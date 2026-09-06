KAAN ile hedef artık 6. nesil! A Haber’de dikkat çeken analiz: Savaş uçakları nasıl modernleştiriliyor?
Türkiye’nin yerli ve millî muharip uçağı KAAN’ın ilk prototipinin 21 Şubat 2024’te gerçekleştirdiği ilk uçuş, Türk savunma sanayii açısından önemli bir dönüm noktası oldu. KAAN’ın başmühendisi Emre Yaban’ın "asıl hedef 6. nesil" açıklaması yankı uyandırırken, emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla dünyadaki 5. nesil uçakların kapasitesini ve Türkiye’nin F-35, F-16 Viper ve Eurofighter süreçlerindeki son durumu değerlendirdi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki iddiası KAAN ile yeni bir boyut kazanıyor. KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban'ın açıklamaları, projenin yalnızca mevcut teknoloji seviyesini yakalamaya değil, bir sonraki neslin altyapısını bugünden kurmaya odaklandığını vurguladı. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
KAAN İLE 6. NESİL YOLCULUĞU
KAAN'ın teknolojik altyapısına dair önemli açıklamalarda bulunan KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban, "Şu anda yalnızca 4 ülke bu uçakla benzer özelliklere sahip 5. nesil savaş uçaklarını geliştirmeyi başardı. Ancak biz 6. nesle yöneliyoruz ve şu anda bunun altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz. Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil, 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak. Şu anda sadece 4 ülke 5. nesil savaş uçakları geliştirebildi. Biz o 4 ülke ile beraberiz, aynı kulvara girdik ama bizim asıl niyetimiz 6. nesil savaş uçağının altyapısını döşemek" ifadelerini kullandı.
DÜNYADAKİ 5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARI VE KAAN'IN FARKI
Savunma sanayi kapasitemiz ve KAAN'ın envantere gireceği günün heyecanla beklendiği süreçte, dünyadaki mevcut 5. nesil uçakları değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Bunların hepsi 5. nesil uçaklar. Zaten bunların içerisinde öncü olarak savaş uçağı olarak ama bunlara düşük görünürlük cephesinden bakarsak mesela F-117 falan vardı, daha farklı. Şu anda sahip olunan yetenekler açısından baktığımızda F-22 dünyada en öncü uçak. ABD'nin dünyada kimseye satmadığı çift motorlu bir uçak. Bizim de KAAN'a bakarsanız çift motorlu. ABD bu teknolojinin transferi olacağı için F-22'yi kimseye vermiyor. İsrail'in de başka ülkelerle hassas ilişkilerinin olduğunu bildiği için o platform üretim bazında ABD, İsrail'in bu işlere girmesini istemiyor. İki kere denedi, İsrail'i ters köşeye getirdi, vermiyor" sözleriyle küresel dengeleri aktardı.
KAAN'ın tasarım avantajlarına değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi burada bizim KAAN'a bakarsanız çift motorlu. Bir de Rusların Su-57'si var, o da çift motorlu. Yine J-20 var Çinlilerin, çift motorlu. J-31 bu açıdan çok da önemli bir uçak değil. Ama bu dördünü kıyasladığımızda F-35 tek motorlu. F-35 biraz F-16'nın 5. nesli gibi. Hepsinde görünmezlik var ama çift motorlu performansları daha yüksek ve çok rollü kullanabiliyorsunuz. Yani F-35'in bazı limitasyonları var tek motorlu olmasından kaynaklı. Her ne kadar dünyadaki en güçlü motora sahip uçak o olsa da performans farkları mevcut" dedi.