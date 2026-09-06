Yunanistan'ın F-35 tedarik süreciyle ilgili detayları paylaşan Dr. Hüseyin Fazla, "F-35 Yunanistan'ın elinde maalesef olacak. İsrail'in zaten var, 75 civarında oldu. Yunanistan 20 adet, opsiyonla 40 adet olma ihtimali var. Yani şu an 2030'lardan itibaren gelecek. İkinci bir opsiyon çalıştırırsa 2035'e kadar bu sayı 40'a çıkacak" bilgisini verdi.

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TÜRKİYE'NİN BEKLEYEN UÇAKLARI

ABD ile yaşanan F-35 ve F-16 krizine değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Şu anda 5 adet F-35'imiz ABD Hava Kuvvetlerinin koruması altında, özel stoklama sistemlerinde bekletiliyor. Eğer anlaşma olursa ilk etapta onları gönderirler ancak uçakların tekrar elden geçmesi ve üretim takviminde yer almamız gerekiyor; bu zaman alacak ince uzun bir yol. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 1.4 milyar dolarlık bir program ortaklığı payımız var. Öte yandan F-16 Viper uçakları konusunda Ocak 2024'te Kongre kararı alınmasına rağmen 2026 sonuna geliyoruz ve hala 40 uçağın satımı konusunda ilerleme kaydedemiyoruz. ABD ile el sıkışsanız bile işler o kadar kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.

EUROFIGHTER TYPHOON VE PİLOT EĞİTİMLERİ

Alternatif çözümler ve eğitim süreçleri hakkında bilgi veren Dr. Hüseyin Fazla, "İngiltere'den Eurofighter Typhoon istiyoruz ama onlar 2030'dan önce üretemiyorlar. Ara çözüm olarak Katar ve Umman'ın elindeki 24 uçağın alınması konuşuldu ancak savaş durumu nedeniyle bu ülkelerin uçakları verip vermeyeceği belirsiz. Öte yandan 7 Eylül itibarıyla pilotlarımızın İngiltere'de Eurofighter eğitimleri tam manasıyla başlıyor. Bu 8 ay sürecek bir eğitim ve sonunda pilotlarımızın bir kısmı harbe hazır olacak" dedi.