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Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak?

Finans ve fon piyasasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) harekete geçti. Turgut Özal'ın ölümünden Hrant Dink suikastına, kadar yakın tarihin en kritik dosyalarını derinlemesine araştıran DDK, şimdi de fon piyasasındaki usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Sermaye piyasalarındaki güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek amacıyla başlatılan kapsamlı inceleme ve denetim sürecine ilişkin tüm detayları A Haber muhabiri Şener Çetin Ankara'dan aktardı.

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinin ardından devletin en üst denetim mekanizması harekete geçti.

FON KRİZİNDE DDK DEVREDE! DEVLET DENETLEME KURULU NASIL ÇALIŞACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye giren Devlet Denetleme Kurulu (DDK), finansal piyasalardaki güven, şeffaflık ve istikrarı korumak adına geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 1

Piyasalardaki son hareketliliğin ardından denetim mekanizmasının en üst düzeyde devreye sokulduğunu belirten A Haber muhabiri Şener Çetin, "Fon piyasasında yaşanan gelişmeler derinlemesine incelenecek ve araştırılacak. Dolayısıyla bu kapsamda Başkan Erdoğan, özellikle Devlet Denetleme Kurulunun görev alacağını açıkladı. Bu anlamda Devlet Denetleme Kurulu da çalışmalarına hızla başladı" sözleriyle süreci aktardı.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 2

YALNIZCA CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT ALIYOR

Kurulun yasal statüsü ve işleyişine dikkat çeken Çetin, "Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı en üst organlardan bir tanesidir ve yalnızca Cumhurbaşkanından emir ve talimat alarak o görevlerini uygular. 3 Nisan 1981'de kurulan kurul, 82 Anayasası ile anayasal bir statü kazandı. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de görev alanları yeniden düzenlenerek daha da genişletildi" ifadelerini kullandı.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 3

DDK'NIN GENİŞ YETKİLERİ

DDK'nın kamu kurumlarındaki geniş yetki alanına vurgu yapan Çetin, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetimleri yapmaya yetkili olan kurul; her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışma, gizli ve açık her türlü belgeyi inceleme ve temsilci çağırma hakkına sahip. Ayrıca delil karartma veya kamu zararı riski görülen durumlarda görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulayabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 4

TARİHİN KRİTİK DOSYALARINDA GÖREV ALMIŞTI

Kurulun geçmişte üstlendiği önemli dosyalara da değinen Çetin, "Devlet Denetleme Kurulu sadece kamudaki usulsüzlüklerde değil; Turgut Özal'ın ölümü, Hrant Dink suikastı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ve Madımak olayı gibi Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik ve tartışmalı olaylarında da görev almıştı" hatırlatmasını yaptı.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 5

RAPORLAR ADLİ VE İDARİ MERCİLERE İLETİLECEK

Yürütülen denetim faaliyetlerinin adli boyuta taşınacağını ifade eden Çetin, "Sermaye piyasalarındaki fon işlemlerini kapsayan bu inceleme ile finansal piyasalarda güven ve istikrar korunacak. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu da incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Hazırlanan denetim, inceleme ve idari soruşturma raporları ise gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek" sözleriyle aktardı.

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 6

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 7

Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? - 8

#Recep Tayyip Erdoğan #DDK
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