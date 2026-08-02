KAAN'ın üretim konfigürasyonuna daha yakın şekilde hazırlanan P1 prototipi, Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde taksi testine çıktı. Test kapsamında uçağın yer sistemleri, hareket kabiliyeti ve farklı hızlardaki yer performansının kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın ikinci prototipi P1, ilk uçuş öncesindeki kritik taksi testlerine başladı. TUSAŞ tarafından yayımlanan görüntüler dünya savunma basınında geniş yankı uyandırırken uçağın P0 prototipine kıyasla yenilenen aerodinamik yapısı, sensörleri ve düşük görünürlük odaklı tasarım ayrıntıları mercek altına alındı.

Uluslararası basın, P1'in yalnızca bir test platformu olmadığını; KAAN'ın tam donanımlı bir savaş uçağına dönüşme sürecindeki önemli aşamalardan birini temsil ettiğini vurguladı. P1'in uçuş testlerine 2026 yılı bitmeden başlamasının planlandığı aktarıldı.

"ABD ÜRÜNLERİNE ALTERNATİF"

İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, KAAN P1'in burun ve çene bölgesinde bulunan elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarını inceledi.

Yayında, burun üzerindeki sistemin ileriye dönük kızılötesi görüntüleme ve pasif hedef takibine uygun bir konumda bulunduğu belirtildi. Çene altındaki sensörün ise hava-yer görevlerinde hedefleme amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi.

Sensörlerin şekil ve konumlarının ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve İzleme Sistemi ile TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ailesine benzediği, KAAN'daki sistemlerin bunların türevleri olabileceği ifade edildi.

Analizde Türkiye'nin KAAN projesiyle ABD merkezli savunma sistemlerine bağımlılığını azaltmayı hedeflediği, aynı arayıştaki ülkeler için gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi oluşturabileceği kaydedildi.