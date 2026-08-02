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KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı

Türkiye’nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN’ın P1 prototipi, Ankara’da gerçekleştirilen taksi testiyle geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Uluslararası savunma yayınları yerli sensörleri, elektronik harp sistemlerini ve gelecek dönem savaş kabiliyetlerini incelerken KAAN için “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın ikinci prototipi P1, ilk uçuş öncesindeki kritik taksi testlerine başladı. TUSAŞ tarafından yayımlanan görüntüler dünya savunma basınında geniş yankı uyandırırken uçağın P0 prototipine kıyasla yenilenen aerodinamik yapısı, sensörleri ve düşük görünürlük odaklı tasarım ayrıntıları mercek altına alındı.

KAAN TAKSİ TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ!

KAAN P1 TAKSİ TESTİNE BAŞLADI

KAAN'ın üretim konfigürasyonuna daha yakın şekilde hazırlanan P1 prototipi, Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde taksi testine çıktı. Test kapsamında uçağın yer sistemleri, hareket kabiliyeti ve farklı hızlardaki yer performansının kontrol edilmesi amaçlanıyor.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 1

Uluslararası basın, P1'in yalnızca bir test platformu olmadığını; KAAN'ın tam donanımlı bir savaş uçağına dönüşme sürecindeki önemli aşamalardan birini temsil ettiğini vurguladı. P1'in uçuş testlerine 2026 yılı bitmeden başlamasının planlandığı aktarıldı.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 2

"ABD ÜRÜNLERİNE ALTERNATİF"

İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, KAAN P1'in burun ve çene bölgesinde bulunan elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarını inceledi.

Yayında, burun üzerindeki sistemin ileriye dönük kızılötesi görüntüleme ve pasif hedef takibine uygun bir konumda bulunduğu belirtildi. Çene altındaki sensörün ise hava-yer görevlerinde hedefleme amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi.

Sensörlerin şekil ve konumlarının ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve İzleme Sistemi ile TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ailesine benzediği, KAAN'daki sistemlerin bunların türevleri olabileceği ifade edildi.

Analizde Türkiye'nin KAAN projesiyle ABD merkezli savunma sistemlerine bağımlılığını azaltmayı hedeflediği, aynı arayıştaki ülkeler için gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi oluşturabileceği kaydedildi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 3

KAAN P1'DEKİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

P1 prototipinin P0'dan edinilen tecrübeler doğrultusunda önemli tasarım değişiklikleri taşıdığı belirtildi. Uçağın burun bölümünün genişletildiği, hava girişlerinin kokpite doğru yeniden konumlandırıldığı ve motorlar arasındaki mesafenin artırıldığı aktarıldı.

Söz konusu değişikliklerin savunma sensörleri, radar ikaz sistemleri, füze yaklaşma uyarı donanımları ve 360 derecelik çevresel farkındalık sağlayacak sistemler için daha fazla alan oluşturabileceği değerlendirildi.

Ana iniş takımlarının konumundaki değişikliklerin de uçağın gövde içi ve dışı silah taşıma seçenekleri açısından yeni alanlar sağlayabileceği belirtildi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 4

"NATO'NUN GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Belçika merkezli Army Recognition Group, KAAN P1'in yalnızca teknoloji gösterimi amacıyla hazırlanan bir uçak olmadığını, gelecekteki savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğunu yazdı.

Analizde; hava girişlerindeki güncellemeler, dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp donanımları ve radar izini azaltmaya yönelik tasarım ayrıntıları öne çıkarıldı.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 5

KAAN'ın ağ merkezli hava savaşı konseptine uygun geliştirildiği, yerli sensörler ile elektronik harp altyapısının uçağın gelecekteki operasyon kabiliyetleri açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü ile KAAN projesinin birbirini tamamlayan stratejik unsurlar olabileceği değerlendirilirken milli savaş uçağı geliştirme kapasitesinin NATO'nun güneydoğu kanadındaki savunma gücünü artıracağı ifade edildi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 6

"HAVACILIK SANAYİSİNİN EN DEĞERLİ MÜCEVHERİ"

ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone, KAAN P1'in taksi testlerini "önemli bir gelişme" olarak duyurdu.

Haberde KAAN için "Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri" ifadesi kullanılırken P0 ile P1 prototipleri arasındaki farklılıklara dikkat çekildi.

P1 prototipinde aerodinamik iyileştirmeler, radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik tasarım değişiklikleri ve daha gelişmiş sistem entegrasyonları bulunduğu belirtildi.

Yayında ayrıca ilk prototiplerde kullanılan F110 motorlarının tedarik süreci değerlendirilirken 2028 teslimat hedefinin zorlu bir takvim oluşturduğu kaydedildi.

KAAN, KIZILELMA VE ANKA-3 İLE GÖREV YAPACAK

KAAN'ın gelecek dönemde Türkiye'nin insansız savaş uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanıyor. Milli muharip uçağın KIZILELMA ve ANKA-3 ile "K-Swarm" adlı sürü konsepti kapsamında ortak operasyonlar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Bu konseptte KAAN'ın insanlı ana savaş platformu olarak insansız hava araçlarını yönetmesi, elde edilen sensör verilerinin paylaşılması ve farklı platformların koordineli görev yapması öngörülüyor.

EURASİAN TİMES: GELİŞTİRME SÜRECİNDE KRİTİK AŞAMA

Hindistan merkezli EurAsian Times, P1 prototipinin taksi testine başlamasını KAAN'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşama olarak değerlendirdi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 7

Haberde P1'in, Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren P0 prototipinden elde edilen sonuçlar üzerine geliştirildiği belirtildi.

P0'ın temel uçuş özelliklerini, uçuş kontrol sistemlerini ve ana platform mimarisini doğrulamak amacıyla kullanıldığı; P1'in ise performans testleri, aviyonik doğrulamalar ve görev sistemlerinin entegrasyonunda kritik görev üstleneceği ifade edildi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 8

P2 PROTOTİPİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KAAN programının diğer üretim temsilcisi prototipi P2 üzerindeki üretim ve entegrasyon çalışmaları da devam ediyor.

P1 ve P2'nin uçuş testlerine katılmasıyla programın doğrulama sürecinin hızlanması hedefleniyor. İki prototipten elde edilecek verilerin eş zamanlı değerlendirilerek aviyonik sistemlerin, uçuş performansının ve görev kabiliyetlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda KAAN'ın kısa süre içerisinde yeniden gökyüzünde görülmesinin beklendiğini söylediği hatırlatıldı.

Türkiye'nin KAAN programı kapsamında üç ön üretim prototipinin ardından 250 uçaklık seri üretim hedefinin bulunduğu belirtildi.

KAAN P1 prototipi piste çıktı: Dünya basını milli savaş uçağını 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' diye yazdı - 9

KAAN'DA UZUN VADELİ HEDEF YERLİ MOTOR

KAAN'ın ilk prototiplerinde General Electric üretimi F110-GE-129 motorları kullanılıyor. Türkiye ise uçağın uzun vadede dışa bağımlılıktan arındırılması için yerli TF35000 turbofan motorunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

TF35000'in hizmete alınmasıyla KAAN'ın daha yüksek yerlilik oranına sahip, bağımsız bir beşinci nesil savaş uçağı platformuna dönüşmesi hedefleniyor.

Yerli motorun gelecek üretim partilerinde kullanılması ve KAAN'ın motor tedarikinde dışa bağımlılığının azaltılması planlanıyor.

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