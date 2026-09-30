DDK'NIN GENİŞ YETKİLERİ

DDK'nın kamu kurumlarındaki geniş yetki alanına vurgu yapan Çetin, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetimleri yapmaya yetkili olan kurul; her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışma, gizli ve açık her türlü belgeyi inceleme ve temsilci çağırma hakkına sahip. Ayrıca delil karartma veya kamu zararı riski görülen durumlarda görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulayabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİN KRİTİK DOSYALARINDA GÖREV ALMIŞTI

Kurulun geçmişte üstlendiği önemli dosyalara da değinen Çetin, "Devlet Denetleme Kurulu sadece kamudaki usulsüzlüklerde değil; Turgut Özal'ın ölümü, Hrant Dink suikastı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ve Madımak olayı gibi Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik ve tartışmalı olaylarında da görev almıştı" hatırlatmasını yaptı.