ile ilgili somut adımları da ele almayı öngörüyor. Tabii Trump yönetimi ise nükleer başlıkta ilerleme olmadan anlaşmaya varılmayacağını söylüyor. Dolayısıyla masada temas sürse de tarafların ilk adımı kimin atacağı ve Hürmüz'ün nasıl açılacağı konusunda uzlaşma sağlanmış değil" sözleriyle sahadaki tıkanıklığa dikkat çekti. "BENZİN FİYATLARI VE ANKETLER CUMHURİYETÇİLERİ VURDU" Amerikan medyasındaki analizlere ve ABD halkının yaşadığı ekonomik krize değinen A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "ABD ana akım medyasındaki değerlendirmeler, Trump'ın yakında zafer söylemiyle savaşın sahadaki ve diplomatik tablosu arasındaki farkı öne çıkartıyor. Mesela CNN'e konuşan Dış İlişkiler Konseyi Uzmanı Stephen Cook, Washington ve Tahran'ın hem tırmanma hem müzakere seçeneğini masada tuttuğunu; Trump'ınsa ara seçimlere kadar büyük bir krizi önlemeye çalışıyor olabileceğini değerlendiriyor. O açıdan 3 Kasım ara seçimleri çok önemli Donald Trump için. Şu an itibarıyla birincil derecede İran ve dolayısıyla Amerika'daki benzin fiyatları halkı etkiliyor. Dün aracıma benzin koydum; 27 Şubat'ta 2 dolar 67 sent olan benzin için Google üzerinden en yakındaki en ucuz benzini araştırdım ve 4,5 dolardan aldım. Tabii ki Amerikan halkını bu birincil derecede inanılmaz şekilde rahatsız ediyor" dedi.

Kongre dengelerine ilişkin son kamuoyu yoklamalarını paylaşan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu anda kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman, Kongre'nin çatısı altındaki 435 sandalyeli Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçiler tamamıyla kaybetmiş durumda. 100 sandalyeli Senatoda ise 53'e 47 Cumhuriyetçiler öndeydi ancak durum başa baş gelmiş vaziyette. O açıdan Donald Trump için çok iç açıcı bir durum bulunmuyor. Birincil derecede İran meselesi ve dolayısıyla petrol ile petrole bağlı tüm ürünler Amerikan toplumunu vurmuş vaziyette. O açıdan Donald Trump sürekli açıklamalarla Amerika'nın kazandığını, bundan sonraki süreçte işlerin daha da kolay olacağı ve benzin fiyatlarının düşeceği yönünde mesajlar veriyor. Ancak aylardır bu mesajları veriyor ve benzin fiyatlarına en ufak bir katkısı olmuş değil. Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamıyla Amerika'daki tansiyonu düşürmeye odaklı" değerlendirmesinde bulundu. "ASKERİ ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS VE DERİN YAPI SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR" Kongre ve Senato'daki tablonun ortada olmasına, Trump'ın azledilme korkusunu defalarca dile getirmesine ve kamuoyu desteğine ihtiyaç duymasına rağmen bu savaşı neden bitiremediği yönündeki soru üzerine A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Herkes zannediyor ki Amerikan başkanının iki dudağı arasında her şey; ama öyle değil, Amerika'da dengeler var. ABD'deki özellikle askeri endüstriyel kompleks, MIIC dediğimiz bu yapı şu anda Donald Trump'ı tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor, yani savaşın devam etmesinden yana" ifadelerini kullandı.