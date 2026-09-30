İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgilere göre, son operasyonla birlikte bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 88'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirten Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını kaydeden Gürlek, haksız kazançların izinin sonuna kadar sürüleceğini vurguladı.