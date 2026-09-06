Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşması ve perde arkasındaki olası istihbarat iş birliği, Türkiye karşıtı politikalar üzerinden tartışma konusu oldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Ayasofya ve İstanbul üzerinden yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Atina-Tel Aviv hattındaki stratejik iş birliği akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Gaffar Yakınca'nın değerlendirmeleriyle A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

"OLMAYAN PARAYLA TÜRKİYE'YE KARŞI İSTİHBARAT PAZARLIĞI"

İsrail ile Yunanistan arasında savunma adı altında imzalanan 3 milyar euroluk anlaşmanın perde arkasında, Türkiye'ye karşı teknolojik istihbarat paylaşımı olduğu iddiaları gündeme taşındı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Yunanistan'ın 300 milyar euro borcu var, onda bir para falan yok. Olmayan parayı veriyor. Ha, 'Ne veriyor?' derseniz; 'eğer biz Doğu Akdeniz'i alır, şu Türkleri Sevilla Haritası'na sıkıştırırsak burada çıkan doğal gazı, petrolü sana veririz' demek istiyor ama o petrol de doğal gaz da onun değil, vermeye de hiç niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.