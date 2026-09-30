Fon soruşturmasında 5. dalga! 34 gözaltı kararı, 26 hisse mercek altında
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında bugün başlatılan 5. dalga operasyon ve uygulamaya alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Operasyon kapsamında 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, toplam şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini ifade etti. Ayrıca 26 hisse senedinin ayrıntılı olarak inceleneceğini belirten Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında bugün başlatılan 5'inci dalga operasyon ve uygulamaya alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.
Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini, böylece soruşturmalarda hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini bildirdi.
5'İNCİ DALGADA 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgilere göre, son operasyonla birlikte bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 88'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirten Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını kaydeden Gürlek, haksız kazançların izinin sonuna kadar sürüleceğini vurguladı.
SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARI İÇİN YENİ ADIM
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine ilişkin de yeni bir sürecin işletileceğini açıkladı.
Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir." ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞIMIZIN HAKKI KORUNACAK"
Yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla adli süreçlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.