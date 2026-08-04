İsrail’de KAAN paniği! A Haber’de çarpıcı analiz: "İsrail'in saldırganlığını durdurabilecek tek güç Türkiye"

İsrail'de son dönemde Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve özellikle 5. nesil milli muharip uçak KAAN geniş yankı uyandırıyor. İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun "Kendi uçağımızı yapmalıyız" çıkışı, İsrail medyasında peş peşe yayımlanan Türkiye analizleriyle birlikte Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, A Haber ekranlarında konuyu değerlendirdi.

TEL AVİV'DE KAAN VE F-35 PANİĞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi uçağımızı yapmalıyız çünkü yarın öbür gün tedarikçilerimiz bize silah vermeyebilir" şeklindeki açıklamaları, İsrail medyasında geniş yankı buldu. Özellikle Türk savunma sanayiinin göz bebeği KAAN'ın, İsrail'in bölgedeki hava hakimiyetine zarar verebilecek bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtilirken; Ankara'nın motor desteği alması halinde KAAN programının hız kazanacağı ve bu durumun İsrail için ciddi bir güvenlik sorunu teşkil edeceği vurgulanıyor.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İSRAİL'DEN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YAKIN TAKİP

Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "İsrail basınında yer alan analizleri okuduğumda, hasım bir ülkenin Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri ne kadar geniş ve derinlemesine incelediğini gördüm. Bu durum aslında ne kadar büyük bir korku verdiğimizin de bir kanıtı. Özellikle KAAN ile ilgili olarak Türkiye'nin kendi motorunu geliştirme hedefi çok fazla öne çıkıyor. F110 motorlarının geçici bir çözüm olduğu ancak asıl hedefin tam bağımsızlık olduğu İsrail medyasında sıklıkla vurgulanıyor." ifadelerini kullandı. Oruç, İsrail medyasındaki stratejik akla dikkat çekerek, "Sadece popülist söylemlerle değil, Haaretz ve Jerusalem Post gibi yayınlarda Siyonist aklın nasıl çalıştığını gösteren analizler çıkıyor. Artık yapay zeka yardımıyla yaptığımız taramalarda görüyoruz ki, İsrail medyası Türkiye'yi belki de bizden bile daha yakından takip ediyor. Bu analizlerin odağında ise doğrudan Başkan Erdoğan'ın liderliği ve Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki ilerleyişi yatıyor." sözleriyle durumu aktardı.