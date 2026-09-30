Fon soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama Fatmagül Lafçı için adli kontrol talebi

Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin tutuklanan sahibi Kerem Lafçı'nın eşi Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol talep edildi. Soruşturmada 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.