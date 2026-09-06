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Yunan Bakan’dan Ayasofya üzerinden hadsizlik! A Haber’de çarpıcı analiz: Siyonist emel ve megali idea el ele!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yunan Bakan’dan Ayasofya üzerinden hadsizlik! A Haber’de çarpıcı analiz: Siyonist emel ve megali idea el ele!

Yunanistan’da hükümete yönelik “dış politika yoksunluğu” eleştirilerine Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ten Ayasofya ve İstanbul üzerinden dikkat çeken yanıt geldi. İsrail ile imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşmasının perde arkasında Türkiye’ye karşı istihbarat iş birliği olduğu iddiaları gündeme gelirken, A Haber ekranlarında konuşan uzmanlar Atina-Tel Aviv hattındaki iş birliğini ve Doğu Akdeniz’deki hesapları değerlendirdi. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Yunanistan’daki Türkiye karşıtlığının kalıcı bir korku ve hezeyana dönüştüğünü savunarak, bölgedeki enerji kaynakları üzerinden yürütülen planlara dikkat çekti.

Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşması ve perde arkasındaki olası istihbarat iş birliği, Türkiye karşıtı politikalar üzerinden tartışma konusu oldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Ayasofya ve İstanbul üzerinden yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Atina-Tel Aviv hattındaki stratejik iş birliği akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Gaffar Yakınca'nın değerlendirmeleriyle A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

YUNAN BAKANDAN AYASOFYA PROVOKASYONU!

"OLMAYAN PARAYLA TÜRKİYE'YE KARŞI İSTİHBARAT PAZARLIĞI"

İsrail ile Yunanistan arasında savunma adı altında imzalanan 3 milyar euroluk anlaşmanın perde arkasında, Türkiye'ye karşı teknolojik istihbarat paylaşımı olduğu iddiaları gündeme taşındı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Yunanistan'ın 300 milyar euro borcu var, onda bir para falan yok. Olmayan parayı veriyor. Ha, 'Ne veriyor?' derseniz; 'eğer biz Doğu Akdeniz'i alır, şu Türkleri Sevilla Haritası'na sıkıştırırsak burada çıkan doğal gazı, petrolü sana veririz' demek istiyor ama o petrol de doğal gaz da onun değil, vermeye de hiç niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GEORGIADIS'TEN SKANDAL SAVUNMA: "İSTANBUL VE AYASOFYA'YI MI ALMALIYDIK?"

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt verirken Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Georgiadis, "Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün Aşil Kalkanı'nı imzaladık; İsrail'e 3 milyar avroluk bir yatırım yaparak İsrail'le ortaklığımızı ve stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve İtalya ile anlaşmalarımız var. Eğer bütün bunlar dış politika değilse nedir? Dış politikanız olması için ne yapmamız gerekirdi? İstanbul'u ve Ayasofya'yı mı almamız gerekirdi?" sözleriyle bölgedeki silahlanma ve ittifak çabalarını savundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

BİZANS BAYRAĞI VE ARZ-I MEV'UD HAYALLERİ BİRLEŞTİ

Bölgedeki gerilimin asıl merkezinin Doğu Akdeniz olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Özgöker, İsrail'in "Arz-ı Mev'ud" ve Yunanistan'ın "Megali Idea" hedeflerinin Türkiye karşıtlığında birleştiğini ifade etti. Özgöker, "İsrail o Arz-ı Mev'ud'u yapacak, Kıbrıs'ın tamamını ve bizim Hatay, Adana, Mersin hattını alacak güya kafasında. Yunanistan ise Megali Idea peşinde. Bugün gidin Yunanistan'a, tabelalarda hala Konstantinopolis yazıyor. Okullarında ve kiliselerinde Bizans bayrağını indirmediler. Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan onlarda. Korksunlar." şeklinde konuştu.

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(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SEVİLLA HARİTASI VE NAVTEX KRİZİ

Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetme çabalarına ve Navtex krizlerine değinen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Meis Adası üzerinden Türkiye'yi sadece İskenderun ve Antalya Körfezi'ne sığdırmak için Sevilla Haritası'nı ve Avrupa Birliği'ni alet ettiler. Ancak MİT Başkanımız birkaç gün önce Atina'daydı ve gereken söylendi. Yunanistan arkasına Amerika'yı alıyor, 11 üs verdi ama bu sefer Rusya'yı kızdıracak. İstanbul 100 senedir İstanbul, bunlar hala Konstantinopol diyor. Bu propaganda onlarda kalıcı" sözleriyle durumu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GEÇMİŞTEKİ STRATEJİK HATALAR

Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki diplomatik süreçlerine ve Kıbrıs'ın AB üyeliğine değinen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "1995 Gümrük Birliği Anlaşması'nda ve 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde biz feragat ettik. Yoksa Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken üye olmadığı hiçbir uluslararası örgüte Kıbrıs giremezdi" dedi. Gazeteci Gaffar Yakınca ise süreci, "Türkiye'ye yaptıkları ihanetlerin haddi hesabı yok. Biz 28 Şubat'ı, darbeleri konuşuyoruz ama böyle detayda kalan bilmediğimiz ihanetler de var" ifadeleriyle destekledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İSRAİL'İN SURİYE KORKUSU VE TARİHİ CEVAP

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, Türkiye'nin Suriye'deki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Türk askeri üsleri istemiyoruz" demesi üzerine Prof. Dr. Uğur Özgöker sert bir tepki gösterdi. Özgöker, "Sana ne! İsrail Dışişleri Bakanı'na ne oluyor? İsrail, Suriye'yi kendi vilayeti gibi görüyor. Suriye bizi davet ediyorsa her yerine gireriz. 100 sene önce o toprakların adı İsrail değil, Osmanlı'nın Filistin Eyaleti'ydi" dedi. Gazeteci Gaffar Yakınca da İsrail'in köksüzlüğüne vurgu yaparak, "1947'ye kadar İsrail diye bir ülke yok ama 1055'ten beri buralar Türk toprağı. İsrail sizden korkmayacak da kimden korkacak?" ifadelerini kullandı

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