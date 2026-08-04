İsrail’de KAAN paniği! A Haber’de çarpıcı analiz: "İsrail'in saldırganlığını durdurabilecek tek güç Türkiye"
Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev atılımları ve 5. nesil milli muharip uçak KAAN, Tel Aviv'de endişeyi büyütmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kendi uçağımızı yapmalıyız" sözlerinin arkasındaki tedarik güvenliği kaygısı ve Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviye, İsrail basınının en çok tartıştığı başlıklardan biri haline geldi. Konuyu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, "İsrail'in saldırganlığını durdurabilecek tek güç Türkiye" ifadelerini kullandı.
İsrail'de son dönemde Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve özellikle 5. nesil milli muharip uçak KAAN geniş yankı uyandırıyor. İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun "Kendi uçağımızı yapmalıyız" çıkışı, İsrail medyasında peş peşe yayımlanan Türkiye analizleriyle birlikte Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, A Haber ekranlarında konuyu değerlendirdi.
TEL AVİV'DE KAAN VE F-35 PANİĞİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi uçağımızı yapmalıyız çünkü yarın öbür gün tedarikçilerimiz bize silah vermeyebilir" şeklindeki açıklamaları, İsrail medyasında geniş yankı buldu. Özellikle Türk savunma sanayiinin göz bebeği KAAN'ın, İsrail'in bölgedeki hava hakimiyetine zarar verebilecek bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtilirken; Ankara'nın motor desteği alması halinde KAAN programının hız kazanacağı ve bu durumun İsrail için ciddi bir güvenlik sorunu teşkil edeceği vurgulanıyor.
İSRAİL'DEN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YAKIN TAKİP
Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "İsrail basınında yer alan analizleri okuduğumda, hasım bir ülkenin Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri ne kadar geniş ve derinlemesine incelediğini gördüm. Bu durum aslında ne kadar büyük bir korku verdiğimizin de bir kanıtı. Özellikle KAAN ile ilgili olarak Türkiye'nin kendi motorunu geliştirme hedefi çok fazla öne çıkıyor. F110 motorlarının geçici bir çözüm olduğu ancak asıl hedefin tam bağımsızlık olduğu İsrail medyasında sıklıkla vurgulanıyor." ifadelerini kullandı. Oruç, İsrail medyasındaki stratejik akla dikkat çekerek, "Sadece popülist söylemlerle değil, Haaretz ve Jerusalem Post gibi yayınlarda Siyonist aklın nasıl çalıştığını gösteren analizler çıkıyor. Artık yapay zeka yardımıyla yaptığımız taramalarda görüyoruz ki, İsrail medyası Türkiye'yi belki de bizden bile daha yakından takip ediyor. Bu analizlerin odağında ise doğrudan Başkan Erdoğan'ın liderliği ve Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki ilerleyişi yatıyor." sözleriyle durumu aktardı.
BÖLGESEL ETKİ ALANLARI VE NATO AVANTAJI
İsrail medyasında yer alan analizlerde, Türkiye'nin askeri kapasitesinin yanı sıra Suriye, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki artan nüfuzuna da dikkat çekiliyor. Ankara'nın NATO üyesi olmasının sağladığı diplomatik avantajların Tel Aviv yönetimini rahatsız ettiği belirtilirken, Türkiye'nin yükselişine karşı İsrail'in uzun vadeli bir hazırlık yapması gerektiği ifade ediliyor.
"İSRAİL SALDIRGANLIĞINI DURDURABİLECEK TEK GÜÇ TÜRKİYE"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, "Batı basınındaki Türkiye karşıtlığı genellikle hatalı bilgiler içerirken, İsrail basınının Türkiye hakkında sunduğu bilgilerin çok daha gerçekçi olduğunu görüyoruz. Bizi iyi takip ediyorlar ve bu durum Türkiye'ye, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı besledikleri düşmanlığın sadece söylemde kalmadığını, ciddi bir hazırlık içinde olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Türkiye ve İsrail'in etki alanları üzerinden bir karşı karşıya gelme sürecinde olduğunu belirten Sarı, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'İsrail'e rağmen bölgeye barış gelecek' açıklaması, İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiği mesajını taşıyor. Bölgede bu soykırımcı politikaları durdurabilecek somut tek güç Türkiye'dir." dedi.
BÖLGESEL İTTİFAK VE ABD'YE OLAN GÜVENİN SARSILMASI
Türkiye'nin son dönemde Irak, Lübnan ve Suriye ile yürüttüğü temasların önemine değinen Dr. Ayhan Sarı, "Türkiye, İsrail'in saldırganlığına karşı bölgesel bir ittifak hattı oluşturuyor. Kendi vatanımızı korumak için bu savunma hattını dışarıda kurmamız gerekiyor. Netanyahu'nun 'yeni müttefikler arıyoruz' ve 'kendi uçağımızı yapmalıyız' yönündeki açıklamaları, aslında İsrail'in artık Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi güvenemediğinin en somut göstergesidir." sözleriyle analizini tamamladı.