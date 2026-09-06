Yunan Bakan’dan Ayasofya üzerinden hadsizlik! A Haber’de çarpıcı analiz: Siyonist emel ve megali idea el ele!
Yunanistan’da hükümete yönelik “dış politika yoksunluğu” eleştirilerine Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ten Ayasofya ve İstanbul üzerinden dikkat çeken yanıt geldi. İsrail ile imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşmasının perde arkasında Türkiye’ye karşı istihbarat iş birliği olduğu iddiaları gündeme gelirken, A Haber ekranlarında konuşan uzmanlar Atina-Tel Aviv hattındaki iş birliğini ve Doğu Akdeniz’deki hesapları değerlendirdi. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Yunanistan’daki Türkiye karşıtlığının kalıcı bir korku ve hezeyana dönüştüğünü savunarak, bölgedeki enerji kaynakları üzerinden yürütülen planlara dikkat çekti.
Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşması ve perde arkasındaki olası istihbarat iş birliği, Türkiye karşıtı politikalar üzerinden tartışma konusu oldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Ayasofya ve İstanbul üzerinden yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Atina-Tel Aviv hattındaki stratejik iş birliği akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Gaffar Yakınca'nın değerlendirmeleriyle A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
"OLMAYAN PARAYLA TÜRKİYE'YE KARŞI İSTİHBARAT PAZARLIĞI"
İsrail ile Yunanistan arasında savunma adı altında imzalanan 3 milyar euroluk anlaşmanın perde arkasında, Türkiye'ye karşı teknolojik istihbarat paylaşımı olduğu iddiaları gündeme taşındı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Yunanistan'ın 300 milyar euro borcu var, onda bir para falan yok. Olmayan parayı veriyor. Ha, 'Ne veriyor?' derseniz; 'eğer biz Doğu Akdeniz'i alır, şu Türkleri Sevilla Haritası'na sıkıştırırsak burada çıkan doğal gazı, petrolü sana veririz' demek istiyor ama o petrol de doğal gaz da onun değil, vermeye de hiç niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
GEORGIADIS'TEN SKANDAL SAVUNMA: "İSTANBUL VE AYASOFYA'YI MI ALMALIYDIK?"
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt verirken Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Georgiadis, "Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün Aşil Kalkanı'nı imzaladık; İsrail'e 3 milyar avroluk bir yatırım yaparak İsrail'le ortaklığımızı ve stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve İtalya ile anlaşmalarımız var. Eğer bütün bunlar dış politika değilse nedir? Dış politikanız olması için ne yapmamız gerekirdi? İstanbul'u ve Ayasofya'yı mı almamız gerekirdi?" sözleriyle bölgedeki silahlanma ve ittifak çabalarını savundu.
BİZANS BAYRAĞI VE ARZ-I MEV'UD HAYALLERİ BİRLEŞTİ
Bölgedeki gerilimin asıl merkezinin Doğu Akdeniz olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Özgöker, İsrail'in "Arz-ı Mev'ud" ve Yunanistan'ın "Megali Idea" hedeflerinin Türkiye karşıtlığında birleştiğini ifade etti. Özgöker, "İsrail o Arz-ı Mev'ud'u yapacak, Kıbrıs'ın tamamını ve bizim Hatay, Adana, Mersin hattını alacak güya kafasında. Yunanistan ise Megali Idea peşinde. Bugün gidin Yunanistan'a, tabelalarda hala Konstantinopolis yazıyor. Okullarında ve kiliselerinde Bizans bayrağını indirmediler. Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan onlarda. Korksunlar." şeklinde konuştu.