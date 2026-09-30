Fon krizinde DDK devrede: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak?
Finans ve fon piyasasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) harekete geçti. Turgut Özal'ın ölümünden Hrant Dink suikastına, kadar yakın tarihin en kritik dosyalarını derinlemesine araştıran DDK, şimdi de fon piyasasındaki usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Sermaye piyasalarındaki güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek amacıyla başlatılan kapsamlı inceleme ve denetim sürecine ilişkin tüm detayları A Haber muhabiri Şener Çetin Ankara'dan aktardı.
Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinin ardından devletin en üst denetim mekanizması harekete geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye giren Devlet Denetleme Kurulu (DDK), finansal piyasalardaki güven, şeffaflık ve istikrarı korumak adına geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.
Piyasalardaki son hareketliliğin ardından denetim mekanizmasının en üst düzeyde devreye sokulduğunu belirten A Haber muhabiri Şener Çetin, "Fon piyasasında yaşanan gelişmeler derinlemesine incelenecek ve araştırılacak. Dolayısıyla bu kapsamda Başkan Erdoğan, özellikle Devlet Denetleme Kurulunun görev alacağını açıkladı. Bu anlamda Devlet Denetleme Kurulu da çalışmalarına hızla başladı" sözleriyle süreci aktardı.
YALNIZCA CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT ALIYOR
Kurulun yasal statüsü ve işleyişine dikkat çeken Çetin, "Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı en üst organlardan bir tanesidir ve yalnızca Cumhurbaşkanından emir ve talimat alarak o görevlerini uygular. 3 Nisan 1981'de kurulan kurul, 82 Anayasası ile anayasal bir statü kazandı. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de görev alanları yeniden düzenlenerek daha da genişletildi" ifadelerini kullandı.